Путин призвал распространить механизм «одного окна» для помощи бойцам СВО
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем заявил о необходимости совершенствовать и тиражировать механизм «одного окна» для поддержки бойцов спецоперации на Украине и их семей.
Во время встречи с врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем в Кремле обсуждалась поддержка участников СВО и их родственников, передает ТАСС.
«Про СВО вспомнили. С ребятами работаете, с их семьями, помогаете им?» – спросил Путин.
Слюсарь отметил, что в регионе действует 75 мер поддержки, помимо федеральных, и подчеркнул важность дальнейшего расширения и упрощения порядка их получения, поскольку, по его словам, «люди зачастую в них не ориентируются».
Пилотный проект «одного окна» стартовал в Ростове-на-Дону, где участник СВО или его родственник может обратиться в МФЦ, подать одно заявление, после чего центр самостоятельно взаимодействует со всеми необходимыми ведомствами.
Путин предложил совершенствовать и тиражировать этот механизм, а Слюсарь сообщил, что пилотные проекты уже внедряются в 11 регионах после Ростова-на-Дону.
Губернатор также заявил о необходимости создания реабилитационного центра для героев СВО в Ростове-на-Дону по примеру московского учреждения.
Президент также обсудил вопросы региона с врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем.