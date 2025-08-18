Путин призвал распространить механизм «одного окна» для помощи бойцам СВО

Tекст: Вера Басилая

Во время встречи с врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем в Кремле обсуждалась поддержка участников СВО и их родственников, передает ТАСС.

«Про СВО вспомнили. С ребятами работаете, с их семьями, помогаете им?» – спросил Путин.

Слюсарь отметил, что в регионе действует 75 мер поддержки, помимо федеральных, и подчеркнул важность дальнейшего расширения и упрощения порядка их получения, поскольку, по его словам, «люди зачастую в них не ориентируются».

Пилотный проект «одного окна» стартовал в Ростове-на-Дону, где участник СВО или его родственник может обратиться в МФЦ, подать одно заявление, после чего центр самостоятельно взаимодействует со всеми необходимыми ведомствами.

Путин предложил совершенствовать и тиражировать этот механизм, а Слюсарь сообщил, что пилотные проекты уже внедряются в 11 регионах после Ростова-на-Дону.

Губернатор также заявил о необходимости создания реабилитационного центра для героев СВО в Ростове-на-Дону по примеру московского учреждения.

