ВС России нанесли удар по эшелону ВСУ с боеприпасами в Днепропетровской области
Рогов сообщил о ударе по эшелону ВСУ с боеприпасами в Днепропетровской области
Российские военные поразили эшелон с боеприпасами Вооруженных сил Украины на территории Днепропетровской области, передает РИА «Новости». Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
Он уточнил, что целью удара стал железнодорожный состав, перевозивший боеприпасы для украинских военных.
Ранее подполье сообщило, что Вооруженные силы России нанесли удары по военным производствам украинской армии в Днепропетровской области.
Министерство обороны сообщило о поражении по месту хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан» и комплектующих к ним.