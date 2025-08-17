Реальная дипломатия пытается вернуться в тишину и прекратить бесконечное и довольно разрушительное шоу, в которое превратилось информационное пространство за истекшие десятилетия. Закрытость берёт реванш.4 комментария
Shaman и Мизулина попали в черный список экстремистского сайта «Миротворец»
Заслуженного артиста России Ярослава Дронова и Екатерину Мизулину внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» за публичную поддержку спецоперации.
Украинский экстремистский сайт «Миротворец», заблокированный в России, опубликовал личные данные Ярослава Дронова (Shaman) и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, передает ТАСС.
В марте 2023 года Shaman оказался в базе ресурса из-за концертов в Крыму и Донбассе, а также за открытую информационную поддержку спецоперации России.
Мизулина была добавлена на сайт в том же году с аналогичными обвинениями, среди которых упомянута и якобы «пропаганда войны».
В феврале 2025 года Служба безопасности Украины заочно предъявила Shaman обвинения в признании правомерными действий России.
Сайт «Миротворец» существует с 2014 года и занимается публикацией персональных данных людей, которые, по мнению его владельцев, представляют угрозу национальной безопасности Украины. За это время в черном списке ресурса оказались журналисты, артисты и политики, посещавшие Крым, Донбасс или вызывавшие негативную реакцию авторов сайта.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинские власти объявили российского певца Дениса Майданова в розыск и обвинили его в посягательстве на территориальную целостность.
Военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин предупредил об опасности проверять свои данные на экстремистском украинском сайте «Миротворец», так как при этом россияне могут невольно передать их Украине.