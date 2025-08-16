  • Новость часаЭкстренная встреча послов ЕС началась после саммита на Аляске
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Украина еще не скоро придет в себя

    Украинскую ментальную катастрофу нельзя считать проблемой одного лишь постсоветского пространства. Судя по тому, что мировым лидерам для обсуждения этой проблемы пришлось уединиться аж на Аляске, она должна быть осознана как глобальное бедствие и урок для всех народов.

    4 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Добро пожаловать в мир, где Google Translate заменил советологию

    Сегодня в Госдепе уволили всех аналитиков по России накануне встречи Трампа с Путиным. Зачем нужны эксперты, когда есть Netflix-логика? Что может пойти не так, когда президент встречается с лидером ядерной державы без советников, понимающих, о чем они вообще говорят?

    4 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин «Алсиб» снова включился в историю

    В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.

    6 комментариев
    16 августа 2025, 10:34 • Новости дня

    Трамп прибыл в Белый дом после саммита на Аляске

    Трамп возвратился в Белый дом после саммита на Аляске

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прибыл в Белый дом после участия в российско-американском саммите, проходившем на Аляске.

    Дональд Трамп вернулся в Белый дом после своей поездки на Аляску, где прошел российско-американский саммит, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

    По информации издания, президент прибыл в Вашингтон сразу после завершения переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, саммит России и США на Аляске открыл дверь к диалогу. Эксперт назвала встречу Путина и Трампа символом победы Москвы.

    15 августа 2025, 12:13 • Новости дня
    Мессенджер Max возглавил топ бесплатных приложений России
    Мессенджер Max возглавил топ бесплатных приложений России
    @ Alexandra Pereba/NEWS.ru/Global Look Press

    Недавно вышедшее приложение Max набрало популярность среди российских пользователей, его рейтинг составил 4,6 в Google Play и 4,4 в AppStore.

    Мессенджер Max занял первую строчку среди бесплатных приложений как в Google Play, так и в AppStore в российском сегменте, передает РИА «Новости».

    В Google Play рейтинг Max составил 4,6, а в магазине AppStore – 4,4.

    В числе других лидеров рейтинга бесплатных приложений в AppStore специалисты выделили сервис для видеосвязи Google Meet и VPN-сервисы. В Google Play, помимо Max, в топ вошли приложения для VPN и видеозвонков, например Imo.

    Ранее разработчик приложения компания VK сообщила, что за июль специалисты МАХ пресекли попытки десятки тысяч мошенников выдать себя за сотрудников банков и государственных органов. До этого Сбер и VK приступили ко внедрению антифрод-технологий в MAX.

    Глава Минцифры Максут Шадаев пояснял, что национальный мессенджер MAX получил все разрешения для интеграции с сервисом «Госуслуги».

    Комментарии (20)
    15 августа 2025, 11:34 • Новости дня
    Эксперт объяснил надпись «СССР» на груди у прилетевшего на Аляску Лаврова

    Политолог Мартынов: Свитер «СССР» Лаврова на Аляске – отсылка к отношениям с США в ХХ веке

    Эксперт объяснил надпись «СССР» на груди у прилетевшего на Аляску Лаврова
    @ t.me/MID_Russia

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава МИД России Сергей Лавров приехал на Аляску в свитере «СССР», чтобы напомнить про богатый опыт двусторонних отношений Москвы и Вашингтона, а также подчеркнуть свою осведомленность во внутриамериканских трендах, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов.

    «Решение Лаврова приехать на Аляску в свитере «СССР» может иметь несколько смыслов. Во-первых, это отсылка к богатым двусторонним отношениям с США в XX веке и намек на возможные параллели нынешнего саммита с успешными договоренностями Леонида Брежнева с Ричардом Никсоном», – считает Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

    «Также у главы российского внешнеполитического ведомства может быть личный ретроспективный смысл в такой одежде – напоминание о былой дипломатической юности и работе в постпредстве СССР при ООН в Нью-Йорке. Кроме того, Лавров сказал, что ранее бывал и на Аляске», – продолжил собеседник.

    На ваш взгляд
    Готовы ли вы вне дома носить одежду с советской символикой?




    Результаты
    4 комментария

    «Помимо этого, в США в последние годы вошли в моду одежда и аксессуары с советской символикой. Допускаю, что этот свитер отражает понимание внутриамериканских трендов. Ну и в конечном счете, свитер Лаврова просто довольно стильный», – заключил аналитик.

    Ранее в Сети показали видео приезда главы МИД России Сергея Лаврова в отель в Анкоридже в преддверии российско-американского саммита. На себя обратил внимание свитер дипломата с надписью: «СССР». Глава ведомства также признался, что он не впервые на Аляске.

    В пятницу после 22.00 мск на Аляске начнутся исторические переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Газета ВЗГЛЯД рассуждала, какие роли и задачи могут быть на саммите у каждого из членов российской делегации: помощника президента Юрия Ушакова, главы МИД Сергея Лаврова, руководителя Минфина Антона Силуанова и министра обороны Андрея Белоусова, а также главы Фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента Кирилла Дмитриева.

    Комментарии (14)
    15 августа 2025, 17:33 • Видео
    Встреча на Аляске. Чего ждать?

    Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске красноречива сама по себе. Многое понятно уже сейчас, и Владимир Зеленский с Урсулой фон дер Ляйен ведут себя соответственно.

    Комментарии (0)
    16 августа 2025, 00:17 • Новости дня
    Захарова посочувствовала обезумевшим западным СМИ после встречи Путина и Трампа
    Захарова посочувствовала обезумевшим западным СМИ после встречи Путина и Трампа
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова посочувствовала обезумевшим западным СМИ, которые, по ее мнению, похожи на помешанных после встречи американским лидером Дональдом Трампом российского коллеги Владимира Путина с красной дорожкой и рукопожатиями у самолета.

    «Западные СМИ в состоянии, которое можно назвать помешательством, переходящим в полное безумие: три года они рассказывали об изоляции России, а сегодня увидели красную ковровую дорожку, которой встречали российского президента в США», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон стартовали переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп после короткой фотосессии на летном поле отправились на саммит в автомобиле президента США, обменявшись репликами. Наблюдатели отметили, что решение российского лидера сесть в лимузин президента США выдает высокий уровень доверия. В автомобиле политики общались без переводчика.

    Лидеры России и США начали закрытую часть переговоров без заявлений для прессы.

    Комментарии (8)
    15 августа 2025, 19:42 • Новости дня
    Лавров спровоцировал шопинг-бум на свитеры с символикой СССР

    Свитеры с символикой «СССР», как у Лаврова, раскупили на маркетплейсах за полдня

    Лавров спровоцировал шопинг-бум на свитеры с символикой СССР
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгения Караваева

    Владелица бренда SelSovet заявила о резком спросе на свитеры с надписью «СССР» после появления Сергея Лаврова в изделии компании.

    О резком росте спроса на продукцию бренда SelSovet сообщила его основательница Екатерина Варлакова, передает RT.

    По ее словам, свитеры с надписью «СССР», аналогичные тому, который был на министре иностранных дел России Сергее Лаврове во время пребывания на Аляске, были полностью раскуплены еще до обеда.

    Варлакова отметила: «Спасибо большое Сергею Викторовичу. Мы знаем, что у него есть свитер... Но, конечно, не знали, что он его наденет сегодня утром. Поэтому на нас обрушилась информационная лавина». Она уточнила, что все такие свитеры закончились в продаже, а на сайте уже открыт предзаказ. Фабрика бренда приступила к изготовлению новой партии.

    По словам Варлаковой, ранее компания уже сталкивалась со всплеском популярности после выхода сериала «Слово пацана». Сейчас бренд рассматривает возможность запуска свитеров с цитатами политиков, включая Лаврова, так как поступило много таких запросов.

    На ваш взгляд
    Готовы ли вы вне дома носить одежду с советской символикой?




    Результаты
    4 комментария

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, российский министр иностранных дел Сергей Лавров появился перед дверями отеля на Аляске в свитере с надписью СССР.

    Комментарии (6)
    15 августа 2025, 19:34 • Новости дня
    Российские военные начали применять тактику «черепашек-ниндзя» в Красноармейске

    Tекст: Вера Басилая

    Военные России окружили 70% Красноармейска (украинское название – Покровск) и используют новую тактику «черепашек-ниндзя» против ВСУ.

    Российские бойцы начали использовать новую тактику против ВСУ в Красноармейске, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Тактика получила неофициальное название «черепашки-ниндзя»: военнослужащие России укрываются в коллекторах, на деревьях, выходя на операции лишь ночью для атаки против ВСУ.

    Российские войска окружили 70% города и постепенно продвигаются внутрь с окраин. Благодаря такой тактике украинские военные не могут точно определить численность российских групп в Красноармейске.

    ВСУ сохраняют лишь одну трассу для перемещений – М-3 к селу Гришино, остальные дороги находятся под огневым контролем российской армии.

    Ранее сообщалось, что российские военные меняют цели дронов, если обнаруживают мирных жителей в Красноармейске, чтобы обеспечить их безопасность.

    Вооруженные силы России взяли под контроль последнюю трассу снабжения ВСУ в Красноармейске.

    Транспортная магистраль между Красноармейском и Павлоградом оказалась под полным огневым контролем российских военных.

    Комментарии (19)
    16 августа 2025, 04:51 • Новости дня
    Песков объяснил отсутствие беседы Путина и Трампа с журналистами после саммита

    Песков назвал разговор Путина и Трампа на саммите «очень позитивным»

    Песков объяснил отсутствие беседы Путина и Трампа с журналистами после саммита

    Tекст: Ирма Каплан

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп по итогам встречи на Аляске сделали исчерпывающие заявления, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Были сделаны исчерпывающие заявления. <...> Разговор, действительно, очень позитивный, и об этом сказали два президента. Это тот самый разговор, который позволяет дальше уверенно вместе идти по пути поиска вариантов урегулирования», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон завершились переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, беседа лидеров России и США длилась более двух часов без перерыва на ланч, отметил представитель Белого дома. Затем началась пресс-конференция Путина и Трампа, которую со слов благодарности начал российский лидер. Путин заявил о стремлении Москвы закончить конфликт братских народов России и Украины.

    Трамп заявил, что сделки по Украине пока нет, но есть «множество договоренностей». Американский президент оценил свою встречу с российским коллегой на 10 из 10 и объяснил, почему.

    Полное видео выступления Владимира Путина на пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске смотрите в Telegram-канале газеты ВЗГЛЯД.

    Комментарии (6)
    15 августа 2025, 19:25 • Новости дня
    Минобороны назвало провокацией обвинения Киева в ударе по Сумам

    Минобороны отвергло заявления Киева об ударе по рынку в Сумах

    Минобороны назвало провокацией обвинения Киева в ударе по Сумам
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Вера Басилая

    Обвинения Украины о якобы нанесении ВС России удара по рынку в центре Сум являются намеренной провокацией, сообщили в Министерстве обороны России,

    Обвинения Киева по поводу удара российских Вооруженных сил по рынку в Сумах являются провокацией, сообщили в Министерстве обороны России. В Telegram-канале Минобороны отметили, что подобные заявления направлены на создание негативного информационного фона для срыва будущих переговоров между Россией и США в Анкоридже на Аляске.

    Российские военные подтвердили, что никакие удары по Сумам и другим населенным пунктам не осуществлялись.

    Минобороны России предупреждало, что власти Украины готовят подобную провокацию перед саммитом России и США.

    МИД России сообщил о росте террористической активности Киева перед саммитом на Аляске.

    Комментарии (8)
    15 августа 2025, 23:27 • Новости дня
    Екатерина Семенова из Магнитогорска стала «Миссис Россия – 2025»

    Екатерина Семенова из Магнитогорска получила титул «Миссис Россия – 2025»

    Екатерина Семенова из Магнитогорска стала «Миссис Россия – 2025»
    @ Павел Селезнев/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Юбилейный 25-й всероссийский конкурс красоты среди замужних женщин завершился в Москве победой Екатерины Семеновой из Магнитогорска, получившей корону «Миссис Россия – 2025».

    Победительницей юбилейного конкурса «Миссис Россия – 2025» стала Екатерина Семенова, которой вручили авторскую эксклюзивную корону ручной работы в качестве главного приза, передает ТАСС.

    «Я из города Магнитогорска, это Южный Урал, Челябинская область. В моей копилке есть титулы «Краса Магнитки», «Краса уральского федерального округа» и «Жемчужина Магнитогорска». После всех этих конкурсов, я перешла в ранг организатора, режиссера-постановщика. На сегодняшний день я тренер по дефиле. Очень хотелось поучаствовать именно на федеральном, а не только на региональном уровне и побороться за главную корону», – поделилась победительница.

    Второй по значимости титул достался Юлии Смоляковой из Самары.

    Всего в конкурсе участвовали 46 мам из 22 городов России, включая жен героев спецоперации на Украине, предпринимательниц, педагогов и многодетных матерей. Самой младшей участнице было 26 лет, самой старшей – 63 года.

    В этом году в рамках соревнования красавицы боролись за 28 номинаций, специальный приз «Миссис Защитница Отечества» и пять дополнительных титулов. Ведущим шоу выступил певец Дмитрий Колдун, а среди членов жюри были Анжелика Агурбаш, Евгений Папунаишвили, Наталья Гулькина, Татьяна Визбор, Марина Куклачева и Григорий Гладков.

    Конкурс проводится в Москве с 2000 года под эгидой Фонда «Планета Женщин». Победительница получает звездную обложку журнала Womam Star World и статью в королевском тираже.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Светлана Шехаб эль-Дин, уроженка Крыма, стала серебряным призером конкурса «Миссис Ливан 2025», представляя Бейрут.

    Комментарии (13)
    15 августа 2025, 20:25 • Новости дня
    Дмитриев опубликовал видео своей встречи с медведем на Аляске

    Глава РФПИ Дмитриев опубликовал видео своей встречи с медведем на Аляске

    Дмитриев опубликовал видео своей встречи с медведем на Аляске
    @ Mehmet Eser/Zuma/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев поделился видео неожиданной встречи с медведем на Аляске, произошедшей накануне саммита лидеров России и США в Анкоридже.

    Дмитриев опубликовал видео своей встречи с медведем на Аляске, передает ТАСС.

    «Надеюсь, это хороший знак», – написал Дмитриев в социальной сети Х ( бывший Twitter, заблокирован в России).

    На опубликованных кадрах видно, что Дмитриев находится либо на окраине Анкориджа, либо в одном из парков рядом с берегом реки. Всего в нескольких десятках метров от него прогуливается некрупный медведь.

    Ранее Дмитриев опубликовал фотографии Аляски, предположительно сделанные из иллюминатора самолета.

    Комментарии (11)
    16 августа 2025, 03:47 • Новости дня
    Эксперт указал на изменившийся тон диалога между Россией и США

    Политолог Бордачев: Подход к диалогу между Россией и США качественно изменился

    Эксперт указал на изменившийся тон диалога между Россией и США
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Нынешняя тональность диалога между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом качественно отличается от той, что была в последние годы между Россией и США. Стороны продемонстрировали новый подход к самому духу разговора: он был уважительным и основывался на общем понимании необходимости добиться позитивных изменений в отношениях, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев.

    «Все мы слышали тональность пресс-конференции по итогам переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. Она была весьма дружественной и качественно отличалась от той тональности, которая которая была в последние годы во взаимоотношениях России и США», – сказал Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    «В этом смысле достаточно вспомнить встречу Владимира Путина с Джо Байденом в Швейцарии. Тогда американцы четко дали понять, что военный сценарий для них является наиболее приемлемым, а о диалоге с Россией речи не идет», – напоминает он.

    «Сегодня же мы наблюдаем совершенно иной подход обеих сторон к природе и самому духу разговора: он не является взаимоисключающим и основывается на общем понимании необходимости добиться позитивных изменений в отношениях», – продолжил аналитик. И что немаловажно, это должно произойти «не за счет друг друга, а вследствие этих изменений».

    Бордачев отметил, что Россия готова к диалогу и сотрудничеству, но по-прежнему не намерена отказываться от базовых условий урегулирования конфликта, которые ранее озвучивались Путиным в части устранения первопричин кризиса.

    «Поэтому я допускаю, что сейчас в Европе зазвучит множество радостных криков: Трамп не отдал России территории и не отступил. Но в то же время «червячок сомнений» внутри европейцев все же появится, потому что диалог получился хорошим и, что самое главное, взаимоуважительным», – считает спикер.

    Резюмируя, политолог отметил: «Между Россией и США пока еще есть фундаментальные противоречия, конфликт также не прекращается. Более того, столь сложный конфликт так просто не решить, за одну встречу договориться невозможно. Но диалог идет в правильном направлении».

    Напомним, ранее Владимир Путин и Дональд Трамп провели совместную пресс-конференцию по итогам саммита на Аляске. «Наши переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере, были весьма обстоятельными и полезными», – отметил российский лидер. Он также поблагодарил американского коллегу за предложение приехать на Аляску.

    «Вполне логично встретиться именно здесь, ведь наши страны, хоть нас разделяют океаны, на самом деле близкие соседи. И я, когда мы встретились, вышли из самолетов, я так сказал: «Добрый день, дорогой сосед. Очень приятно видеть Вас в добром здравии и живым». И по-соседски это очень звучит, по-моему, по-доброму. Нас разделяет только Берингов пролив, да и то там два острова, между российским и американским островами всего четыре километра. Мы близкие соседи, это факт», – напомнил президент.

    Путин подчеркнул историческую и культурную близость России и США, напомнив о совместной истории Аляски, наследии русской Америки и сотрудничестве в годы Второй мировой войны. Кроме того, президент России поблагодарил американцев за сохранение памяти о советских летчиках, погибших при ленд-лизе.

    Президент отметил, что встреч в верхах между Россией и США не было более четырех лет, за это время отношения достигли «самой низкой точки со времен холодной войны». Личная встреча с Трампом, по его словам, была назревшей и прошла на фоне длительной подготовительной работы.

    Одной из ключевых тем стала Украина. Путин заявил о готовности работать над мирным урегулированием, но при условии устранения первопричин кризиса и учета законных интересов в области национальной безопасности России.

    «Мы всегда считали и считаем украинский народ, я говорил об этом неоднократно, братским, как это ни странно прозвучит в сегодняшних условиях. У нас одни корни, и все происходящее для нас – это трагедия и тяжелая боль. Поэтому наша страна искренне заинтересована в том, чтобы положить этому конец», – пояснил российский лидер.

    Он добавил, что согласен с Трампом в необходимости обеспечения безопасности Украины: «Конечно, мы готовы над этим работать. Хочется надеяться, что достигнутое нами понимание позволит приблизиться к той цели и откроет дорогу к миру на Украине».

    Также были затронуты вопросы экономики. Путин отметил положительную динамику в торговле (+20% с начала работы новой администрации США) и выразил уверенность в большом потенциале двустороннего партнерства в торговле, энергетике, цифровых технологиях, космосе и Арктике, призвав «перелистнуть страницу» и вернуться к сотрудничеству.

    «Символично, что неподалеку, на границе России и США, как я уже говорил, проходит так называемая линия перемены дат, где можно буквально перешагнуть из вчера в завтра. И надеюсь, что у нас так и получится в политической сфере», – добавил президент.

    Путин поблагодарил Трампа за «доброжелательный и доверительный тон»: «В целом у нас с президентом Трампом наладился очень хороший, деловой и доверительный контакт. И у меня есть все основания полагать, что, двигаясь по этому пути, мы можем дойти – и чем быстрее, тем лучше – до завершения конфликта на Украине».

    В свою очередь Трамп заявил о множестве договоренностей с Путиным по ряду вопросов, однако сделкой называть эти договоренности он не стал: «У нас были продуктивные переговоры. И первое, самое главное, наверное, – это то, что у нас неплохой, хороший очень шанс достичь мирного урегулирования. Пока мы его не достигли, но я благодарю президента Путина и его команду за то, что вы, сидящие здесь, сделали всё необходимое для этого».

    Позже Путин озвучил предложение о проведении следующего саммита в российской столице. «Next time in Moscow», – сказал российский лидер по-английски, обращаясь к американскому коллеге. Трамп в ответ отметил, что это предмет для обсуждения. «Очень интересное предложение. Наверное, меня будут осуждать, но я думаю, что это вполне возможно», – сказал президент США. 

    Комментарии (0)
    15 августа 2025, 14:24 • Новости дня
    Трамп опубликовал сообщение в соцсетях перед встречей с Путиным на Аляске

    Трамп о саммите с Путиным на Аляске: Ставки высоки

    Трамп опубликовал сообщение в соцсетях перед встречей с Путиным на Аляске
    @ Pablo Martinez Monsivais/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп перед вылетом на Аляску, где запланирована встреча с российским лидером Владимиром Путиным, опубликовал пост со словами «ставки высоки».

    Дональд Трамп, готовясь к саммиту с Владимиром Путиным на Аляске, опубликовал сообщение в своей социальной сети TRUTH Social, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул: «Ставки высоки!!!».

    На ваш взгляд
    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    69 комментариев

    Ранее Дональд Трамп объявил о возможной трехсторонней встрече после саммита на Аляске.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп на встрече с Владимиром Путиным хочет оценить возможность мира на Украине.

    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в 11.00 по местному времени (22.00 мск) в городе Анкоридж на Аляске.

    Эксперты назвали главные ожидания от встречи Путина и Трампа.

    Комментарии (2)
    15 августа 2025, 12:53 • Новости дня
    Взрыв разрушил здание порохового цеха на рязанском заводе «Эластик»
    Взрыв разрушил здание порохового цеха на рязанском заводе «Эластик»
    @ mchs_official

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При взрыве пороха на заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области погибли три человека, здание цеха полностью разрушено, сообщил источник в экстренных службах.

    В результате ЧП пострадали 23 человека, трое из них погибли, сообщил собеседник РИА «Новости».

    По данным источника, нарушение техники безопасности могло стать причиной взрыва пороха.

    Уже создан штаб по ликвидации последствий ЧП, на место отправился губернатор Рязанской области Павел Малков.

    Оперштаб региона сообщил, что ЧП произошло примерно в 10.30 мск.

    Пострадавших направили в районную больницу, на месте работают все оперативные службы.

    Ранее в пятницу сообщалось, что на предприятии «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области началось возгорание.

    Комментарии (2)
    15 августа 2025, 16:07 • Новости дня
    Москвичам предложили на выбор три концепции застройки вместо дома-книжки на Новом Арбате

    Москвичам предложили выбрать будущее здания СЭВ на Новом Арбате

    Москвичам предложили на выбор три концепции застройки вместо дома-книжки на Новом Арбате
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Жители столицы могут выбрать один из трех вариантов будущей судьбы знаменитого дома-книжки на Новом Арбате.

    Опрос по выбору концепции обновления здания проходит среди москвичей, передает ТАСС.

    Предложены три варианта развития: в первом дом-книжка сохраняет привычный облик, а рядом появляется новое здание в форме свитка.

    Вторая концепция предусматривает строительство трех современных высоток, в которых будут сохранены архитектурные линии дома-книжки.

    Третий вариант предполагает, что новое здание, выполненное по современным технологиям, сохранит роль композиционного центра района, как и нынешнее здание.

    Ранее обсуждение судьбы дома-книжки вызывало широкий общественный резонанс, так как здание является одним из архитектурных символов Нового Арбата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Арбате в центре Москвы приводят в порядок знаменитую стену с портретом Виктора Цоя ко дню его рождения. Дом-книжка на Новом Арбате признан аварийным и будет реконструирован с возможным увеличением площади до 600 тыс. квадратных метров.

    Комментарии (11)
    15 августа 2025, 22:22 • Новости дня
    Путин и Трамп уехали на переговоры в одном автомобиле (видео)

    Путин и Трамп уехали на переговоры в одном автомобиле

    Путин и Трамп уехали на переговоры в одном автомобиле (видео)
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    После короткой фотосессии на летном поле российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп отправились на саммит в автомобиле американского президента, обменявшись репликами.

    Путин и Трамп провели короткую фотосессию на летном поле перед началом саммита, передает ТАСС.

    После этого лидеры обменялись парой реплик и направились к автомобилю президента США. Российский президент сел в «Кадиллак» Трампа, где начался их разговор тет-а-тет. Саммит стартовал именно с общения лидеров в лимузине.

    Ранее Владимир Путин прибыл в Анкоридж на встречу с Дональдом Трампом. Дмитрий Песков сообщил, что переговоры между президентами России и США продлятся не менее 6-7 часов. Белый дом информировал, что встреча начнется в 11.00 по местному времени в Анкоридже на Аляске.

    Комментарии (547)
    16 августа 2025, 02:45 • Новости дня
    Трамп: Сделки по Украине пока нет

    Трамп не стал называть сделкой достигнутые с Путиным договоренности

    Трамп: Сделки по Украине пока нет
    @ Сергей Булкин/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп заявил о множестве договоренностей с российским коллегой Владимиром Путиным по ряду вопросом, однако сделкой называть эти договоренности он не стал.

    «Мы согласились по многим, очень многим пунктам. По паре важных моментов мы еще не совсем договорились, но достигли определенного прогресса. Так что сделки нет, пока нет сделки», приводит ТАСС слова Трампа на совместной пресс-конференции после переговоров с Путиным.

    Он добавил, что для сделки необходимо согласие всех сторон, кроме того, как уточнял телеканал CNN, Трампу после переговоров необходимо сделать несколько звонков и рассказать, что произошло. Как минимум, в НАТО и Владимиру Зеленскому.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон завершились переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп после короткой фотосессии на летном поле отправились на саммит в автомобиле президента США, обменявшись репликами. Наблюдатели отметили, что решение российского лидера сесть в лимузин президента США выдает высокий уровень доверия. В автомобиле  политики общались без переводчика.

    Беседа лидеров России и США длилась более двух часов без перерыва на ланч, отметил представитель Белого дома. Затем началась пресс-конференция Путина и Трампа, которую со слов благодарности начал российский лидер. Путин заявил о стремлении Москвы закончить конфликт братских народов России и Украины.

    Комментарии (5)
