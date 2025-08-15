В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.5 комментариев
Роскосмос показал спутниковые снимки места встречи Путина и Трампа
Роскосмос опубликовал снимки Анкориджа с орбиты перед переговорами Путина и Трампа
Российские спутники сделали фотографии Аляски и Анкориджа, где лидеры России и США проведут переговоры на военной базе Элмендорф-Ричардсон.
Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала снимки Аляски и города Анкоридж, где 15 августа состоится встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, передает РИА «Новости».
На одном из снимков, сделанном аппаратами «Электро-Л» и «Арктика-М», запечатлена территория Аляски, покрытая плотными облаками. Еще одно изображение предоставил спутник «Ресурс-П» – на нем подробно виден город Анкоридж, который станет центром внимания мировых СМИ в день переговоров.
По информации Кремля и Белого дома, встреча двух лидеров пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что сначала состоится личная беседа Путина и Трампа, а затем переговоры продолжатся с участием официальных делегаций.