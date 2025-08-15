  • Новость часаПесков подтвердил, что Трамп лично встретит Путина у трапа самолета
    Россию пригласили на похороны Запада
    Эксперт объяснил надпись «СССР» на груди у прилетевшего на Аляску Лаврова
    Москвичам предложили на выбор три концепции застройки вместо дома-книжки на Новом Арбате
    Африканский союз заявил о дискриминации континента на картах мира
    Путин посетил завод по переработке рыбьего жира «Омега-Си» в Магадане
    Трамп опубликовал сообщение в соцсетях перед встречей с Путиным
    Губернатор Рязанской области ввел режим ЧС после пожара на «Эластике»
    МВД Сербии сообщило о ранении 75 полицейских при беспорядках
    Шор обратился к молдавской полиции с призывом поддержать протест
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин «Алсиб» снова включился в историю

    В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Зачем Америке Центральная Азия

    В западной аналитике часто высказывается точка зрения, что интересы американской администрации в Центральной Азии носят исключительно экономический характер. Но кажется, это один из тех редких случаев, когда экономика (как минимум частично) выступает дымовой завесой для Realpolitik.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему важно освободить всю ДНР

    Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.

    15 августа 2025, 17:02 • Новости дня

    Путин обсудил реализацию мастер-плана развития Магадана

    Tекст: Евгения Караваева

    В ходе поездки в Магадан президент РФ Владимир Путин обсудил реализацию масштабного мастер-плана, предусматривающего строительство жилья и развитие стратегических отраслей города.

    Мероприятие прошло в рамках рабочей поездки президента, сообщает РИА «Новости». Владимир Путин провел совещание, основной темой которого стал мастер-план по развитию Магадана. Документ был подготовлен по поручению главы государства и охватывает ключевые направления социально-экономического роста региона.

    Мастер-план предусматривает строительство нового жилья, школ, детских садов, а также объектов спорта и культуры. Важными направлениями стали развитие города как сервисного центра для горной промышленности, создание современной транспортной инфраструктуры и логистических решений, а также наращивание мощностей по глубокой переработке рыбы.

    Реализация этих проектов призвана повысить привлекательность Магадана для жизни и работы, а также обеспечить долгосрочное устойчивое развитие региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, президент России Владимир Путин посетил завод по переработке рыбьего жира «Омега-Си» в Магадане.

    15 августа 2025, 08:55 • Новости дня
    Лавров прибыл в отель на Аляске в свитере с надписью СССР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский министр иностранных дел Сергей Лавров появился перед дверями отеля на Аляске в свитере с надписью СССР.

    Глава российского ведомства вышел из машины и направился в отель в Анкоридже. В этот момент его спросили о том, в первый ли раз он находится тут.

    «Бывал уже тут», – сказал министр «Известиям».

    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Отмечается, что Лавров прошел в отель в свитере с надписью СССР на груди.

    Ранее Лавров с иронией отреагировал на вопрос о чувстве волнения перед началом российско-американского саммита в Анкоридже.

    Напомним, глава МИД России и посол России в США Александр Дарчиев прибыли на Аляску.

    Белый дом сообщал, что встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа начнется в 11.00 по местному времени (22.00 мск) в городе Анкоридж на Аляске.

    15 августа 2025, 04:30 • Новости дня
    Путин перед встречей с Трампом на Аляске прилетел в Магадан
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин прибыл в Магадан, затем он отправится на Аляску для встречи с американским лидером Дональдом Трампом, сообщают информационные агентства.

    Расстояние между Магаданом и Анкориджем составляет по прямой около 3 тыс. км или почти 2 тыс. миль. Полетное время между городами – порядка четырех часов, передает РИА «Новости».

    «Летим в Магадан. Региональная поездка. Город важный», – сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

    Песков отметил, что Путин «еще будучи премьером неоднократно бывал» в Магадане. Песков пояснил, что в ходе поездок в северо-восточном направлении президент никогда не упускал возможности заняться региональными делами.

    Путин в ходе рабочей поездки отправится на завод «Омега-Си», который является уникальным предприятием по переработке и рафинированию рыбного жира. Также президент посетит культурно-общественный центр парка «Маяк», универсальный спортивно-оздоровительный комплекс «Президентский».

    Кроме того, Путин возложит цветы к мемориалу героям Алсиба (трассы Аляска – Сибирь), встретится с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым и проведет совещание о реализации мастер-плана города Магадана.

    «Затем он отправится уже на Аляску, приступит уже к российско-американским делам», – сказал Песков.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров и посол России в США Александр Дарчиев прибыли на Аляску. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев поделился фотографиями Аляски, сделанными, судя по всему, из иллюминатора самолета. Саммит с участием президента России и президента США запланирован на 15 августа.

    15 августа 2025, 17:33 • Видео
    Встреча на Аляске. Чего ждать?

    Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске красноречива сама по себе. Многое понятно уже сейчас, и Владимир Зеленский с Урсулой фон дер Ляйен ведут себя соответственно.

    14 августа 2025, 21:57 • Новости дня
    Трамп объявил о возможной трехсторонней встрече после саммита на Аляске

    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп предложил провести трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским по вопросам Украины сразу после саммита на Аляске.

    В беседе с журналистами в Белом доме Трамп отметил, что главное в предстоящих переговорах с Путиным – подготовить почву для следующей встречи, передает ТАСС.

    «Я бы хотел, чтобы она была в действительности проведена, возможно, на Аляске, где бы мы просто оставались, поскольку это намного легче», – сказал американский лидер. По его словам, он был бы заинтересован в проведении такой встречи, как можно скорее, возможно, даже на Аляске.

    Ранее Трамп выразил уверенность в возможности достижения мирного урегулирования ситуации на Украине на встрече с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского.

    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Телеканал CBS в среду сообщил, что власти США рассматривают возможность организации личной встречи американского лидера Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Агентство Reuters писало, что место трехстороннего саммита России, США и Украины может находиться в Европе или на Ближнем Востоке.

    15 августа 2025, 10:30 • Новости дня
    ФОМ: Путину доверяют 78% опрошенных россиян

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведенного с 8 по 10 августа среди 1,5 тыс. россиян, показали, что уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину составляет 78%.

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину достиг 78%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса фонда «Общественное мнение».

    Кроме того 79% участников исследования полагают, что Путин хорошо справляется с обязанностями главы государства.

    За последнюю неделю доля доверяющих Путину увеличилась на 1 процентный пункт, а положительные оценки его работы выросли на 2 процентных пункта.

    Половина россиян, а именно 53% опрошенных, положительно оценивают работу правительства, что на 2 процентных пункта больше по сравнению с предыдущими результатами. О том, что премьер-министр Михаил Мишустин хорошо выполняет свои обязанности, заявили 58% респондентов – это на 1 процентный пункт выше прошлых показателей.

    Рейтинг поддержки партии «Единая Россия» составил 43%, что на 3 процентных пункта выше прошлых значений. За КПРФ готовы проголосовать 8% россиян (минус 1 п.п.), ЛДПР поддерживают 11% (плюс 1 п.п.), «Справедливую Россию – За правду» и «Новых людей» – по 4% (рост на 2 и 1 п.п. соответственно).

    Опрос проводился с 8 по 10 августа среди 1,5 тыс. граждан страны.

    15 августа 2025, 16:30 • Новости дня
    Губернатор Аляски: Трамп лично встретит Путина в аэропорту

    @ REUTERS/Carlos Barria

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп собирается лично встретить Владимира Путина на взлетно-посадочной полосе в Аляске перед началом американо-российского саммита, сообщил губернатор штата Майк Данливи в интервью телеканалу Fox News.

    Детали протокола предстоящей встречи между президентами России и США раскрыл губернатор штата Майк Данливи, передает ТАСС. По словам Данливи, Дональд Трамп планирует прибыть на базу в Аляске до Владимира Путина и лично встретить российского лидера на взлетно-посадочной полосе.

    Губернатор отметил, что, по его мнению, встреча пройдет достаточно быстро и без лишних задержек.

    Ранее самолет Дональда Трампа вылетел с авиабазы Эндрюс в Анкоридж на Аляске.

    NBC сообщил о планах Трампа лично встретить Владимира Путина на Аляске.

    Президент России Владимир Путин прибыл в Магадан перед встречей с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

    15 августа 2025, 16:15 • Новости дня
    Путин посетил завод по переработке рыбьего жира «Омега-Си» в Магадане
    Путин посетил завод по переработке рыбьего жира «Омега-Си» в Магадане
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин прибыл на завод «Омега-Си» в Магадане, где осмотрит склад приемки и хранения сырья, реакционный зал и производственную лабораторию.

    Владимир Путин прибыл на завод «Омега-Си» в Магадане. Президент ознакомится с работой склада для приемки и хранения сырья, реакционного зала и производственной лаборатории, сообщается на сайте Кремля.

    Предприятие, введенное в эксплуатацию в 2023 году, стало первым в России производством, где выпускают реэтерифицированные триглицериды rTG из сардины и сельди, выловленных в Охотском море. Объект построен по международным стандартам качества, что позволяет успешно реализовывать продукцию как на внутреннем, так и на зарубежном рынках. Планируется, что общий объем сбыта составит 2,2 тыс. тонн в год, из которых 2 тыс. тонн приходится на рафинированный рыбий жир, а 200 тонн – на реэтерифицированные триглицериды.

    Ранее президент России Владимир Путин прибыл в Магадан перед встречей с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

    15 августа 2025, 02:33 • Новости дня
    Ил-96 с журналистами кремлевского пула приземлился на Аляске

    Tекст: Антон Антонов

    Самолет Ил-96-300 специального летного отряда «Россия», вылетевший из московского аэропорта Внуково, приземлился в Анкоридже (Аляска, США), сообщают информационные агентства.

    На борту находятся журналисты кремлевского пула и часть российской делегации, прибывшей на саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает ТАСС.

    За приземлением самолета в режиме онлайн наблюдали более 23 тыс. человек, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый самолет Ил-96 ранее также совершил посадку в Анкоридже после вылета из Москвы. 15 августа на Аляске состоится саммит с участием президента России и президента США.

    15 августа 2025, 06:41 • Новости дня
    Белый дом назвал время начала встречи Путина и Трампа в Анкоридже

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа стартуют в Анкоридже в пятницу в 11.00 по местному времени (22.00 мск).

    Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Анкоридже, штат Аляска, начнется в пятницу в 11:00 по местному времени, что соответствует 22:00 по московскому времени, передает ТАСС. Информация о времени переговоров содержится в официальном графике президента США, который был распространен пресс-службой Белого дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Магадан перед встречей с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. США развернули истребители F-35 на базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Дональд Трамп заявил, что встреча с Путиным на Аляске будет предварительной.

    14 августа 2025, 23:21 • Новости дня
    Мэрия оценила возможное влияние встречи Путина и Трампа на Анкоридж

    Мэр Лафрэнс: В Анкоридже не ждут сбоя работы служб из-за встречи Путина и Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Анкориджа не ожидают масштабных сбоев в работе муниципальных служб из-за встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявила мэр Анкориджа Сюзен Лафрэнс.

    Пресс-секретарь мэра Анкориджа Эмили Гудикунц заявила о минимальном влиянии подготовки к саммиту на город и работу служб на данный момент, передает ТАСС.

    «Мы сотрудничаем с властями штата (Аляска), объединенной военной базой Элмендорф-Ричардсон, военными и Белым домом, чтобы содействовать успеху саммита», – сказала Гудикунц.

    Лафрэнс заявила, что власти не ожидают существенных сбоев в работе школ, транспорта или других городских служб в связи с проведением саммита. Она отметила, что событие рассматривается как шанс продемонстрировать значимость Анкориджа для международной торговли, обороны и туризма, а подготовка ведется в тесном взаимодействии с военными.

    По наблюдению ТАСС, в городе пока не замечено дополнительных мер безопасности. На улицах отсутствуют временные постройки и ограждения, нет значимых ограничений для автотранспорта и пешеходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 15 августа на Аляске пройдет саммит с участием президента России и президента США. Встреча лидеров двух стран состоится на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон около города Анкориджа.

    Bloomberg заявило, что Секретная служба США столкнулась с логистическими сложностями при подготовке к саммиту президентов России и США в Анкоридже. Служба также испытывает нехватку сотрудников для обеспечения безопасности мероприятия.

    15 августа 2025, 10:55 • Новости дня
    Продавцы в Анкоридже не подготовили сувениры к саммиту Путина и Трампа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В торговых точках аэропорта Анкориджа пока нет сувенирной продукции, посвященной предстоящему саммиту между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Сувенирные магазины в аэропорту Анкориджа не успели подготовить к продаже продукцию, посвященную саммиту, передает РИА «Новости».

    «У нас еще нет сувениров на продажу по этой теме, потому что у нас не было времени подготовиться, но мы надеемся получить их завтра», – сказала продавщица одного из центральных магазинов.

    Обычно перед подобными встречами сувенирная индустрия заранее готовится к наплыву покупателей. Например, перед саммитом в Сингапуре между Трампом и Ким Чен Ыном в 2018 году в продаже появились памятные медали.

    Напомним, Путин прилетел в Магадан перед встречей с Трампом на Аляске. На аляскинской авиабазе Элмендорф-Ричардсон развернули истребители F-35. Белый дом сообщал, что политики начнут переговоры в 11.00 по местному времени (22.00 мск).

    15 августа 2025, 09:30 • Новости дня
    Путин поздравил Индию с Днем независимости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Индии Дроупади Мурму и премьеру страны Нарендре Моди, в которой поздравил их с Днем независимости страны.

    «Уважаемая госпожа президент, уважаемый господин премьер-министр, примите самые теплые поздравления по случаю государственного праздника – Дня независимости», – говорится в телеграмме российского лидера. Она опубликована на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул успехи Индии в социально-экономической, научно-технической и других сферах. Он отметил, что Индия пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене и принимает активное участие в решении ключевых международных вопросов.

    Россия придает особое значение стратегическому партнерству с Индией, добавил глава российского государства. Москва и Дели будут продолжать укреплять двустороннее сотрудничество, что отвечает интересам народов обеих стран и способствует укреплению безопасности и стабильности в регионе и мире.

    В конце поздравления президент пожелал руководителям Индии крепкого здоровья и успехов, а гражданам страны – счастья и благополучия.

    В начале августа Путин и Моди поговорили по телефону, темами обсуждений стали ситуация на Украине и вопросы российско-индийского сотрудничества.

    15 августа 2025, 08:10 • Новости дня
    Дмитриев: Встреча Путина и Трампа важна для всего мира

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске скажутся на всем мире, заявил спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    «Важнейшая встреча. Безусловно, важная встреча для всего мира», – сказал Дмитриев, передает ТАСС.

    Российская сторона надеется на конструктивный диалог, сейчас есть возможность донести прямо и четко позицию Москвы до Вашингтона, добавил он.

    Белый дом пояснял, что встреча президентов начнется в 11.00 по местному времени (22.00 мск) в городе Анкоридж на Аляске.

    Напомним, Путин прилетел в Магадан перед встречей с президентом США на Аляске. Американская сторона развернула истребители F-35 на базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Сам Трамп указывал, что встреча с Путиным на Аляске будет предварительной.

    15 августа 2025, 17:18 • Новости дня
    Путин заявил о преображении и модернизации Магадана

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент отметил, что город становится современнее и привлекательнее благодаря реализации программы комплексного развития.

    Магадан активно преображается, становится более современным и удобным, заявил президент России Владимир Путин, передает РИА «Новости». По его словам, эти перемены во многом связаны с внедрением мастер-плана развития города.

    Путин на совещании о ходе реализации мастер-плана Магадана в формате видеоконференции подчеркнул: «Город меняется, становится более современным, привлекательным, удобным, модернизируется. Во многом это результат реализации мастер-плана развития города».

    Президент уделил особое внимание тому, что преобразования делают город комфортнее для жителей и гостей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин посетил универсальный спортивно-оздоровительный комплекс «Президентский» в Магадане. Глава государства также прибыл на завод «Омега-Си» в Магадане, где он осмотрел производственные объекты. После этого Путин прибыл в Магадан и планирует отправиться на Аляску для встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

    15 августа 2025, 16:54 • Новости дня
    Путину показали спорткомплекс «Президентский» в Магадане

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин посетил универсальный спортивно-оздоровительный комплекс «Президентский» в Магадане, оценив условия для тренировок и встретившись с детской хоккейной командой.

    Президент России посетил универсальный спортивно-оздоровительный комплекс «Президентский» в Магадане, сообщается в Telegram-канале Кремля. Владимиру Путину продемонстрировали основные помещения комплекса, рассказали об особенностях объекта и его возможностях для разных видов спорта.

    В ходе визита главе государства представили условия, созданные для жителей Магадана. Комплекс, площадью 19 500 кв. м, позволяет одновременно заниматься до 248 спортсменам и принимать до 600 зрителей. Основное назначение сооружения – проведение учебно-тренировочных занятий, соревнований регионального и городского уровня, а также массовых физкультурных мероприятий для всех возрастов.

    Особое внимание уделено возможностям для хоккея, фигурного катания, плавания, игровых и единоборств, а также массовому катанию на коньках. Во время обхода президент пообщался с игроками детской хоккейной команды, обсудив с ними занятия спортом и условия подготовки.

    Ранее президент России Владимир Путин прибыл в Магадан перед встречей с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Путин также посетил завод по переработке рыбьего жира «Омега-Си» в Магадане.

    15 августа 2025, 10:20 • Новости дня
    Путин поздравил президента Абхазии Бадру Гунбу с днем рождения

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин направил президенту Абхазии Бадре Гунбе поздравительную телеграмму в честь дня рождения, он отметил союзнический характер отношений между двумя странами и важность сотрудничества.

    В поздравительной телеграмме Путин подчеркнул, что встречи в Москве в марте и мае подтвердили дружественный, союзнический характер российско-абхазских отношений, передает ТАСС.

    Российский лидер отметил намерение продолжать конструктивную совместную работу по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества в интересах народов двух стран и обеспечения стабильности в регионе.

    В телеграмме также прозвучали пожелания Гунбе крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

    Отмечается, что 14 августа Бадру Гунбе исполнилось 44 года, однако в этот день в республике проходят памятные мероприятия, посвященные началу грузино-абхазской войны, поэтому свой день рождения Гунба не отмечает.

    Поздравления президенту Абхазии также направили ряд других высокопоставленных лиц из России, включая зампреда СБ России Дмитрия Медведева, главу правительства Михаила Мишустина, спикера Совфеда Валентину Матвиенко, главу СВР Сергея Нарышкина и т.д.

    Напомним, 12 июня, на День России в Сухуме высокопоставленные представители власти и общественности приняли участие в приеме, организованном российским посольством.

    Трамп обсудил с Лукашенко освобождение 1,3 тыс заключенных в Белоруссии
    Трамп исключил вступление Украины в НАТО
    Российские войска освободили Александроград в ДНР
    Командование 60-й бригады ВСУ сбежало с краснолиманского направления
    Польша обиделась на баннер израильских болельщиков «Убийцы с 1939 года»
    США удвоили вместимость тюрем для иммигрантов к 2026 году
    Экс-директор парка «Патриот» получил срок за мошенничество

  • О газете
