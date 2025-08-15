В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.4 комментария
Путин обсудил реализацию мастер-плана развития Магадана
Президент России Путин обсудил реализацию мастер-плана Магадана
В ходе поездки в Магадан президент РФ Владимир Путин обсудил реализацию масштабного мастер-плана, предусматривающего строительство жилья и развитие стратегических отраслей города.
Мероприятие прошло в рамках рабочей поездки президента, сообщает РИА «Новости». Владимир Путин провел совещание, основной темой которого стал мастер-план по развитию Магадана. Документ был подготовлен по поручению главы государства и охватывает ключевые направления социально-экономического роста региона.
Мастер-план предусматривает строительство нового жилья, школ, детских садов, а также объектов спорта и культуры. Важными направлениями стали развитие города как сервисного центра для горной промышленности, создание современной транспортной инфраструктуры и логистических решений, а также наращивание мощностей по глубокой переработке рыбы.
Реализация этих проектов призвана повысить привлекательность Магадана для жизни и работы, а также обеспечить долгосрочное устойчивое развитие региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, президент России Владимир Путин посетил завод по переработке рыбьего жира «Омега-Си» в Магадане.