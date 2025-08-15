Путин обсудил реализацию мастер-плана развития Магадана

Президент России Путин обсудил реализацию мастер-плана Магадана

Tекст: Евгения Караваева

Мероприятие прошло в рамках рабочей поездки президента, сообщает РИА «Новости». Владимир Путин провел совещание, основной темой которого стал мастер-план по развитию Магадана. Документ был подготовлен по поручению главы государства и охватывает ключевые направления социально-экономического роста региона.

Мастер-план предусматривает строительство нового жилья, школ, детских садов, а также объектов спорта и культуры. Важными направлениями стали развитие города как сервисного центра для горной промышленности, создание современной транспортной инфраструктуры и логистических решений, а также наращивание мощностей по глубокой переработке рыбы.

Реализация этих проектов призвана повысить привлекательность Магадана для жизни и работы, а также обеспечить долгосрочное устойчивое развитие региона.

