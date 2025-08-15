В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.3 комментария
Путин посетил завод по переработке рыбьего жира «Омега-Си» в Магадане
Владимир Путин прибыл на завод «Омега-Си» в Магадане. Президент ознакомится с работой склада для приемки и хранения сырья, реакционного зала и производственной лаборатории, сообщается на сайте Кремля.
Предприятие, введенное в эксплуатацию в 2023 году, стало первым в России производством, где выпускают реэтерифицированные триглицериды rTG из сардины и сельди, выловленных в Охотском море. Объект построен по международным стандартам качества, что позволяет успешно реализовывать продукцию как на внутреннем, так и на зарубежном рынках. Планируется, что общий объем сбыта составит 2,2 тыс. тонн в год, из которых 2 тыс. тонн приходится на рафинированный рыбий жир, а 200 тонн – на реэтерифицированные триглицериды.
Ранее президент России Владимир Путин прибыл в Магадан перед встречей с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.