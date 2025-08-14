Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.6 комментариев
В Иванове прошел форум «Волонтеров Победы» с участием 200 добровольцев
В Иванове стартовал Всероссийский форум муниципальных отделений ВОД «Волонтеры Победы», объединивший 200 добровольцев из 59 регионов для обмена лучшими практиками сохранения исторической памяти.
На форуме обсуждались лучшие практики по гражданско-патриотическому воспитанию, сохранению исторической памяти и развитию муниципальных сообществ, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Участники ознакомились с реализованными в регионах проектами, а также прошли обучение по организации событий федерального и местного уровня.
Исполнительный директор ВОД «Волонтеры Победы» Анастасия Рябова в приветствии подчеркнула, что этот форум – ключевая площадка для обмена опытом и выработки новых стратегий сохранения исторической памяти. «Уверена, что в Ивановской области мы сможем выявить лучшие добровольческие практики и задать новые векторы развития нашего Движения в регионах», – заявила она.
Важным событием стало участие ветерана Великой Отечественной войны Надежды Николаевны Блохиной, которая лично обратилась к участникам форума со словами приветствия. Активно включились в обсуждение и представители органов власти региона, отметившие значимость патриотических проектов для развития молодежи.
Также прошел грантовый конкурс Росмолодежь.Гранты для выявления лучших инициатив и масштабирования успешных практик. Церемония закрытия форума запланирована на 16 августа на территории Центра «Солярис».