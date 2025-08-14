В Иванове прошел форум «Волонтеров Победы» с участием 200 добровольцев

Tекст: Валерия Городецкая

На форуме обсуждались лучшие практики по гражданско-патриотическому воспитанию, сохранению исторической памяти и развитию муниципальных сообществ, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Участники ознакомились с реализованными в регионах проектами, а также прошли обучение по организации событий федерального и местного уровня.

Исполнительный директор ВОД «Волонтеры Победы» Анастасия Рябова в приветствии подчеркнула, что этот форум – ключевая площадка для обмена опытом и выработки новых стратегий сохранения исторической памяти. «Уверена, что в Ивановской области мы сможем выявить лучшие добровольческие практики и задать новые векторы развития нашего Движения в регионах», – заявила она.

Важным событием стало участие ветерана Великой Отечественной войны Надежды Николаевны Блохиной, которая лично обратилась к участникам форума со словами приветствия. Активно включились в обсуждение и представители органов власти региона, отметившие значимость патриотических проектов для развития молодежи.

Также прошел грантовый конкурс Росмолодежь.Гранты для выявления лучших инициатив и масштабирования успешных практик. Церемония закрытия форума запланирована на 16 августа на территории Центра «Солярис».