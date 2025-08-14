Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.0 комментариев
Средства ПВО сбили восемь украинских беспилотников над двумя областями
Минобороны сообщило об уничтожении восьми украинских БПЛА над двумя областями
В течение трех часов утром средства ПВО ликвидировали восемь украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской и Курской областями.
В период с 8.00 до 11.00 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили восемь украинских беспилотников самолетного типа: семь из них были сбиты в небе над Белгородской областью, еще один – над территорией Курской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В ведомстве отметили, что инциденты были связаны с попытками атак с Украины. Сведений о пострадавших либо повреждениях инфраструктуры не приводится.
Ранее в четверг при атаке украинских беспилотников на Ростов-на-Дону пострадали 13 человек.
Вооруженные силы Украины в тот же день нанесли удар дроном по аквапарку в Херсонской области.
Кроме того Украина четыре раза за день атаковала здание правительства Белгородской области.