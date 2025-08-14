Средства ПВО сбили восемь украинских беспилотников над двумя областями

Минобороны сообщило об уничтожении восьми украинских БПЛА над двумя областями

Tекст: Мария Иванова

В период с 8.00 до 11.00 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили восемь украинских беспилотников самолетного типа: семь из них были сбиты в небе над Белгородской областью, еще один – над территорией Курской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

В ведомстве отметили, что инциденты были связаны с попытками атак с Украины. Сведений о пострадавших либо повреждениях инфраструктуры не приводится.

Ранее в четверг при атаке украинских беспилотников на Ростов-на-Дону пострадали 13 человек.

Вооруженные силы Украины в тот же день нанесли удар дроном по аквапарку в Херсонской области.

Кроме того Украина четыре раза за день атаковала здание правительства Белгородской области.