США ввели визовые ограничения против чиновников Бразилии
Власти США применили визовые санкции к чиновникам Бразилии и их семьям за участие, как заявили в Вашингтоне, в кубинской схеме принудительной отправки за рубеж работников, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.
Министерство иностранных дел США ввело визовые ограничения и аннулировало визы для ряда бразильских государственных деятелей, бывших сотрудников Панамериканской организации здравоохранения, членов их семей, передает ТАСС.
Санкции введены по причине участия этих лиц в программе Mais Medicos, которая, по мнению Вашингтона, используется властями Кубы для принудительного экспорта медицинских работников за границу.
В заявлении Рубио отмечается, что эти чиновники были причастны к схеме, которая «эксплуатирует кубинских медицинских работников посредством принудительного труда» и обогащает «коррумпированный кубинский режим», а также лишает кубинский народ медицинской помощи.
США заявили, что в рамках «бразильской программы Mais Medicos» ПАОЗ «использовали в качестве звена, связующего с кубинской диктатурой», переводя «кубинскому режиму денежные средства, предназначенные для медицинских работников Кубы».
Госдеп в частности, аннулировал визы двух чиновников из минздрава Бразилии. Также отмечается, что чиновники из других стран, включая Африку, Кубу и Гренаду, попали под аналогичные ограничения за участие в якобы реализуемой кубинскими властями программе принудительного экспорта рабочей силы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США объявили о введении с 1 августа пошлин в 50% на импорт из Бразилии. Президент Бразилии подписал указ о праве приостанавливать концессии для предпринимателей из США при введении высоких пошлин на бразильские товары. Лула да Силва раскритиковал президента США за призыв прекратить судебное расследование против бывшего бразильского лидера Жаира Болсонару. Лула да Силва назвал неприемлемым вмешательство США в дела Бразилии.