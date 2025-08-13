Стало известно о сокращении расходов россиян на подарки учителям

Более 30% россиян решили урезать траты на цветы и подарки к 1 сентября

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, исследование микрофинансовой компании «Займер» показало, что 74,8% россиян намерены экономить хотя бы на одной из статей расходов при подготовке ребенка к 1 сентября.

Более трети опрошенных (35,2%) сократят траты на цветы и подарки учителям, а 21,9% уменьшат расходы на тетради и канцтовары.

Еще 20,0% не станут покупать новый портфель или сумку. Меньше всего планируют экономить на школьной (14,3%) и спортивной (12,9%) форме. В опросе участвовали 3,2 тыс. человек.

По результатам опроса, 59,2% респондентов готовы потратить от 10 тыс. до 30 тыс. рублей на сборы ребенка в школу. Около 20% планируют вложиться в сумму от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, почти столько же – более 30 тыс. рублей. В пределах 5 тыс. рублей рассчитывают уложиться лишь 1,1% родителей.

Половина участников опроса (49,6%) считают, что подготовка младшеклассника обходится дороже всего. Чуть менее 20% отмечают наибольшие расходы при сборе ученика средних классов, а 17,1% – старшеклассника.

Более 68% заметили значительный рост цен на школьные товары за последний год, 19,1% считают его несущественным, 4,1% изменений не увидели, 8,1% затруднились с ответом.

