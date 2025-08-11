Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).5 комментариев
Около 2,5 тыс. белгородцев получили ранения в результате атак ВСУ
В результате обстрелов и атак ВСУ на территории Белгородской области с начала спецоперации пострадали 2 415 мирных жителей, среди которых 164 ребенка. Инвалидность получили 121 человек, в том числе 12 детей, а 29 пострадавших перенесли ампутацию конечностей, сообщает «Открытый Белгород».
По словам Медведевой, для оказания помощи действует межведомственная рабочая группа, ведется реестр раненых, работает мобильное приложение «Куратор семьи» и разрабатывается цифровая платформа для медико-социального сопровождения пострадавших и их родственников. В текущем и прошлом годах санаторное лечение получили 383 человека, ежемесячные выплаты на транспорт и связь получают 806 пострадавших, предусмотрены компенсации за оплату жилья и коммунальных услуг, а на детей к учебному году выданы единовременные выплаты.
Отдельное внимание уделяется студентам и детям: ежемесячные выплаты получают студенты, прошедшие реабилитацию дети получают медицинские изделия, оборудование и курортное лечение. За 2024–2025 годы фонд помощи детям обеспечил поддержку десяткам ребят на реабилитации и отдыхе.
Ольга Медведева сообщила о необходимости расширения поддержки, включая адаптацию жилых помещений, содействие в трудоустройстве, создание специализированных медицинских кабинетов, ежегодную диспансеризацию и лекарственное обеспечение. Глава области Вячеслав Гладков поручил профильным ведомствам рассчитать затраты на внедрение новых мер и подготовить корректировки бюджета.
Губернатор отметил, что подобный масштаб работы по поддержке пострадавших уникален для страны и послужил примером для других регионов.
