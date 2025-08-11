  • Новость часаКалининградских врачей приговорили к реальным срокам за убийство младенца
    Западные СМИ: Украина обречена уступить территорию
    Эксперт указал на значимость освобождения шахты «Краснолиманская» в ДНР
    Индия заявила о становлении сверхдержавой
    Вассерман сказал, когда СБУ прекратит его розыск
    Москва заявила о достигнутом отрезвляющем эффекте для Запада
    Рютте: Украине не следует юридически признавать потерю территорий
    Иран заявил о повторении Алиевым и Пашиняном ошибки Зеленского
    Шойгу предостерег от фальсификации выборов в Молдавии
    Определены даты начала и окончания учебного года
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Обмен суверенитета на мечту приводит к разрухе

    Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).

    5 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Почему против России не работают санкции и ультиматумы

    Весь этот «чайка-менеджмент», который устраивает Трамп по всему миру, врываясь в сложные и затяжные проблемы, крича, размахивая руками и столь же спешно убегая дальше, является олицетворением трансгуманистического мышления. А Россия находится по эту сторону гуманизма, а не по ту.

    0 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Конституция Украины и реальность противоречат друг другу

    Зеленский (выпускник юрфака, на минуточку) действует по очень простому принципу: если вам не нравится Конституция, то ее можно выкинуть куда подальше – кроме тех страниц, которые еще могут пригодиться для отмазок.

    5 комментариев
    11 августа 2025, 13:52 • Новости дня

    Около 2,5 тыс. белгородцев получили ранения в результате атак ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    В результате обстрелов и атак ВСУ на территории Белгородской области с начала спецоперации пострадали 2 тыс. 415 мирных жителей, среди которых 164 ребенка, заявила замгубернатора Белгородской области Ольга Медведева.

    В результате обстрелов и атак ВСУ на территории Белгородской области с начала спецоперации пострадали 2 415 мирных жителей, среди которых 164 ребенка. Инвалидность получили 121 человек, в том числе 12 детей, а 29 пострадавших перенесли ампутацию конечностей, сообщает «Открытый Белгород».

    По словам Медведевой, для оказания помощи действует межведомственная рабочая группа, ведется реестр раненых, работает мобильное приложение «Куратор семьи» и разрабатывается цифровая платформа для медико-социального сопровождения пострадавших и их родственников. В текущем и прошлом годах санаторное лечение получили 383 человека, ежемесячные выплаты на транспорт и связь получают 806 пострадавших, предусмотрены компенсации за оплату жилья и коммунальных услуг, а на детей к учебному году выданы единовременные выплаты.

    Отдельное внимание уделяется студентам и детям: ежемесячные выплаты получают студенты, прошедшие реабилитацию дети получают медицинские изделия, оборудование и курортное лечение. За 2024–2025 годы фонд помощи детям обеспечил поддержку десяткам ребят на реабилитации и отдыхе.

    Ольга Медведева сообщила о необходимости расширения поддержки, включая адаптацию жилых помещений, содействие в трудоустройстве, создание специализированных медицинских кабинетов, ежегодную диспансеризацию и лекарственное обеспечение. Глава области Вячеслав Гладков поручил профильным ведомствам рассчитать затраты на внедрение новых мер и подготовить корректировки бюджета.

    Губернатор отметил, что подобный масштаб работы по поддержке пострадавших уникален для страны и послужил примером для других регионов.

    Ранее Гладков сообщил, что село Новая Таволжанка в Белгородской области подверглось обстрелу с украинской стороны.

    Следственный комитет установил личность командира ВСУ, причастного к обстрелам Белгородской области.

    Украинские военные атаковали дронами 11 населенных пунктов в шести районах Белгородской области.

    10 августа 2025, 19:01 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил недавние удары по украинским железнодорожным узлам

    Военный эксперт Онуфриенко: Даже несколько дней срыва коммуникаций усложнит оборону ВСУ

    Военный эксперт объяснил недавние удары по украинским железнодорожным узлам
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия продолжает наступление на приграничные регионы Украины. Удары по логистическим центрам помогут развить уже достигнутые успехи за счет разрыва цепи фронтовых поставок ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее на Украине сообщили о взрывах в городе Синельниково (Днепропетровская область).

    «Днепропетровская область сама по себе является важным с логистической точки зрения регионом на Украине. Через данную территорию проходит большое количество путей, обеспечивающих связь тыла и фронта. Именно за счет этих земель поддерживается боеспособность ВСУ на линии боевого соприкосновения», – рассказывает военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Что касается станции Синельниково, то она представляет собой большой транспортный узел, принимающий ежедневно большое количество составов с армейскими припасами. Именно поэтому данный пункт и был выбран Россией в качестве основной точки удара. Задача состояла в разрыве снабжения фронта противника», – пояснил он.

    «Сейчас ВС РФ ведут достаточно успешное наступление. В этой связи лишение ВСУ возможности пополнить ресурсы – важный компонент развития наших достижений. Конечно, обстрелы железнодорожной инфраструктуры имеют значимый минус: восстановить нанесенный ущерб относительно просто», – продолжает собеседник.

    «Тем более, речь идет о крупном логистическом пункте, который всю свою историю жил исключительно за счет обслуживания проходящих поездов. Соответственно, здесь много ремонтных составов, бригад. Они способны в кратчайшие сроки «залатать» образовавшиеся дыры. То есть разрыв коммуникаций продлится всего лишь несколько суток. Но и это время критически важно», – заключил Онуфриенко.

    Ранее на Украине сообщили о взрывах в городе Синельниково (Днепропетровская область). В частности, массированному удару подверглась железнодорожная инфраструктура населенного пункта. По предварительным данным, в районе атаки произошло не менее 20 мощных взрывов, пишет «Газета.ru».

    Кроме того, часть ракет попала по энергообъектам, в частности по электроподстанции города. К настоящему моменту Минобороны данные атаки не подтвердило. Что касается самого Синельниково, то в этом городе на момент начала СВО проживало чуть менее 30 тыс. человек. Населенный пункт представляет собой крупный железнодорожный узел.

    В частности, он располагается на пересечении двух крупных магистралей: Донбасс – Криворожье и Москва – Симферополь. Его экономика также тесно связана с логистическим сектором. На территории города имеется большое число транспортных предприятий, деятельность которых направлена на обслуживание проходящих здесь составов.

    Это не первый удар ВС РФ по транспортной инфраструктуре Днепропетровской области. Так, ранее российская армия также поразила цели в крупном железнодорожном узле региона, который обеспечивал переброску вооружения и военной техники ВСУ в Донбассе.

    Комментарии (3)
    11 августа 2025, 04:05 • Новости дня
    Северо-Балтийская восьмерка поддержала инициативу США по Украине
    Северо-Балтийская восьмерка поддержала инициативу США по Украине
    @ Jens Buttner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Северо-Балтийская восьмерка (NB8) заявила о готовности содействовать дипломатическому урегулированию украинского конфликта и поддержала инициативу США.

    Северо-Балтийская восьмерка, в которую входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония, опубликовала совместное заявление, передает РИА «Новости».

    В нем страны NB8 выразили поддержку инициативе США, направленной на прекращение конфликта на Украине и достижение устойчивого мира в регионе, «который обеспечит безопасность Украины и стабильность Европы».

    NB8 выразила готовность «внести свой дипломатический вклад в эту работу». При этом страны собираются продолжить «существенную военную и финансовую поддержку Украины».

    Дополнительно NB8 заявила о намерении продолжить применение и поддержку ограничительных мер в отношении России, связанных с конфликтом на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главы МИД стран Евросоюза планируют провести совещание в понедельник для обсуждения предстоящего саммита Вашингтона и Москвы. Глава внешнеполитического ведомства объединения Кая Каллас заявила, что любая сделка между Россией и США должна учитывать позиции Киева и Брюсселя.

    Комментарии (3)
    8 августа 2025, 11:21 • Видео
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    Комментарии (4)
    11 августа 2025, 09:02 • Новости дня
    Российские войска выбили ВСУ из административных зданий шахты «Краснолиманская»
    Российские войска выбили ВСУ из административных зданий шахты «Краснолиманская»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Административные здания второго по величине угольного предприятия ДНР – шахты «Краснолиманская» – перешли под контроль российских военных, а подвоз резервов для ВСУ заблокирован, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Российские штурмовые подразделения выбили украинских военных с позиций, оборудованных в административных зданиях шахты «Краснолиманская» в ДНР. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что противник был вытеснен из этих зданий, а подразделения ВСУ сейчас находятся в районе террикона шахты. По данным силовых структур республики, подвоз резервов и провизии в этом квадрате для украинских войск полностью блокирован, передает ТАСС.

    Шахта «Краснолиманская» расположена недалеко от города Родинское и является вторым по величине угледобывающим предприятием в ДНР. Ежегодно здесь добывают до нескольких миллионов тонн угля, который используется в металлургической сфере.

    Ранее Кимаковский сообщал, что ВСУ повредили часть промышленной инфраструктуры шахты «Краснолиманская».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия начала битву за Красноармейск.

    Комментарии (2)
    11 августа 2025, 12:44 • Новости дня
    Эксперт указал на значимость освобождения шахты «Краснолиманская» в ДНР

    Военный эксперт Онуфриенко: Взятие шахты «Краснолиманская» создаст условия для взятия в «клещи» Красноармейска

    Эксперт указал на значимость освобождения шахты «Краснолиманская» в ДНР
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия может занять Краснолиманский террикон в течение месяца, это откроет для ВС России еще одну дорогу к Родинскому – ключевому пункту снабжения местной группировки противника и создаст условия для взятия в «клещи» Покровско-Мирноградской агломерации, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российские силы выбили ВСУ из административных зданий второго по величине угольного предприятия в ДНР.

    «После взятия под контроль административных корпусов шахты «Краснолиманская» в ДНР российским силам нужно провести операцию по выбиванию ВСУ из прилежащего террикона – господствующей высоты. Думаю, мы сможем это сделать в течение месяца. Главную роль здесь должны сыграть реактивная артиллерия и беспилотники», – пояснил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    Но это будет нелегко, предупреждает собеседник. «Бои за меловую гору под Белогоровкой шли два года с переменным успехом. На выбивание ВСУ из каждого террикона освобожденного Дзержинска уходило по месяцу. Зато мы приобрели бесценный опыт таких операций, что позволяет сейчас проводить их ускоренными темпами», – напомнил спикер.

    «Занятие всей территории шахты откроет путь к находящемуся рядом городу Родинское – ключевому пункту, освобождение которого перекрывает снабжение местной группировки ВСУ по трассе и железной дороге. Это, в свою очередь, создает условия для взятия в клещи крупнейшей в этом районе Покровско-Мирноградской агломерации», – детализировал аналитик

    «Впрочем, взятие шахты «Краснолиманская» имеет и самостоятельную ценность. Теперь Украина не сможет выплавить весомую часть металла для отправки на экспорт. Значит, Киев недополучит финансовые поступления из-за границы. Кроме того, недостаток угля бьет по энергетической системе противника», – добавил Онуфриенко.

    «Помимо этого, успешное российское наступление с востока оттягивает силы противника и позволяет облегчить положение наших войск, которые бьются в Удачном и Котлино. В том районе расположено шахтоуправление № 1 – довольно серьезный пункт ВСУ с массой бетонных укреплений», – продолжил аналитик.

    Он напомнил, что в рамках наступления с востока Россия ранее освободила населенные пункты Маяк и Шахово. «Более того, по неподтвержденным пока данным, наши войска зашли в Кучеров Яр. Таким образом, российские силы постепенно выходят к Доброполью, большому городу у границы ДНР и Днепропетровской области», – заключил Онуфриенко.

    Ранее российские штурмовики выбили ВСУ с позиций, которые были оборудованы в административных зданиях второго по величине угольного предприятия в ДНР – шахты «Краснолиманская», сообщает ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского. По его словам, сейчас противник находится в районе террикона шахты. При этом подвоз резервов и провизии в этом квадрате для ВСУ полностью блокирован.

    Ежегодная добыча угля на шахте «Краснолиманская» составляет до нескольких миллионов тонн. Добытое сырье используется в металлургии. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как в конце июля российские войска начали битву за Красноармейск (Покровск) – один из ключевых городов Донбасса.

    Комментарии (0)
    10 августа 2025, 23:34 • Новости дня
    Жертвами атаки беспилотников на Тульскую область стали два человека
    Жертвами атаки беспилотников на Тульскую область стали два человека
    @ Официальный сайт Министерства здравоохранения Тульской области

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки беспилотников на Тульскую область погибли два человека, еще трое пострадавших доставлены в больницу, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

    «ВСУ продолжают атаковать Тульскую область», – сообщил Миляев в Telegram.

    Силами ПВО уничтожены 11 беспилотников. В результате удара ВСУ по одному из гражданских предприятий города Тула погибли два человека, еще трое получили ранения разной степени тяжести. Губернатор выразил соболезнования семьям погибших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вблизи села Никольское Белгородской области FPV-дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль, в результате чего пострадал водитель. Во дворе жилого дома в Саратовской области упал беспилотник, в результате чего погиб один человек.

    Комментарии (3)
    10 августа 2025, 22:11 • Новости дня
    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник
    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Летевший на Москву беспилотный летательный аппарат сбит средствами ПВО, сообщил мэр Сергей Собянин.

    На месте обломков находятся сотрудники экстренных служб, сообщил Собянин в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО сбили 14 украинских беспилотников самолетного типа над Брянской, Калужской, Орловской и Тульской областями. Глава Калужской области Владислав Шапша сообщил, что из-за взрывной волны оказалось повреждено остекление балкона в многоэтажном доме.

    Комментарии (0)
    10 августа 2025, 15:38 • Новости дня
    Бойцы «Юга» уничтожили пункты связи и БПЛА ВСУ в ДНР
    Бойцы «Юга» уничтожили пункты связи и БПЛА ВСУ в ДНР
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные подразделения Южной группировки нанесли удары по объектам ВСУ на Константиновском направлении, уничтожив пункт управления БПЛА и узел связи.

    Расчеты БПЛА и артиллерии Южной группировки уничтожили важные объекты ВСУ на Константиновском направлении, передает РИА «Новости». Уточняется, что в районе Катериновки в ДНР расчет БПЛА 68-го гвардейского танкового полка обнаружил пункт управления беспилотниками украинских войск. По этому объекту был нанесен точный артиллерийский удар из орудия «Мста-Б», в результате чего пункт управления был уничтожен.

    Кроме того, в районе села Федоровка в ДНР бойцы разведывательного подразделения Южной группировки выявили узел связи 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. После сброса боеприпаса с квадрокоптера объект был ликвидирован, что лишило украинские войска на этом участке связи. В пресс-центре группировки отметили, что действия подразделений позволили нарушить управление и координацию ВСУ на данном направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Соболевка в Харьковской области. Подразделения России также освободили село Поддубное в ДНР. Военные России начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе. Российские подразделения также освободили населенный пункт Предтечино в ДНР.

    Комментарии (0)
    11 августа 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Луначарское в ДНР
    Российские войска освободили Луначарское в ДНР
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» завершили освобождение Луначарского в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны, нацгвардии и сводной бригады МВД Украины около Димитрова, Доброполья, Родинского, Удачного, Артемовки, Красноармейска, Гродовки в ДНР, Новопавловки и Филии в Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 410 военнослужащих, пять бронемашин, пять орудий полевой артиллерии и станция РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, десантно-штурмового полка, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны возле Садков, Степного, Андреевки, Варачино, Перше Травни, Пролетарского и Юнаковки в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Синельниково, Новой Казачьей, Хатнем, Крейдянкой и Меловым в Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    При этом ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, две бронемашины, два орудия полевой артиллерии, станцию РЭБ и два склада материальных средств.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах Чернещины, Купянска, Петровского, Боровского, Андреевки в Харьковской области и Шандриголово в ДНР.

    При этом потери противника составили до 225 военнослужащих, две американские бронемашины MaxxPro и британскую Snatch, а также два артиллерийских орудия. Уничтожены пусковая установка хорватской РСЗО RAK-SA-12, станция радиоэлектронной разведки «Пластун», четыре израильские РЛС RADA RPS-42 и пять складов с боеприпасами.

    Между тем подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны у Малотарановки, Федоровки, Святогорска, Северска, Миньковки, Васюковки, Червоного, Звановки и Клебан-Быка в ДНР.

    Противник потерял более 200 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, четыре бронемашины, два пикапа, два орудия полевой артиллерии, две станции РЭБ, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и склад с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны поблизости от Зеленого Гая, Александрограда в ДНР, Сосновки, Великомихайловки, Тихого, Вороного в Днепропетровской области, Ольговского и Полтавки в Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли более 255 военнослужащих и пять бронемашин.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, трех бригад береговой обороны и теробороны около Приморского, Магдалиновки, Орехова, Новоданиловки в Запорожской области, Никольского, Казацкого и Антоновки в Херсонской области.

    Уничтожено до 75 украинских военнослужащих, бронемашина, артиллерийское орудие, семь станций РЭБ и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    В минувшие выходные российские войска освободили Яблоновку в ДНР

    Напомним, за прошлую неделю российские войска освободили два населенных пункта – Январское в Днепропетровской области и Александро-Калиново в ДНР.

    Комментарии (0)
    11 августа 2025, 10:45 • Новости дня
    Собянин сообщил о семи сбитых за утро беспилотниках на подлете к Москве
    Собянин сообщил о семи сбитых за утро беспилотниках на подлете к Москве
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Силы ПВО сбили семь дронов за утро, пытавшихся атаковать российскую столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Еще два беспилотных летательных аппарата были сбиты на подлете к Москве, сообщается в Telegram-канале Собянина. Таким образом, за утро было сбито уже семь дронов, летевших на Москву.

    В сообщении отмечается, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб для устранения последствий и обеспечения безопасности.

    Ранее силы ПВО Минобороны сбили два беспилотника на подлете к Москве. Пятый за день беспилотный летательный аппарат, пытавшийся атаковать столицу, был нейтрализован.

    За ночь над Россией нейтрализовали 32 украинских дрона, включая два БПЛА над Московским регионом.

    Комментарии (0)
    11 августа 2025, 01:13 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников
    Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Два летевших на Москву БПЛА сбиты силами ПВО, сообщил мэр Сергей Собянин.

    «Силы ПВО Минобороны сбили еще один беспилотник, летевший на Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    После этого он сообщил, что «уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву».

    На месте падения обломков находятся сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщал, что вечером в воскресенье средства ПВО также сбили беспилотный летательный аппарат, летевший на Москву.

    Комментарии (0)
    10 августа 2025, 14:58 • Новости дня
    Штурмовики ВС России продвинулись на 18 км под Красноармейском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штурмовые подразделения в районе Красноармейска в ДНР за последнее время смогли продвинуться более чем на 18 километров в сторону города, что позволяет перерезать важную линию снабжения украинских войск.

    О продвижении российских штурмовых групп сообщил заместитель командира роты 1-го стрелкового батальона 110-го отдельного стрелкового полка Южного военного округа с позывным «Купол», передает РИА «Новости». По его словам, в районе Покровска (украинское название Красноармейска) подразделение продвинулось более чем на 18 километров по направлению к городу.

    Красноармейск считается одним из ключевых узлов украинских войск на данном участке фронта в ДНР, а также важной частью всей оперативно-стратегической группировки «Хортица». Через этот населенный пункт осуществлялось снабжение гарнизонов Авдеевки и городов к западу от нее.

    Кроме того, Красноармейск остается одной из главных артерий снабжения северо-западной части республики, которая пока контролируется киевским режимом, наряду с направлением через Изюм.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Денис Пушилин рассказал о подготовке ВСУ к уличным боям в Красноармейске. ВСУ заминировали главный вентиляционный ствол шахты «Покровское» под Красноармейском. Дронщики российского спецназа вынудили подразделения ВСУ бежать с позиций под Красноармейском.

    Комментарии (0)
    10 августа 2025, 19:10 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении узла связи ВСУ в Северске

    Минобороны: ВС России уничтожили узел связи ВСУ в Северске

    Tекст: Валерия Городецкая

    Разведчики «Южной» группировки российских войск уничтожили пункт дислокации пехоты ВСУ в Северске Донецкой народной республики, сообщило Минобороны.

    Отмечается, что военнослужащие обнаружили место расположения пехоты ВСУ, подтвердили цель и нанесли точные удары по ней при помощи ударных FPV-дронов, передает РИА «Новости».

    В результате атаки была ликвидирована украинская пехота и разрушена инфраструктура управления противника. В министерстве также уточнили, что уничтожен узел связи ВСУ.

    В ведомстве подчеркнули, что поражение этой позиции позволит помешать противнику в управлении войсками и обороне на Северском направлении.

    Ранее российские бойцы уничтожили опорный пункт бригады «Эдельвейс» ВСУ в ДНР. Также сообщалось, что бойцы «Юга» уничтожили пункты связи и БПЛА ВСУ в ДНР.

    Комментарии (0)
    10 августа 2025, 23:57 • Новости дня
    ПВО сбила 27 украинских беспилотников в шести регионах
    ПВО сбила 27 украинских беспилотников в шести регионах
    @ Минобороны России

    Tекст: Антон Антонов

    В течение трех часов средствами ПВО сбиты 27 беспилотников самолетного типа в шести регионах, сообщило Минобороны России.

    В период с 20.00 мск до 23.00 мск 11 БПЛА были сбиты над территорией Тульской области, семь – над Брянской, пять – над Орловской, два – над Калужской, один – над Московским регионом, еще один – над Рязанской областью, сообщило Минобороны в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотников на Тульскую область погибли два человека. Трое пострадавших доставлены в больницу. В Белгородской области в результате атаки FPV-дрона ВСУ на легковой автомобиль пострадал водитель.

    Комментарии (0)
    10 августа 2025, 22:58 • Новости дня
    Обломки БПЛА обнаружены в нескольких районах Краснодарского края

    Tекст: Антон Антонов

    В нескольких районах Краснодарского края обнаружены обломки беспилотников, в Темрюке загорелась сухая трава, сообщил оперштаб региона.

    «В Темрюке рядом с автозаправочной станцией из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание травы на площади 800 кв. м. В настоящее время пожар локализован», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Обломки БПЛА также обнаружены в микрорайоне Правобережный в Темрюке, в Кизилташском лимане, у хутора Садового, у села Новомалороссийского и в виноградниках Первомайского сельского округа в Анапе.

    Никто не пострадал, падение обломков не привело к повреждениям инфраструктуры. Сотрудники экстренных служб находятся на местах обнаружения обломков БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение трех часов средства ПВО ликвидировали 26 украинских дронов самолетного типа, летевших над Брянской, Калужской, Рязанской и Белгородской областями и Краснодарским краем.

    Комментарии (0)
    10 августа 2025, 19:50 • Новости дня
    Российские военные уничтожили американский броневик ВСУ в ДНР

    Минобороны: Российские военные уничтожили американский броневик ВСУ в ДНР

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские операторы беспилотных летательных аппаратов из «Южной» группировки войск уничтожили американскую командно-штабную машину M577, сообщило Минобороны.

    Инцидент произошел в районе населенного пункта Иванополье на территории Донецкой народной республики, передает РИА «Новости».

    По информации Минобороны, в ходе воздушной разведки были обнаружены и ликвидированы командно-штабная машина M577 вооруженных сил Украины и пикап. Уточняется, что бронеавтомобиль и транспортное средство противника были поражены с помощью беспилотников на оптоволокне КВН, а также 152-мм орудием «Д-20» мотострелковой бригады Южного военного округа.

    M577 – это специальная командно-штабная модификация американского бронетранспортера M113, служащая мобильным центром управления тактическими операциями и обычно применяемая на уровне батальона. Машина отличается возможностью развертывания средств связи и организации штаба непосредственно на линии боевого соприкосновения.

    В июне расчеты с FPV-дронами центра «Рубикон» Минобороны нанесли удары по бронеавтомобилям, укрытиям и оборудованию связи ВСУ.

    В феврале в результате ракетного удара комплекса «Искандер» в Сумской области было уничтожено более 50 единиц техники ВСУ.

    Ранее ВСУ бросили бронетехнику под Купянском из-за российских дронов.

    Комментарии (0)
    Кто станет главным бенефициаром от встречи России и США

    Одного слова о предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа оказалось достаточно, чтобы сильно обрадовать рынки. Активы растут в цене с обеих сторон – и российской, и украинской. Мирный исход является на рынках настолько долгожданным, что реакция идет моментально. Что ждет российскую экономику и бизнес, если переговоры пройдут в позитивном ключе? Подробности

    Западные СМИ: Украина обречена уступить территорию

    «Позиция Киева о недопустимости территориальных уступок принципиальна, но в нынешних условиях нереалистична», – пишет британская Financial Times в преддверии саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Издание отмечает, что «ключевое различие заключается в фактической и юридической уступке территорий». Как западные СМИ оценивают предстоящую встречу лидеров России и США и чего ожидают? Подробности

    «Не проверяйте рабочую почту в выходные»

    «Социальные сети формируют искаженное представление об успехе». Врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук рассказал газете ВЗГЛЯД, почему молодое поколение россиян все чаще сталкивается с так называемым выгоранием и проблемами на работе – и как этому можно помочь. Подробности

    Как США мешают России и Китаю в Закавказье

    Закавказье стало ареной грандиозного противостояния между сильнейшими мировыми державами, и цена вопроса – транспортная связность всего евразийского континента. По крайней мере, именно так выглядит заключенная в США Арменией и Азербайджаном сделка по созданию так называемого Зангезурского коридора. Каковы в данном случае интересы Вашингтона, Москвы и Пекина? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    • Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

      На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

