Около 2,5 тыс. белгородцев получили ранения в результате атак ВСУ

Tекст: Вера Басилая

В результате обстрелов и атак ВСУ на территории Белгородской области с начала спецоперации пострадали 2 415 мирных жителей, среди которых 164 ребенка. Инвалидность получили 121 человек, в том числе 12 детей, а 29 пострадавших перенесли ампутацию конечностей, сообщает «Открытый Белгород».

По словам Медведевой, для оказания помощи действует межведомственная рабочая группа, ведется реестр раненых, работает мобильное приложение «Куратор семьи» и разрабатывается цифровая платформа для медико-социального сопровождения пострадавших и их родственников. В текущем и прошлом годах санаторное лечение получили 383 человека, ежемесячные выплаты на транспорт и связь получают 806 пострадавших, предусмотрены компенсации за оплату жилья и коммунальных услуг, а на детей к учебному году выданы единовременные выплаты.

Отдельное внимание уделяется студентам и детям: ежемесячные выплаты получают студенты, прошедшие реабилитацию дети получают медицинские изделия, оборудование и курортное лечение. За 2024–2025 годы фонд помощи детям обеспечил поддержку десяткам ребят на реабилитации и отдыхе.

Ольга Медведева сообщила о необходимости расширения поддержки, включая адаптацию жилых помещений, содействие в трудоустройстве, создание специализированных медицинских кабинетов, ежегодную диспансеризацию и лекарственное обеспечение. Глава области Вячеслав Гладков поручил профильным ведомствам рассчитать затраты на внедрение новых мер и подготовить корректировки бюджета.

Губернатор отметил, что подобный масштаб работы по поддержке пострадавших уникален для страны и послужил примером для других регионов.

Ранее Гладков сообщил, что село Новая Таволжанка в Белгородской области подверглось обстрелу с украинской стороны.

Следственный комитет установил личность командира ВСУ, причастного к обстрелам Белгородской области.

Украинские военные атаковали дронами 11 населенных пунктов в шести районах Белгородской области.