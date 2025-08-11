  • Новость часаСобянин сообщил о семи сбитых за утро беспилотниках на подлете к Москве
    США подвергли разорению швейцарскую экономику
    Глава РФПИ предсказал мир после переговоров на Аляске
    Индия заявила о становлении сверхдержавой
    Вассерман сказал, когда СБУ прекратит его розыск
    Москва заявила о солидном арсенале ракет средней и меньшей дальности
    Рютте: Украине не следует юридически признавать потерю территорий
    Иран заявил о повторении Алиевым и Пашиняном ошибки Зеленского
    Шойгу предостерег от фальсификации выборов в Молдавии
    Определены даты начала и окончания учебного года
    Мнения
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Почему против России не работают санкции и ультиматумы

    Весь этот «чайка-менеджмент», который устраивает Трамп по всему миру, врываясь в сложные и затяжные проблемы, крича, размахивая руками и столь же спешно убегая дальше, является олицетворением трансгуманистического мышления. А Россия находится по эту сторону гуманизма, а не по ту.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Обмен суверенитета на мечту приводит к разрухе

    Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).

    2 комментария
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Конституция Украины и реальность противоречат друг другу

    Зеленский (выпускник юрфака, на минуточку) действует по очень простому принципу: если вам не нравится Конституция, то ее можно выкинуть куда подальше – кроме тех страниц, которые еще могут пригодиться для отмазок.

    5 комментариев
    11 августа 2025, 11:38 • Новости дня

    Рябков: Россия не будет повышать ставки по контролю над вооружениями

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не будет играть на повышение ставок в области контроля над вооружениями, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков каналу «Россия 1».

    По словам Рябкова, в последние годы темпы изменений в мире стали неожиданно высокими, а решения Вашингтона отличаются импульсивностью, что лишь осложняет ситуацию, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что Россия не проявляет импульсивности, а действует последовательно, хладнокровно и расчетливо.

    Рябков заверил, что Москва не будет искусственно повышать ставки и позволять эмоциям влиять на свои решения. Дипломат подчеркнул, что в сфере контроля над вооружениями необходимо сохранять ответственность и добиваться роста шансов на продуктивный результат, а не их снижения до нуля.

    Ранее Рябков заявил о сохранении риска глобального ядерного конфликта.

    В Кремле отметили, что диалог между Россией и США по контролю над вооружениями необходим с точки зрения интересов двух стран и международной безопасности.

    10 августа 2025, 17:45 • Новости дня
    Вэнс сообщил о планах США отказаться от финансирования конфликта на Украине
    Вэнс сообщил о планах США отказаться от финансирования конфликта на Украине
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон намерен прекратить финансирование конфликта на Украине, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

    В беседе с Fox News он подчеркнул, что президент Дональд Трамп и его администрация хотят добиться мирного урегулирования, а «американцы устали продолжать тратить свои деньги, свои налоги, на этот конфликт», передает ТАСС.

    По словам Вэнса, Вашингтон не будет возражать, если европейские страны будут закупать американское оружие для передачи Украине, однако сами США не намерены финансировать поставки.

    Вэнс также отметил, что, по мнению Трампа, шансы на успех переговоров по Украине неочевидны, однако попытка урегулирования заслуживает поддержки. «Президент сказал мне сегодня: «Может быть, это сработает. Может быть, нет. Но попробовать стоит», – заявил вице-президент.

    Он уточнил, что США в урегулировании конфликта будут исходить из нынешней линии соприкосновения, стремясь достичь решения, с которым смогут жить и Россия, и украинцы. Он добавил, что не считает продуктивными контакты президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до саммита Россия – США.

    Вэнс также назвал предстоящую встречу Путина и Трампа «прорывом американской дипломатии».

    Напомним, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «долгожданная встреча» с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в «великом штате Аляска».

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков Ушаков подтвердил место встречи российского и американского президентов для переговоров по украинскому конфликту на Аляске. Он сообщил, что долгосрочное урегулирование украинского конфликта станет основной темой саммита.

    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    40 комментариев

    Комментарии (17)
    10 августа 2025, 18:30 • Новости дня
    Каллас созвала экстренное совещание глав МИД ЕС из-за саммита Россия – США

    Reuters: Каллас созвала экстренное совещание глав МИД ЕС из-за саммита Россия – США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о созыве экстренного совещания министров иностранных дел стран Евросоюза 11 августа, пишет Reuters.

    В интервью Reuters Каллас сообщила, что встреча пройдет на фоне подготовки саммита Россия – США, посвященного ситуации на Украине, передает ТАСС.

    Каллас подчеркнула, что «любая сделка между США и Россией должна включать ЕС и Украину».

    Напомним, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «долгожданная встреча» с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в «великом штате Аляска».

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков Ушаков подтвердил встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Он сообщил, что долгосрочное урегулирование украинского конфликта станет основной темой саммита.

    Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер допустил возможность участия Владимира Зеленского во встрече президентов России и США. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что не считает продуктивными контакты президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до саммита Россия – США.

    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    40 комментариев

    Комментарии (16)
    8 августа 2025, 11:21 • Видео
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    Комментарии (4)
    11 августа 2025, 07:47 • Новости дня
    Рютте: Украине следует признать фактический контроль территорий Россией
    Рютте: Украине следует признать фактический контроль территорий Россией
    @ IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим должен в ходе переговоров признать фактический контроль Россией над рядом территорий, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

    «Мы должны признать, что в данный момент Россия контролирует часть территории Украины», – заявил Рютте в интервью ABC News, передает ТАСС.

    Рютте уточнил, что речь идет о необходимости обсуждать, как двигаться дальше после прекращения огня, в том числе что это будет означать для гарантий безопасности Украины.

    Он также отметил, что Украине не следует юридически признавать потерю территорий.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что киевский режим не станет обсуждать вопросы территориальных уступок, при этом он сослался на конституцию Украины.

    До этого сообщалось, что Рютте участвовал в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом с Зеленским после визита спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву.

    Комментарии (21)
    11 августа 2025, 04:05 • Новости дня
    Северо-Балтийская восьмерка поддержала инициативу США по Украине
    Северо-Балтийская восьмерка поддержала инициативу США по Украине
    @ Jens Buttner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Северо-Балтийская восьмерка (NB8) заявила о готовности содействовать дипломатическому урегулированию украинского конфликта и поддержала инициативу США.

    Северо-Балтийская восьмерка, в которую входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония, опубликовала совместное заявление, передает РИА «Новости».

    В нем страны NB8 выразили поддержку инициативе США, направленной на прекращение конфликта на Украине и достижение устойчивого мира в регионе, «который обеспечит безопасность Украины и стабильность Европы».

    NB8 выразила готовность «внести свой дипломатический вклад в эту работу». При этом страны собираются продолжить «существенную военную и финансовую поддержку Украины».

    Дополнительно NB8 заявила о намерении продолжить применение и поддержку ограничительных мер в отношении России, связанных с конфликтом на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главы МИД стран Евросоюза планируют провести совещание в понедельник для обсуждения предстоящего саммита Вашингтона и Москвы. Глава внешнеполитического ведомства объединения Кая Каллас заявила, что любая сделка между Россией и США должна учитывать позиции Киева и Брюсселя.

    Комментарии (3)
    10 августа 2025, 12:15 • Новости дня
    Рар: Европа пытается загнать мирные инициативы РФ и США в тупик

    Политолог Рар: Европа надеется принудить Украину к продолжению боевых действий

    Рар: Европа пытается загнать мирные инициативы РФ и США в тупик
    @ STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа продолжает ошибочно считать, что Россия может проиграть в конфликте с Украиной. Брюссель не намерен вступать в прямой конфликт с Москвой, однако ЕС приложит все усилия, чтобы заставить Киев отказаться от признания новых территориальных реалий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее лидеры ЕС и Британии выпустили заявление о переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Конфликт на Украине выходит из тупика: именно встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске может привести к перемирию, началу конкретного переговорного процесса, к признанию новых территориальных реалий на Украине, а также к приостановке расширения НАТО на восток», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Глава Белого дома не желает геополитического поражения России в Европе. Ему необходимо экономическое сотрудничество с Москвой, а также исключение ее возможного военного союза с Пекином в будущем. Однако коллективное руководство Европы имеет совершенно противоположные мечты», – добавил он.

    «Лондон, Париж, Берлин, Рим, Мадрид, Варшава – все они стоят на позиции, что Россию нельзя поощрять приобретением новых территорий за счет Украины. Старый свет выступает за продолжение западной помощи Киеву. Поэтому ЕС косвенно призывает Трампа не идти ни на какие сделки с Москвой», – акцентирует собеседник.

    «Европейцы отчего-то думают, видимо, по странной инерции мышления, что Россия вот-вот проиграет. Соответственно, они планируют уговорить Владимира Зеленского не соглашаться на уступки в пользу РФ. При этом союз, скорее всего, откажет ВСУ в прямом вовлечении в конфликт. Столкновения с Москвой Брюссель хочет избежать», – считает эксперт.

    «В конечном счете, встреча Путина и Трампа в Аляске может столкнуться с противодействием со стороны ЕС и Киева, что может разгневать главу Белого дома. Однако европейцы пытаются всеми силами избежать подобного исхода. К сожалению, нас ожидает неделя больших неопределенностей», – заключил Рар.

    Ранее лидеры ЕС и Британии выпустили совместное заявление по поводу переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. В подписанном Берлином, Парижем, Римом, Варшавой, Хельсинки и Лондоном документе отмечается, что страны Старого света якобы готовы поддержать дипломатические усилия США.

    Тем не менее, европейцы намерены продолжить оказание военной и финансовой поддержки Украине. Кроме того, государства Старого света выступают за введение новых ограничительных мер в отношении Москвы. Соответственно, ЕС также настаивает на предоставлении «прочных и надежных гарантий безопасности» для Киева.

    По мнению представителей ЕС, конструктивные переговоры якобы «могут проходить только в условиях прекращения огня или сокращения боевых действий», а нынешняя линия соприкосновения «должна стать отправной точкой переговоров». В то же время, изменение международных границ с применением силы называется «недопустимым».

    Комментарии (5)
    10 августа 2025, 18:10 • Новости дня
    Постпред США при НАТО допустил участие Зеленского во встрече президентов на Аляске

    Постпред США при НАТО допустил участие Зеленского во встрече Путина и Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер допустил возможность участия Владимира Зеленского во встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

    Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN, передает РИА «Новости». «Я определенно считаю, что это возможно», – сказал Уитакер, отвечая на вопрос о вероятности присутствия украинского лидера на переговорах.

    Уитакер подчеркнул, что окончательное решение примет глава Белого дома. По словам дипломата, на данный момент соответствующего решения не принято.

    Напомним, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «долгожданная встреча» с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в «великом штате Аляска».

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что не считает продуктивными контакты президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до саммита Россия – США.

    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    40 комментариев

    Комментарии (15)
    10 августа 2025, 19:00 • Новости дня
    В США спрогнозировали обмен территориями при урегулировании на Украине

    Сенатор Грэм: Урегулирование на Украине будет включать обмен территориями

    В США спрогнозировали обмен территориями при урегулировании на Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) выразил мнение, что урегулирование конфликта на Украине может предусматривать обмен территориями.

    По словам Грэма, «в конечном итоге будут определенные обмены территориями», передает ТАСС. Он подчеркнул, что подобные решения возможны только после предоставления Киеву гарантий безопасности.

    Сенатор также отметил, что, по его мнению, цель президента США Дональда Трампа – «навсегда положить конец этому» конфликту.

    Напомним, Трамп заявил о возможном обмене территориями при разрешении конфликта на Украине.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта.

    Мэр Киева Виталий Кличко в интервью корпорации Би-би-си заявил о возможности уступки территорий России для достижения мирного урегулирования конфликта.

    Комментарии (0)
    10 августа 2025, 21:20 • Новости дня
    Bloomberg: Европейские лидеры хотят переговоров с Трампом до его встречи с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидеры европейских стран предпринимают попытки организовать переговоры с президентом США Дональдом Трампом до его встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, пишет Bloomberg.

    По информации Bloomberg, европейские лидеры рассчитывают поговорить с Трампом до пятницы, когда должен пройти американо-российский саммит, передает ТАСС.

    Инициатива возникла после ряда дипломатических контактов в выходные дни. В частности, в субботу вице-президент США Джей Ди Вэнс провел встречу с главой МИД Британии Дэвидом Лэмми. В воскресенье европейские послы были проинформированы о планах переговоров, а на понедельник запланировано виртуальное совещание министров иностранных дел стран Евросоюза.

    Ранее на Западе сообщили о возможном прорыве после встречи Путина и Трампа.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил обеспокоенность возможным решением судьбы урегулирования конфликта без участия Киева на предстоящем саммите России и США на Аляске.

    Политолог Федор Лукьянов отметил, что выбор Аляски подчеркивает исключительность формата «один на один» без посредников.

    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    40 комментариев

    Комментарии (0)
    10 августа 2025, 14:10 • Новости дня
    Политолог: Европа имитирует готовность к компромиссу в конфликте на Украине

    Политолог Козюлин: Для ЕС принципиально важно оказаться за столом переговоров с США и РФ

    Политолог: Европа имитирует готовность к компромиссу в конфликте на Украине
    @ Fredrik Sandberg/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа не может смириться с тем, что США и РФ готовы обсуждать конфликт на Украине без ее участия. Поэтому ЕС пытается имитировать согласие с компромиссным решением текущего кризиса, однако стоит им присоединиться к диалогу Москвы и Вашингтона – процесс обсуждения будет саботирован, сказал политолог Вадим Козюлин. Ранее лидеры ЕС и Британии выпустили заявление о переговорах России и США.

    «Европа озабочена тем, что начинающийся переговорный процесс по вопросу урегулирования конфликта на Украине проходит без ее участия. Брюссель не может допустить, чтобы судьба Старого Света решалась без опоры на его мнение, поэтому ЕС пытается «вклиниться» в работу путем дипломатических ухищрений», – считает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Одним из них и стало подписанное лидерами Европы заявление. На первый взгляд, оно кажется излишне компромиссным. Действительно, в документе имеются тезисы с осуждением России, присутствует в нем и постулирование намерений продолжить поддержку Украины. Однако главная идея текста – представление текущих территориальных реалий в качестве опорной точки для дальнейшего диалога», – отмечает он.

    «Это важное и конструктивное положение, которое призвано продемонстрировать Дональду Трампу готовность ЕС к реальному обсуждению проблемы. Тем не менее искренность Евросоюза вызывает довольно большие сомнения. На мой взгляд, речь идет о целенаправленном «замыливании глаз» США со стороны объединения», – рассуждает эксперт.

    «Для Брюсселя сейчас крайне важно непосредственно «застолбить» собственное место за столом переговоров. Сделать это можно путем демонстрации поддержки компромиссного решения. Однако когда Европа будет привлечена непосредственно к диалогу, ее лидеры тут же вернутся к изначальным воинственным тезисам», – говорит собеседник.

    «Получится ли у них реализовать данный план – непонятно. В принципе, Трамп уже показывал, что он готов обсуждать будущее Украины в двустороннем формате с Россией. ЕС не кажется ему важной частью этого разговора. Однако удастся ли ему добиться соблюдения договоренностей со стороны Киева при нежелании Брюсселя подчиняться указаниям Вашингтона – большой вопрос», – заключил Козюлин.

    Ранее лидеры ЕС и Британии выпустили совместное заявление по поводу переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. В подписанном Берлином, Парижем, Римом, Варшавой, Хельсинки и Лондоном документе отмечается, что страны Старого Света якобы готовы поддержать дипломатические усилия США.

    Тем не менее европейцы намерены продолжить оказание военной и финансовой поддержки Украине. Кроме того, государства Старого Света выступают за введение новых ограничительных мер в отношении Москвы. Соответственно, ЕС также настаивает на предоставлении «прочных и надежных гарантий безопасности» для Киева.

    По мнению представителей ЕС, конструктивные переговоры якобы «могут проходить только в условиях прекращения огня или сокращения боевых действий», а нынешняя линия соприкосновения «должна стать отправной точкой переговоров». В то же время изменение международных границ с применением силы называется «недопустимым».

    Комментарии (0)
    11 августа 2025, 10:02 • Новости дня
    Глава РФПИ предсказал мир после переговоров на Аляске

    Глава РФПИ Дмитриев предсказал мир после переговоров на Аляске

    Глава РФПИ предсказал мир после переговоров на Аляске
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Специальный представитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил уверенность, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске станет шагом к миру и глобальной безопасности.

    Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может способствовать установлению мира, передает «Газета.Ru». Такое мнение высказал спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Дмитриев отметил, что «подстрекатели войны» не смогут улыбаться 15 августа. По его словам, ожидаемый диалог между Путиным и Трампом должен принести «надежду, мир и глобальную безопасность».

    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    40 комментариев

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о намерении Соединенных Штатов прекратить финансирование конфликта на Украине.

    Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил проведение переговоров между российским и американским лидерами на Аляске.

    Основной темой саммита станет долгосрочное урегулирование украинского конфликта.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Европа пытается вмешаться в диалог между Россией и США по вопросу Украины.

    Комментарии (4)
    11 августа 2025, 03:47 • Новости дня
    Секретная служба США арендовала жилье с шестью спальнями на Аляске

    NYT: Секретная служба арендовала жилье на Аляске перед встречей Путина и Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    В Анкоридже арендовали жилье с шестью спальнями для Секретной службы США в преддверии встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, пишет New York Times.

    Официального подтверждения места проведения встречи между Путиным и Трампом пока не прозвучало. При этом риелтор Ларри Дисброу сообщил New York Times, что ведомство запросило жилье с шестью спальнями в Анкоридже, передает ТАСС.

    Секретная служба США отвечает за охрану первых лиц государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и США проведут саммит 15 августа на Аляске.

    Комментарии (0)
    11 августа 2025, 11:03 • Новости дня
    FT: Путин и Трамп согласовали встречу по Украине без участия Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп намерены обсудить на Аляске судьбу Украины без участия Владимира Зеленского, сообщает Financial Times.

    На саммите в Аляске Путин и Трамп намерены обсудить судьбу Украины без участия Владимира Зеленского. Это вызывает опасения, поскольку подобная ситуация уже происходила во время Мюнхенского соглашения 1938 года, когда Чехословакия не присутствовала на переговорах о разделе ее территории, сообщает Financial Times.

    В материале подчеркивается, что заявления Дональда Трампа о «территориальных обменах» настораживают Киев и европейских партнеров. По мнению ряда экспертов, худший сценарий – если Трамп и Путин заключат соглашение, согласно которому Украина утратит значительные территории. Как отмечает Александр Габуев из Carnegie Russia Eurasia Center, такой вариант лишит Украину возможности обороны и приведет к внутреннему кризису.

    В украинском руководстве и среди европейских стран надеются на более позитивный исход переговоров – соглашение о прекращении огня с возможностью введения вторичных санкций против России, если боевые действия возобновятся. Обсуждение территорий, по их мнению, должно вестись только после установления перемирия.

    В статье отмечается, что продолжение боевых действий в нынешних условиях может быть выгоднее России, поскольку Украина сталкивается с нарастающими проблемами на фронте.

    Авторы материала делают вывод, что для будущего Украины важнее сохранить независимость и демократию, даже если придется признать де-факто утрату части территорий.

    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    40 комментариев

    Ранее Владимир Зеленский выразил обеспокоенность тем, что судьбу урегулирования конфликта на Украине могут решить без участия Киева на предстоящем саммите России и США на Аляске.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что киевский режим должен в ходе переговоров признать фактический контроль Россией над рядом территорий.

    Зеленский подчеркнул, что киевский режим не станет обсуждать вопросы территориальных уступок, ссылаясь на конституцию Украины.

    Политолог Федор Лукьянов отметил, что выбор Аляски подчеркивает исключительность формата «один на один» без посредников.

    Комментарии (0)
    11 августа 2025, 08:12 • Новости дня
    Отец Маска объяснил антироссийскую позицию СМИ Запада конкуренцией

    Бизнесмен Эррол Маск объяснил антироссийскую позицию СМИ Запада конкуренцией

    Tекст: Вера Басилая

    Западные СМИ стремятся создавать трудности для России из-за того, что она представляет собой серьезного конкурента на мировой арене, заявил отец американского миллиардера Илона Маска Эррол Маск.

    Западные СМИ намеренно создают трудности для России, поскольку видят в ней серьезного конкурента на мировой арене, сообщил отец Илона Маска Эррол Маск, передает РИА «Новости».

    Он пояснил, что медиа на Западе формируют информационную повестку в своих интересах, а Россия, являясь сильным соперником, становится для них объектом давления.

    В ходе выступления на московском форуме в июне Эррол Маск отметил, что считает Россию одной из лучших стран. Кроме того, он выразил восхищение президентом России Владимиром Путиным, назвав его впечатляющим человеком.

    Ранее бизнесмен Эррол Маск предположил, что запрет российских СМИ в Европе связан со страхом, но указал на наличие альтернативных взглядов в некоторых странах.

    Маск заявил, что западные страны намеренно пугают своих граждан Россией, чтобы держать их «в узде».

    Он также отметил, что западные медиа формируют крайне негативный образ России, представляя ее как опасную страну, где приезжим якобы угрожает смертельная опасность.

    Комментарии (0)
    11 августа 2025, 08:32 • Новости дня
    Шойгу заявил о планах НАТО включить Молдавию в военную инфраструктуру

    Глава Совбеза Шойгу: НАТО хочет включить Молдавию в военную инфраструктуру

    Tекст: Вера Басилая

    НАТО готовится сделать Молдавию частью своей военной инфраструктуры, но не предусматривает для нее формального членства или гарантий безопасности, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

    НАТО намерено интегрировать Молдавию в свою военную инфраструктуру, но без предоставления формального членства или гарантий безопасности, сообщил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в своей статье «Молдова на перепутье» для РИА «Новости».

    По его мнению, западные структуры пытаются изменить преобладающее среди граждан Молдавии негативное отношение к сближению с альянсом посредством масштабной информационно-пропагандистской кампании.

    Шойгу отметил, что эта кампания направлена на формирование в обществе поддержки отказа от нейтралитета и присоединения к НАТО, якобы для укрепления национальной безопасности и сохранения территориальной целостности. На самом деле, как подчеркнул секретарь Совбеза России, речь идет о поэтапном втягивании страны в совместную военную деятельность с альянсом.

    Он также указал, что Молдавию готовят к роли части военной инфраструктуры НАТО, но при этом не предусматривается ни официальный статус члена альянса, ни предоставление каких-либо гарантий безопасности.

    В Молдавии с 2021 года работает правительство, сформированное партией «Действие и солидарность», основанной действующим президентом Майей Санду. Очередные парламентские выборы в стране назначены на 28 сентября 2024 года.

    Ранее Шойгу заявил о готовности России признать любой выбор граждан Молдавии. Также Шойгу заявил, что власти Молдавии усилили борьбу с инакомыслием, используя европейские спецслужбы и западное финансирование.

    Общественник Игорь Тулянцев отметил, что Майя Санду уничтожает и банкротит Молдавию.

    Комментарии (10848)
    11 августа 2025, 11:59 • Новости дня
    Рябков заявил о достигнутом отрезвляющем эффекте для Запада

    Рябков: Выход из моратория на РСМД имел отрезвляющий эффект для Запада

    Tекст: Вера Басилая

    Решение России прекратить соблюдать мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) вызвало заметную реакцию на Западе, оказав на иностранных партнеров отрезвляющее влияние, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    Рябков в интервью телеканалу «Россия-1» отметил, что сигнал о выходе России из моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности был воспринят Западом и оказал на него отрезвляющее воздействие, передает РИА «Новости».

    Он сообщил, что у российской стороны имеются достоверные источники, подтверждающие достижение желаемого результата и наличие необходимого эффекта.

    Рябков заявил, что Россия будет действовать на упреждение в сфере РСМД для гарантии своей безопасности. По его словам, Россия никогда не смирится с методами давления, шантажа и диктата, применяемыми оппонентами. Он отметил, что действия в военной сфере, включая вопросы ракет средней и меньшей дальности, продиктованы исключительно заботой о надежной защите страны.

    Дипломат подчеркнул, что Россия не идет на эскалацию первой, но готова предвосхищать шаги потенциальных противников, когда это необходимо для обеспечения безопасности. Рябков добавил, что если ответные меры приводят к нарастанию напряженности, это рассматривается как вынужденная реакция на политику Запада.

    Ранее МИД России объявил об отказе от моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

    Рябков заявил, что сохраняется риск глобального ядерного конфликта.

    Также Рябков заявил, что мораторий касается только развертывания ракет, при этом их разработка и создание в России не прекращались.

    Комментарии (0)
