Рябков: Россия не будет повышать ставки по контролю над вооружениями
Россия не будет играть на повышение ставок в области контроля над вооружениями, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков каналу «Россия 1».
По словам Рябкова, в последние годы темпы изменений в мире стали неожиданно высокими, а решения Вашингтона отличаются импульсивностью, что лишь осложняет ситуацию, передает РИА «Новости».
Он отметил, что Россия не проявляет импульсивности, а действует последовательно, хладнокровно и расчетливо.
Рябков заверил, что Москва не будет искусственно повышать ставки и позволять эмоциям влиять на свои решения. Дипломат подчеркнул, что в сфере контроля над вооружениями необходимо сохранять ответственность и добиваться роста шансов на продуктивный результат, а не их снижения до нуля.
Ранее Рябков заявил о сохранении риска глобального ядерного конфликта.
В Кремле отметили, что диалог между Россией и США по контролю над вооружениями необходим с точки зрения интересов двух стран и международной безопасности.