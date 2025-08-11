Рябков: Россия не будет повышать ставки по контролю над вооружениями

Tекст: Вера Басилая

По словам Рябкова, в последние годы темпы изменений в мире стали неожиданно высокими, а решения Вашингтона отличаются импульсивностью, что лишь осложняет ситуацию, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Россия не проявляет импульсивности, а действует последовательно, хладнокровно и расчетливо.

Рябков заверил, что Москва не будет искусственно повышать ставки и позволять эмоциям влиять на свои решения. Дипломат подчеркнул, что в сфере контроля над вооружениями необходимо сохранять ответственность и добиваться роста шансов на продуктивный результат, а не их снижения до нуля.

Ранее Рябков заявил о сохранении риска глобального ядерного конфликта.

В Кремле отметили, что диалог между Россией и США по контролю над вооружениями необходим с точки зрения интересов двух стран и международной безопасности.