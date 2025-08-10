Pais: Актер Бандерас отказался уходить на пенсию в 65 лет

Tекст: Валерия Городецкая

В интервью газете Pais актер отметил, что не ощущает себя пожилым человеком и не видит смысла уходить на пенсию, передает РИА «Новости».

«В 20 лет я думал, что 65-летние ходят с тростью. Я себя так не ощущаю, я не вижу конца… Возможно, я делаю то, что не следует делать. Но врачи мне ничего не говорят. Они говорят, что со мной все в порядке, что я могу делать, что захочу…», – сказал он. Также Бандерас подчеркнул, что планирует изучать сольфеджио и недавно приобрел пианино, объяснив это желанием оставаться активным: по его словам, он из тех, кто, если остановится, умрет.

В беседе с изданием актер признался, что инфаркт, перенесенный в 2017 году, стал для него серьезным сигналом пересмотреть отношение к собственному здоровью и жизни. Бандерас добавил, что сегодня пенсионный возраст наступает гораздо позже, чем раньше, и он не спешит завершать творческую деятельность.

Антонио Бандерас известен по фильмам «Маска Зорро», «Дети шпионов», «Кожа, в которой я живу» и «За гранью реальности». Он удостоен различных наград, включая премии Каннского кинофестиваля и «Гойя», был номинирован на «Оскар», «Тони» и пять «Золотых глобусов». Кроме актерской работы, Бандерас занимается режиссурой.

В 2022 году американский актер Джим Керри объявил о завершении карьеры в кино, а семья Брюса Уиллиса сообщила о том, что актер уходит из кинематографа из-за серьезных проблем со здоровьем.