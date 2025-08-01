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Суд отказал профсоюзам в споре за Дворец труда Петербурга
Арбитражный суд Северо-Западного округа не удовлетворил кассационные жалобы нескольких профсоюзных организаций по имущественному спору о Дворце труда в Петербурге.
Жалобу подавали Ленинградская федерация профсоюзов, Федерация независимых профсоюзов России и Всеобщая конфедерации профсоюзов, передает РИА «Новости».
В карточке дела указано, что решение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции оставлены без изменения, а кассационная жалоба отклонена.
В ноябре 2024 года арбитражный суд Петербурга и Ленобласти по иску Генпрокуратуры России признал федеральную собственность комплекса зданий Дворца труда на площади Труда, 4, и постановил аннулировать имущественные права Ленинградской федерации профсоюзов.
Согласно материалам дела, апелляционный суд в апреле 2025 года уже подтверждал это решение. В споре фигурировал исторический Николаевский дворец – бывшая резиденция великого князя Николая Николаевича, построенный в 1853-1861 годах архитектором Андреем Штакеншнейдером и принадлежащий к объектам культурного наследия федерального значения.
Сейчас здание Николаевского дворца передано в оперативное управление Санкт-Петербургскому дому музыки. Планируется включение здания в состав музыкального кластера, который формируется на площади Труда.