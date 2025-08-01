Что общего у Киргизии и Великобритании? Интернет. Причем не сам по себе, а тот факт, что интернет теперь у каждого свой, хотя, кажется, регулируют его очень похожим образом.0 комментариев
На МКАД грузовик столкнулся с несколькими машинами, есть пострадавшие
На 24-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД) произошла авария с грузовым автомобилем, пострадали люди, сообщили в прокуратуре столицы.
По предварительным данным, грузовик столкнулся еще с несколькими транспортными средствами, пострадали несколько человек, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Установлением всех обстоятельств происшествия занимается прокуратура Южного административного округа.
Между тем департамент транспорта в своем Telegram-канале уточнил, что авария произошла в районе съезда №25. На месте уже работают оперативные службы.
Отмечается, что движение в районе аварии затруднено на один километр.
В конце июля произошла дорожная авария с участием трех автомобилей на внутренней стороне МКАД.