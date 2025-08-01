На МКАД грузовик столкнулся с несколькими машинами, есть пострадавшие

Tекст: Алексей Дегтярев

По предварительным данным, грузовик столкнулся еще с несколькими транспортными средствами, пострадали несколько человек, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Установлением всех обстоятельств происшествия занимается прокуратура Южного административного округа.

Между тем департамент транспорта в своем Telegram-канале уточнил, что авария произошла в районе съезда №25. На месте уже работают оперативные службы.

Отмечается, что движение в районе аварии затруднено на один километр.

В конце июля произошла дорожная авария с участием трех автомобилей на внутренней стороне МКАД.