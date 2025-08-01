ЦРПТ сообщил о рекордных ценах на тапочки в Дагестане

Tекст: Дмитрий Зубарев

Самые дорогие тапочки в России продаются в Дагестане – средняя цена в июне 2025 года достигла 1333 рублей за пару, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы «Честный знак». За год цена выросла на 17%, однако продажи в регионе уменьшились на 16% в натуральном и на 2% в денежном выражении, составив почти 12 млн рублей.

В Чеченской Республике тапочки заняли второе место по стоимости: за год их цена увеличилась в 1,5 раза и составила 1140 рублей за пару. Здесь также отмечается снижение продаж – на 38% в натуральном и на 7% в денежном выражении. Петербург замкнул тройку лидеров с ценой в одну тысячу рублей, а продажи в городе снизились на 24% по количеству и на 17% по выручке.

В пятерку регионов с самыми высокими ценами на тапочки попали также Москва (929 рублей за пару) и Республика Северная Осетия (921 рубль). В столице, однако, продажи выросли втрое и достигли 3,2 млрд рублей, тогда как в Северной Осетии зафиксировано сокращение реализации на 25% по объему и на 10% по выручке.

Самые бюджетные тапочки россияне могут приобрести в Кировской области – 282 рубля за пару. Далее следуют Смоленская область (452 рубля), Ульяновская (475 рублей), Вологодская (482 рубля), Архангельская (501 рубль) и Республика Марий Эл (507 рублей).

Руководитель управления товаров народного потребления ЦРПТ Варвара Михайлова отметила, что в июне 2025 года продажи тапочек в России выросли на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении рост составил 39%, до 5,7 млрд рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова отметила уникальное культурное многообразие и гостеприимство жителей Дагестана. Захарова пригласила всех желающих посетить республику.