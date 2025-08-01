ВСУ использовали мертвых животных для минирования позиций под Харьковом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинские военные используют необычные методы маскировки взрывных устройств на харьковском направлении, передает РИА «Новости». Командир отделения инженерно-сапёрной роты Ленинградского гвардейского полка с позывным «Купол» рассказал, что ВСУ начали прятать взрывные устройства в тушки погибших кошек и зайцев, которые размещают на тропах и заградительных сетях.

«Противник начинает сбрасывать на тропы, на сети заградительные мертвых животных, заминированных кошек, зайцев. Они их потрошат, засовывают туда взрывчатое вещество, датчики движения, магнитки», – сообщил «Купол». Такие самодельные взрывные устройства могут быть опасны как для военной техники и бойцов, так и для гражданского населения, если снабжены датчиками движения.

По словам сапёра, при проезде военной техники возможно срабатывание взрывчатки как на движение, так и на магнитное поле. Взрыв может произойти и при проходе мимо устройства гражданского человека, если оно оснащено датчиком движения.

Разминирование подобных ловушек проводится дистанционно, либо их расстреливают на расстоянии, либо используют специальные подручные средства. По словам «Купола», иногда к длинной палке приматывают тротил, чтобы осторожно подложить заряд к заминированному животному и затем уничтожить его взрывом.

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