Гатилов выступил против резолюции Запада о защите СМИ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Резолюция по защите безопасности журналистов, принятая 7 июля на сессии Совета по правам человека ООН, стала очередным проявлением двойных стандартов стран Запада, заявил Геннадий Гатилов, передает ТАСС. По его словам, порядка 30 западных государств выступили соавторами документа, одновременно вводя многочисленные санкции против российских СМИ и ограничивая их деятельность на своей территории.

Гатилов отметил: «Не можем не обратить внимание на очередное проявление двойных стандартов порядка 30 стран коллективного Запада и его приспешников, которые вошли в число соавторов этой резолюции». Он добавил, что западные страны защищают «правильных, по их мнению, журналистов» только на бумаге, а в реальности покровительствуют неолиберальным массмедиа, которые распространяют ложную информацию о событиях вокруг Украины и внутриполитической ситуации в России.

Дипломат выразил надежду, что принятая резолюция поспособствует прекращению давления на российских журналистов. Резолюция была поддержана группой из 49 стран без голосования. Она осуждает меры, направленные на ограничение работы журналистов, и призывает государства ООН их не применять. Однако в странах, поддержавших документ, по-прежнему действуют ограничения на деятельность российских СМИ, включая Британию, Германию и Францию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ассоциация журналистов БРИКС обратилась в ЮНЕСКО с просьбой защитить российских военкоров в зоне спецоперации на Украине в связи с их убийствами и преследованиями. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели журналиста и военного корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой в Белгородской области. Оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, водитель Александр Сиркели и военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак погибли в зоне спецоперации на Украине в результате ракетного удара ВСУ по гражданской машине.