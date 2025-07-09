Первого июля страной – председателем Евросоюза на ближайшие полгода стала Дания. Ее поведение в последнее время однозначно говорит о том, что противостояние с Россией станет приоритетом датской политики. А необходимость пристально следить за действиями Дании обусловлена еще и тем, что именно она закрывает для нас выход из Балтийского моря.0 комментариев
Определены дата и место похорон экс-министра Старовойта
Прощание с бывшим министром транспорта России Романом Старовойтом состоится 11 июля на Смоленском кладбище в Петербурге.
Похороны экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта назначены на пятницу, 11 июля, передает ТАСС. Местом захоронения выбрано Смоленское кладбище в Петербурге. Источник во властных структурах региона подтвердил эту информацию.
«В пятницу, 11 июля, на Смоленском кладбище», – сообщил собеседник агентства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в морге Одинцово провели опознание и экспертизу тела Старовойта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о шоке в связи со смертью Старовойта. Особняк семьи Старовойта нашли в списке объектов на продажу.