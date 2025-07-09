Определены дата и место похорон экс-министра Старовойта

Путин назвал поддержку многодетных семей приоритетом для России

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, этот вопрос напрямую связан с будущим народа России, поэтому важно эффективно развивать демографические, экономические и социальные меры, а также укреплять сотрудничество между властями и общественными организациями.

Путин приветствовал участников Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца» в Национальном центре «Россия» и отметил, что мероприятие, приуроченное ко Дню семьи, любви и верности, проводится второй раз, но уже стало популярным и обзавелось традициями.

Он отдельно подчеркнул значимость церемонии бракосочетания, которая в этом году собрала более 200 пар. В обращении, опубликованном на сайте Кремля, президент пожелал новым семьям беречь искренние чувства, взаимопонимание, уважение, доверие, а также следовать семейным ценностям, переданным предками – почитанию старших, заботе о детях и святости материнства.

Ранее Путин призвал сделать большую традиционную семью модным трендом.