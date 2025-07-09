Свердловский участок трассы М-12 пообещали запустить в июле

Tекст: Дмитрий Зубарев

Свердловский участок федеральной трассы М-12 «Восток» будет открыт для движения уже в июле текущего года, передает РИА «Новости». Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Свердловской области Денис Паслер.

Он заявил: «Если говорить про запуск именно этой составляющей до нас, я думаю, что это произойдет уже в этом месяце... Вся работа организационная идет. В сторону Тюмени тоже работа идет полным ходом. Один раз я уже проехал и посмотрел, что все движется. Все заинтересованы в этой дороге, мы прекрасно понимаем, какой трафик как пассажирский, так и грузовой».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил успешные темпы развития дорожной сети и объявил о дальнейшем развитии трассы М-12 в сторону Екатеринбурга и Тюмени. «Автодор» решил разместить на трассе М-12 музыкальную разметку. Вице-премьер Марат Хуснуллин назвал срок открытия трассы М-12 до Екатеринбурга.