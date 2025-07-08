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    Угрозы Запада лишь усилили БРИКС
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    Лавров заявил о несправедливом распределении мест в СБ ООН
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему общая история не помогает дружить с соседями

    Нам никто не обязан, и мы никому не обязаны. Нам предстоит заново и на чисто прагматической основе доказывать бывшим братским народам выгоду и неизбежность хороших отношений с Россией.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Признав Афганистан, Россия подтвердила свое центральное место в Евразии

    Дипломатическая блокада Кабула прорвана, США придется полностью пересматривать свою стратегию в регионе: это важное достижение российской дипломатии в рамках той игры, которую мы ведем с Западом.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Доклад Хрущева о Сталине нанес огромный вред

    Доклад Хрущева «О культе личности» нанес непоправимый удар по всемирному левому движению – настоящему левому, не нынешнему. Это было очень серьезное поражение, и оно сильно повлияло на надежды миллионов людей по всему миру «жить иначе». Последствия этой смуты мы ощущаем по сей день.

    39 комментариев
    8 июля 2025, 08:36 • Новости дня

    Водителя автомобиля застрелили в Киеве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В столице Украины утром неизвестный открыл огонь по водителю припаркованного автомобиля, в результате чего пострадавший скончался на месте, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

    По его словам, в понедельник утром в Киеве произошла стрельба, в результате которой погиб один человек, передает ТАСС.

    Депутат уточнил, что, согласно предварительной информации полиции, неизвестный подошел к припаркованному автомобилю и выстрелил в находившегося в салоне мужчину. От полученного огнестрельного ранения мужчина скончался на месте.

    Стрелявший скрылся, его разыскивают правоохранительные органы. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западное оружие попадает с Украины на черные рынки. Европейские власти опасаются роста контрабанды оружия с Украины. Эксперты отмечают риск формирования на Украине «общества автоматов Калашникова», что угрожает безопасности Европы.

    7 июля 2025, 13:43 • Новости дня
    Лавров объяснил неприменимость к Украине принципа территориальной целостности
    Лавров объяснил неприменимость к Украине принципа территориальной целостности
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью венгерской газете Magyar Nemzet заявил, что принцип территориальной целостности не применим к Украине, поскольку этот принцип распространяется только на государства, где обеспечиваются равноправие и самоопределение народов.

    По его словам, киевский режим не представляет интересы русскоязычных регионов и ведет русофобскую политику, в частности в Крыму, Севастополе, Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне. «Любому неангажированному наблюдателю очевидно, что киевский режим, возведший русофобию в ранг государственной политики, не представляет население русскоязычных регионов Украины», – отметил он, передает РИА «Новости».

    Министр напомнил о словах Владимира Зеленского в адрес жителей Донбасса и отметил, что именно этот курс вынудил людей проголосовать за присоединение к России. Применение термина «аннексия» к Крыму и новым российским регионам Лавров назвал неприемлемым, подчеркнув, что жители реализовали право на самоопределение в соответствии с Уставом ООН.

    В вопросе урегулирования конфликта Москва, по словам Лаврова, открыта для политико-дипломатического разрешения ситуации, но речь может идти только о прочном мире, а не о перемирии, которое Киев и его западные кураторы могут использовать для перегруппировки. Для достижения устойчивого мира, по его мнению, необходимо устранить угрозы безопасности России, связанные с расширением НАТО и вовлечением Украины в альянс, а также добиться международно-правового признания новых российских регионов.

    Лавров также отметил, что Запад создает образ врага из России для консолидации собственного общества на фоне социальных и экономических проблем. Он заявил, что обвинения в подготовке нападения на Европу беспочвенны: «По крайней мере, нам о наших планах «напасть на Европу» и, тем более, «оккупировать» ее, ничего не известно».

    Отдельное внимание глава МИД уделил отношениям России и Венгрии, отметив прагматичный курс Будапешта и успешное развитие экономических связей, в том числе с расширением АЭС «Пакш». Россия продолжает поставки углеводородов и видит перспективы углубления диалога с Венгрией. Лавров подчеркнул, что Москва и Будапешт совместно выступают в защиту прав русских и венгерских общин, подвергающихся насильственной украинизации на Украине.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что решение украинского кризиса должно учитывать законные интересы России в сфере безопасности и защиты прав русского и русскоязычного населения. Лавров также заявил, что Россия готова рассматривать площадку Эр-Рияда для контактов с США.

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    7 июля 2025, 14:40 • Новости дня
    Военный аналитик объяснил цели российских ударов по военкоматам на Украине

    Военный аналитик Рожин: Украинцы приветствуют российские удары по ТЦК

    Военный аналитик объяснил цели российских ударов по военкоматам на Украине
    @ REUTERS/Roman Petushkov

    Tекст: Анастасия Куликова

    ВС России ударами по военкоматам решают сразу несколько задач. Первая – нарушение мобилизационной кампании противника. Вторая – коммуникация с украинцами и влияние на их отношение к Москве. Третья – формирование дополнительных расходов для Киева, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее Минобороны сообщило об ударах по территориальным центрам комплектования (ТЦК) ВСУ.

    «На Украине давно возникла проблема с комплектованием армии. Украинцы не хотят вступать в ВСУ даже за деньги. Поэтому основной набор личного состава происходит насильственно – руками и ногами сотрудников ТЦК», – напомнил военный аналитик Борис Рожин. По его мнению, ВС России ударами по военкоматам решают сразу несколько задач.

    Первая – нарушение мобилизационной кампании. «Мы мешаем противнику осуществлять насильственный набор людей. Это находит отклик внутри украинского общества», – пояснил собеседник, добавив, что из этого вытекает вторая задача – коммуникация с украинцами и влияние на их отношение к нашей стране.

    «За мужчинами на улицах буквально охотятся сотрудники ТЦК. При этом очень многие на Украине не хотят воевать и выступают за разрешение конфликта. Поэтому они приветствуют удары по тем, кто лично для них представляет угрозу. Это в том числе способствует положительному изменению взглядов на Россию», – рассуждает Рожин. Причем люди сами пишут в Сети, где находятся патрули ТЦК и центры комплектования, таким образом осуществляя наводку, указал аналитик.

    Третья задача ударов – создание для Киева дополнительных расходов. «Украинское руководство постарается рассредоточить военкоматы, перевезти состав, а также документацию в защищенные объекты. Все это потребует денег», – уточнил спикер. По его прогнозам, удары по ТЦК продолжатся в ближайшие месяцы.

    О необходимости включить военкоматы в список целей говорили еще в 2023 году, напомнил Рожин. По его мнению, нынешнее решение связано с увеличением производственных мощностей. «Выпуск дронов в России устойчиво растет. Количество тех же «Гераней», которое мы ежесуточно выпускаем, увеличивается. Причем их цена относительно низкая. Это позволяет нам решать больше задач. Так что вольготная жизнь украинских тэцекашников заканчивается», – заключил Рожин.

    Ранее Минобороны России сообщило об ударах по территориальным центрам комплектования ВСУ. В понедельник взрывы прогремели в военкоматах в Харькове и Запорожье, а накануне – в Кременчуге Полтавской области. Всего за предыдущую неделю совершенно три атаки на ТЦК.

    Винницкий областной ТЦК приостановил свою работу «из-за напряженной ситуации в стране» и рассредоточил прием бусифицированных по другим адресам. В ВСУ считают, что целью ударов российских сил является срыв мобилизации.

    Представитель командования Сухопутных войск Виталий Саранцев полагает, что действия ВС России стали частью более широкой кампании по снижению мобилизационной готовности. Примечательно, что местные жители, судя по комментариям в Сети, в восторге от новостей об ударах. Некоторые из них пишут: «Працюйте, браття» (Работайте, братья).

    Комментарии (14)
    7 июля 2025, 19:29 • Видео
    Роль Сталина и Хрущева в истории опять переписали

    На съезде КПРФ была принята резолюция, осуждающая антисталинскую речь Никиты Хрущева на XX съезде КПСС. В чем подвох?

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    7 июля 2025, 21:44 • Новости дня
    Белый дом объяснил паузу в военной помощи Киеву

    Белый дом объяснил паузу в поддержке Киева стандартной проверкой

    Белый дом объяснил паузу в военной помощи Киеву
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пауза в поставках вооружений киевскому режиму обусловлена плановой проверкой всех программ военной помощи США, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    Она подчеркнула, что речь идет о стандартной процедуре, применяемой ко всем странам и регионам мира, а не только к ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    «Это стандартная проверка Пентагоном всей военной помощи, которую США оказывают всем странам и регионам мира, а не только Украине», – заявила она на брифинге, отвечая на вопрос, связано ли решение о приостановке поставок вооружений киевскому режиму с позицией американского президента Дональда Трампа.

    Ранее газета Politico сообщила, что США остановили передачу боеприпасов и вооружений Украине из-за сокращения собственных запасов. Представитель Белого дома Анна Келли в беседе с телеканалом NBC подтвердила это решение, подчеркнув, что интересы Америки поставлены в приоритет.

    Комментарии (2)
    8 июля 2025, 05:13 • Новости дня
    Пентагон объявил о новых поставках вооружений Украине
    Пентагон объявил о новых поставках вооружений Украине
    @ Jen Golbeck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава пресс-службы Пентагона Шон Парнелл выпустил заявление ведомства о военной помощи Украине после слов президента США Дональда Трампа о необходимости помочь Киеву защищаться от «очень сильных ударов».

    «По указанию президента Трампа Министерство обороны направит Украине дополнительное оборонительное вооружение, чтобы украинцы могли защитить себя, пока мы работаем над обеспечением прочного мира», – сказано в заявлении Пентагона.

    Парнелл уточнил, что система предоставления фотографий для оценки военных поставок по всему миру остается в силе и является неотъемлемой частью приоритетов в области обороны America First.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны США приостановило  поставки ракет на Украину, решение касается в том числе ракет для ЗРК Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

    Издание Politico писало, что решение Пентагона приостановить военную помощь Украине стало неожиданностью для Госдепартамента США.

    Дональд Трамп в ходе выступления перед журналистами с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил 7 июля, что ненавидит смотреть, как убивают людей, поэтому готов направлять Украине больше оружия, чтобы та лучше могла защищать себя.

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    7 июля 2025, 14:15 • Новости дня
    На складе боеприпасов в Николаевской области начались пожар и взрывы

    Tекст: Евгения Караваева

    В Николаевской области Украины горит склад боеприпасов, продолжается детонация, жителей призвали оставаться в безопасных местах.

    Пожар локализован, однако очаг возгорания остается активным, передает ТАСС.

    По данным сил обороны юга Украины, на месте происшествия продолжается детонация боеприпасов.

    Причины пожара официально не назывались. Ранее глава Николаевской области Виталий Ким сообщал о взрыве в регионе, но подчеркивал, что он не был связан с угрозой со стороны беспилотников.

    Утром в Николаевской области была объявлена воздушная тревога, которая длилась примерно 15 минут. Подразделения экстренных служб продолжали работать на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, винницкий военкомат переехал из-за угрозы взрывов. В Харькове, Полтаве и Запорожье произошли взрывы в зданиях военкоматов.

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    7 июля 2025, 10:27 • Новости дня
    В Германии раскрыли секретный список вооружений для Киева
    В Германии раскрыли секретный список вооружений для Киева
    @ Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев запросил у Берлина поставки современных средств ПВО, защищенной техники и оборудования для радиоэлектронной борьбы на сумму в миллиарды евро, пишет Bild.

    Немецкая газета Bild опубликовала секретный список вооружений, которые Киев затребовал у Берлина, передает РИА «Новости». В публикации отмечается: «Всплыл секретный список. Он должен показать конкретные потребности украинцев. Запросы на поддержку составляют миллиарды евро».

    По данным издания, в список вошли четыре пусковые установки SLM IRIS-T, две тысячи ракет IRIS-T, 200 тыс. 40-миллиметровых патронов, тысяча машин, защищенных от мин, 200 гусеничных машин, 30 противоминных катков и 20-30 разминирующих машин WiSENT. Кроме того, Украина просит 200 внедорожников, тысячу систем радиоэлектронной борьбы и 200 радаров.

    Bild отмечает, что с момента создания коалиционного правительства Германия прекратила публикацию информации о новых поставках оружия для вооруженных сил Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии решили засекретить информацию о поставках оружия на Украину. Германия отказалась поставлять на Украину ракеты Taurus. Британия и Германия выделили 450 млн фунтов для поставки дронов и вооружения на Украину.

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    8 июля 2025, 03:43 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности направлять Украине «больше оружия»

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп в ходе выступления перед журналистами с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что ненавидит смотреть, как убивают людей, поэтому готов направлять Украине больше оружия, чтобы та лучше могла защищать себя.

    Трамп сказал, что «мы должны отправить больше оружия, потому что они (Украина) должны быть в состоянии защитить себя», – заявил Трамп в ходе трансляции, которую вело Associated Press (AP).

    Он добавил, что Россия наносит Украине «очень, очень сильный удар», поэтому США дадут Киеву оборонительное оружие.

    Это заявление было сделано через несколько дней после того, как администрация Трампа распорядилась приостановить поставки критически важного оружия на Украину.

    По словам Трампа, не имеет значения, что люди, погибающие в результате украинского конфликта, не являются американцами. Между Россией и Украиной творится «ужасная вещь», сказал глава Белого дома.

    Он несколько раз повторил фразу о своем недовольстве президентом России Владимиром Путиным, указав на то, что тысячи россиян и украинцев гибнут каждую неделю.

    «Я останавливаю войны, и мне неприятно видеть, как убивают людей», – подытожил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министерство обороны США приостановило  поставки ракет на Украину, решение касается в том числе ракет для ЗРК Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

    Издание Politico писало, что решение Пентагона приостановить военную помощь Украине стало неожиданностью для Госдепартамента США.

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    7 июля 2025, 12:17 • Новости дня
    Российские войска освободили сумскую Бессаловку и Дачное в Днепропетровской области
    Российские войска освободили сумскую Бессаловку и Дачное в Днепропетровской области
    @ @mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив Бессаловку в Сумской области, а группировка «Центр» освободила Дачное в Днепропетровской области.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, трех десантно-штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ около Писаревки, Запселья, Ольшанки, Храповщины, Юнаковки, Садков, Варачино и Битицы в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны возле Казачьей Лопани и Волчанска в Харьковской области.

    При этом ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, две бронемашины, четыре орудия полевой артиллерии, два склада с боеприпасами и склад с материальными средствами.

    Группировкой войск «Центр» было нанесено поражение формированиям шести механизированных, воздушно-десантной, десантно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем и двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны в районах Димитрова, Красноармейска, Суворово, Муравки, Родинского и Гришино в Донецкой народной республике (ДНР).

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 440 военнослужащих, пять бронемашин, 11 пикапов и три орудия полевой артиллерии.

    Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Петро-Ивановкой и Купянском в Харьковской области, Зеленой Долиной и Торским в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 210 военнослужащих, три бронемашины, включая американский бронетранспортер М113 и два бронеавтомобиля HMMWV. Уничтожены 12 пикапов, артиллерийское орудие, две станции РЭБ, две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50, а также три склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии у Серебрянки, Северска, Часова Яра, Федоровки, Белой Горы, Константиновки, Щербиновки и Александро-Шультино в ДНР.

    При этом противник потерял более 130 военнослужащих, танк, машину РСЗО «Град», артиллерийское орудие, пикап и два склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Малиновки в Запорожской области, Воскресенки и Карла Маркса в ДНР.

    ВСУ при этом потеряли более 200 военнослужащих, две бронемашины, артиллерийское орудие и три станции РЭБ.

    Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, бригад береговой обороны ВСУ и теробороны около Новоандреевки, Каменского, Плавней в Запорожской области, Михайловки и Антоновки в Херсонской области.

    Уничтожены до 85 военнослужащих ВСУ, два артиллерийских орудия, пять станций РЭБ, три склада с боеприпасами и склад горючего, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР.

    В минувшую пятницу было освобождено Предтечино в ДНР, а за день до этого ВС России освободили Меловое в Харьковской области и Разино в ДНР.

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    7 июля 2025, 12:19 • Новости дня
    Взрывы в военкоматах зафиксировали в Харькове и Запорожье

    Tекст: Ольга Иванова

    После ударов по военкоматам в Полтаве и Кременчуге взрывы прогремели в Винницкой, Харьковской и Запорожской областях.

    Винницкий областной ТЦК приостановил свою работу «из-за напряженной ситуации в стране» и рассредоточил прием мобилизованных по другим адресам, об этом он сообщил в своих социальных сетях.

    Кроме того, как сообщает ТАСС, взрывы произошли в ТЦК в Харькове и подконтрольном Киеву городе Запорожье. По данным Сухопутных войск ВСУ, ранен военнослужащий Запорожского ТЦК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в здании военкомата в Полтавской области прогремел взрыв. В центре Одессы автомобиль взорвался и ранил украинского военного. В Полтаве взрыв повредил здание военкомата.

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    7 июля 2025, 14:08 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп и Зеленский обсудили замену посла Украины в США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский обсудили по телефону смену украинского посла в США, пишет Bloomberg.

    Собеседник Bloomberg сообщил, что среди возможных преемников нынешнего посла Оксаны Маркаровой рассматриваются премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер Ольга Стефанишина, министр обороны Рустем Умеров и министр энергетики Герман Галущенко, передает ТАСС.

    По информации источника, Зеленский поручил министерству иностранных дел Украины обсудить вопрос назначения нового посла с американской стороной. Причины такого решения официально не раскрывались.

    Агентство отмечает, что смена главы украинской дипмиссии происходит на фоне внезапного прекращения поставок вооружений на прошлой неделе со стороны администрации Трампа. Кроме того, подчеркивается, что Трамп не смог выступить посредником между Москвой и Киевом.

    Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил о состоявшемся разговоре между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером. По его словам, беседа была «содержательной».

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    7 июля 2025, 14:51 • Новости дня
    Лавров: Россия и Венгрия могут объединиться для защиты соотечественников на Украине
    Лавров: Россия и Венгрия могут объединиться для защиты соотечественников на Украине
    @ EVGENIA NOVOZHENINA/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия и Венгрия открыто выступают в защиту прав своих соотечественников на Украине и готовы объединить усилия для противодействия насильственной украинизации и дискриминации национальных меньшинств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью венгерской газете «Мадьяр немзет».

    По словам Лаврова, Киев нарушает как Конституцию Украины, так и международные обязательства по защите национальных меньшинств, принимая законы, направленные на искоренение русского языка и культуры. Министр отметил, что насильственной украинизации подвергаются не только русские, но и венгерская, румынская, польская, болгарская, армянская, белорусская и греческая общины, передает ТАСС.

    Лавров также напомнил о событиях 2014 года, заявив, что курс на преследование русскоязычных был взят сразу после госпереворота в Киеве. Он рассказал, что националисты угрожали Крыму и направляли туда вооруженных радикалов, а в Одессе в мае 2014 года активистов заживо сожгли в Доме профсоюзов, несмотря на то, что личности виновных известны, наказания они не понесли. Министр добавил, что «украинские каратели» после 2014 года убили более десяти тысяч русских и русскоязычных гражданских жителей Донбасса.

    Глава МИД РФ отметил, что, помимо русофобии и расизма на Украине, глубинной причиной кризиса стала многолетняя экспансия НАТО на восток и превращение Украины в военный плацдарм для сдерживания России. Он выразил благодарность Венгрии за взвешенную внешнеполитическую линию, которую Будапешт сохраняет несмотря на давление из Брюсселя.

    Лавров отдельно подчеркнул, что несмотря на антироссийские санкции, между Россией и Венгрией продолжают развиваться торгово-экономические отношения. Он напомнил о совместном флагманском проекте – расширении и модернизации АЭС «Пакш», работы по которому планируется завершить к концу 2025 года. Министр добавил, что поставки российских углеводородов в Венгрию осуществляются планомерно, а Москва готова к дальнейшему сотрудничеству на взаимовыгодной основе.

    Ранее премьер-министр Виктор Орбан заявил о росте враждебной риторики Киева в адрес Будапешта после блокировки процесса вступления Украины в Евросоюз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил возможное вступление Украины в НАТО с риском начала третьей мировой войны из-за роста напряженности в Европе.

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    7 июля 2025, 15:08 • Новости дня
    Лавров назвал условия России для мирного соглашения по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе интервью глава МИД России Сергей Лавров перечислил ключевые условия для заключения мирного соглашения по урегулированию ситуации на Украине.

    Лавров заявил в интервью венгерской газете «Мадьяр немзет», что Россия настаивает на закреплении в мирном соглашении задач демилитаризации и денацификации Украины, отмены антироссийских санкций, возврата замороженных российских активов и отзыва исков против России, передает ТАСС. Министр подчеркнул, что эти пункты должны стать частью юридически обязывающего документа по итогам переговоров.

    «На повестке дня – задачи демилитаризации и денацификации Украины, отмена антироссийских санкций, отзыв всех судебных исков против России и возвращение ее активов, незаконно арестованных на Западе. Все эти положения должны быть прописаны в юридически обязывающем соглашении о мирном урегулировании», – заявил Лавров.

    Кроме того, Лавров прокомментировал заявления западных спецслужб о планах России «напасть» на Европу или «оккупировать» ее. По его словам, Россия подобных планов не имеет. Министр отметил: «По крайней мере, нам о наших «планах напасть на Европу» и тем более «оккупировать» ее ничего не известно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, БРИКС выразил поддержку актуальным посредническим инициативам для достижения мирного соглашения на Украине.

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    7 июля 2025, 17:49 • Новости дня
    Артиллерия «Центра» засыпала позиции ВСУ листовками о сдаче в плен

    Tекст: Евгения Караваева

    Артиллерийские расчеты группы «Центр» использовали реактивные снаряды с листовками, призывающими украинских военных добровольно сдаться в плен на Красноармейском направлении.

    Артиллеристы группировки «Центр» применили реактивные снаряды с агитационными материалами, сообщает Минобороны в Telegram.

    В ведомстве отметили, что агитационные материалы содержали призывы к украинским военным добровольно складывать оружие и сдаваться в плен российским войскам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, родные украинских военных обращались к российским силовикам 3,5 тыс. раз по вопросу добровольной сдачи в плен. А россиянка эвакуировала своего брата из Харькова с помощью сдачи в плен.


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    8 июля 2025, 05:29 • Новости дня
    Глава МИД Франции собрался санкциями заставить Россию «сложить оружие»

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро выступил с заявлением о стремлении Евросоюза заставить Россию на мир с Украиной, чтобы убедить ее в этом, Европа намерена ввести «самые жесткие санкции» против Москвы.

    «Мы хотим, чтобы (президент России) Владимир Путин наконец согласился на прекращение огня, поскольку мы видим, что с тех пор, как президент (США Дональд) Трамп предложил 30-дневное прекращение огня <...> удары России по Украине увеличились в пять раз. Это больше не может продолжаться, это должно прекратиться», – заявил Барро в эфире телеканала TF1.

    По его словам, совместно с усилиями сенаторов США, Европа готовится принять, по предложению Франции, самые жесткие санкции, принятые за последние три года.

    «Они напрямую истощат ресурсы, позволяющие Владимиру Путину продолжать воевать», – уточнил министр.

    В частности, в перечне рестрикций говорится о «нефтяных доходах и финансовых игроках в России или в других странах».  Кроме того, из-за новых санкций Россия  «больше не добьется прогресса» на военном поприще.

    «Мы действительно намерены заставить его сложить оружие», – пообещал Жан-Ноэль Барро.

    Как писала в июне газета ВЗГЛЯД, Франция должна перестать участвовать в чужих войнах и «выписывать чеки» Украине, заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на манифестации «за мир» в Париже.

    Тогда же Эммануэль Макрон заявлял, что Франция исчерпала возможности для поставок оружия на Украину.

    Кроме того, Жан-Ноэль Барро заявлял, что Эммануэль Макрон обсуждал с Владимиром Зеленским на саммите НАТО намерение компании Renault производить на Украине БПЛА.

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    7 июля 2025, 13:47 • Новости дня
    Стало известно о слежке СБУ в европейском консульстве Николаева

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Газета Aydinlik обнародовала внутренний документ СБУ о внедрении техники слежения в дипломатическом представительстве европейской страны в Николаеве.

    Служба безопасности Украины осуществила операцию по установке средств технической разведки и сбору данных в одном из дипломатических представительств европейской страны в Николаеве, передает ТАСС со ссылкой на турецкую газету Aydinlik. Газета утверждает, что располагает внутренними документами СБУ, подтверждающими эту информацию.

    Издание опубликовало фотографию служебной характеристики на подполковника николаевского отдела СБУ Владимира Безрука, который, согласно документу, возглавлял операцию по техническому проникновению в помещения диппредставительства. Документ датирован мартом 2024 года, однако не содержит точной даты, подписи или печати и составлен начальником николаевского отдела СБУ бригадным генералом Дмитрием Неведровым.

    В характеристике говорится: «Безрук реализовал оперативное техническое проникновение в служебные помещения одного из европейских дипломатических представительств в городе Николаеве». Также отмечается, что это консульство использовалось иностранными спецслужбами для организации провокаций и кризисных ситуаций в регионе.

    В документе подчеркивается, что благодаря внедрению средств слежения СБУ «удалось существенно снизить количество провокационных действий в отношении отдельных представителей региональных властей». Безрука предлагается представить к награде ведомственным знаком «За отвагу».

    Какой именно стране принадлежит дипломатическое представительство, в публикации не уточняется. Согласно открытым источникам, в Николаеве зарегистрировано несколько почетных консульств европейских государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Дании получили контроль над судостроением в Николаеве. Неизвестные подожгли машину сотрудников военкомата в Николаеве. Подпольные силы заявили о ликвидации боевиков под Николаевом.

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