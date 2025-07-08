Стало известно о запуске спецверсии «Атома» для госзакупок

Tекст: Дмитрий Зубарев

Электромобиль «Атом» получит специальную комплектацию для государственных закупок, сообщил операционный директор по маркетингу «Атома» Олег Вахромеев, передает РИА «Новости». Для госслужащих предусмотрены две версии кузова – черная и белая, а также особая модификация салона. Вахромеев подчеркнул: «Для госслужащих будут версии в белом кузове и в черном кузове. Будет специальная версия салона».

В специальной комплектации, как и в таксомоторной, возможно выбрать вариант без переднего пассажирского кресла, чтобы увеличить пространство для ног или багажа. По словам Вахромеева, компания придерживается философии «умного минимализма» и предлагает ограниченное количество комплектаций, исходя из концепции «один кузов – множество функций».

В июне российское правительство изменило порядок закупки транспорта для госнужд, установив приоритет для экологичных автомобилей. Компания «Кама», реализующая проект, сообщила, что завершила создание предсерийного образца «Атома» в конце 2024 года. Серийное производство электромобиля планируют начать в 2025 году на заводе «Москвич».

Начать отработку обслуживания электромобилей «Атом» планируют на специализированном сервисном центре, который откроется в 2025 году. Здесь будут обучать технических специалистов сервисных партнеров, используя многократную разборку и сборку электромобилей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, предсерийный электромобиль «Атом» впервые проехал по Москве. Компания «Атом» ранее показала предсерийные прототипы российского электромобиля. Электромобиль «Атом» уже собрал 36 тыс. предзаказов в России.