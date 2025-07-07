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    Как Россия готовит ВСУ окружение под Купянском
    Минченко: Для КПРФ очень важно сделать выбор между Лениным и Сталиным
    Медведев предрек «мерзкой» фон дер Ляйен «спидошлиц и краснофай»
    Эксперт предположил причины сбоя на Южно-Украинской АЭС
    Путин сменил главу Минтранса
    Взрывы в военкоматах зафиксировали в Харькове и Запорожье
    Китай ответил на угрозы Трампа в адрес БРИКС
    Армия Польши начала операцию на границе с Германией
    Оценен ущерб авиакомпаний от сбоев авиасообщения в начале июля
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Доклад Хрущева о Сталине нанес огромный вред

    Доклад Хрущева «О культе личности» нанес непоправимый удар по всемирному левому движению – настоящему левому, не нынешнему. Это было очень серьезное поражение, и оно сильно повлияло на надежды миллионов людей по всему миру «жить иначе». Последствия этой смуты мы ощущаем по сей день.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему сделка России и США состоится не сейчас

    Трамп хочет не сдать, а продать Украину. Или, если быть точнее, обменять ее на какую-то уступку с российской стороны. И поскольку на сегодняшний день Москва и Вашингтон не сошлись в цене, то обе стороны занимаются ее изменением. Россия понижает, США повышают или удерживают.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Как рок-н-ролл захватил мир

    Шестого июля сто лет Биллу Хейли. Вы можете его даже не знать. Но важно знать, что с него начался рок-н-ролл. Которому, кстати, в этом году исполняется семьдесят.

    8 комментариев
    7 июля 2025, 12:49 • Новости дня

    Кравцов: ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году прошли на высоком уровне

    Tекст: Дарья Григоренко

    Государственные экзамены в 2025 году прошли на высоком уровне, в штатном режиме, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на пресс-конференции, посвященной предварительным итогам кампании ЕГЭ 2025 года.

    Кравцов поблагодарил педагогов и учителей за учебный год и за организацию экзаменов, которые, по его словам, прошли «на высоком уровне без каких-то серьезных происшествий, в штатном режиме», передает ТАСС.

    Глава Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции отметил, что около 144 тыс. принявших участие в сдаче ЕГЭ воспользовались возможностью пересдать экзамен в отведенные для этого даты в этом году, а в прошлом году этим правом воспользовались 113 тыс. человек.

    По его словам, Рособрнадзор получил 72 обращения по поводу проведения ЕГЭ, в 69 обращениях содержались жалобы на нарушение порядка проведения экзамена. «Из них 55 обращений были связаны с качеством проведения процедуры. По 14 обращениям нарушения были подтверждены», – сказал он.

    Музаев заявил, что воздушная тревога во время проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) зафиксирована 13 раз в 4 субъектах РФ в текущем году.

    Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что ЕГЭ в текущем году проходит в штатном режиме без критических инцидентов, при этом особое внимание уделяется предотвращению утечек экзаменационных материалов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители родительских комитетов зафиксировали 115 нарушений на первых экзаменах ЕГЭ.

    6 июля 2025, 15:28 • Новости дня
    Стало известно об окружении группировки ВСУ в Купянске

    Стало известно об окружении группировки ВСУ в Купянске Харьковской области

    Стало известно об окружении группировки ВСУ в Купянске
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные изолировали крупную украинскую группировку, лишив противника снабжения в районе Купянска и установив контроль над Соболевкой, сообщил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.

    Российские силы перерезают ключевые логистические маршруты противника в районе Купянска, сообщил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев, передает ТАСС. Он уточнил, что населенный пункт Соболевка перешел под контроль ВС РФ и теперь от него до окраин Купянска осталось всего несколько километров.

    Ганчев в беседе с агентством заявил: «Наши бойцы постепенно перерезают логистические артерии противника, тем самым беря в окружение купянскую группировку врага. Ситуация для боевиков ВСУ критическая, тем не менее они огрызаются. Но мы верим в наших ребят и их победу».

    По словам Ганчева, после взятия Соболевки и Поддубного российские войска продолжают наступательные действия, что лишает украинские подразделения возможности эффективно организовать снабжение и переброску резервов в этом районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, расчет РСЗО «Ураган» 3-й общевойсковой армии группировки войск «Юг» поразил склад боекомплекта и пункт временной дислокации ВСУ на Северском участке фронта в Донбассе. Расчеты РСЗО «Ураган» группировки «Запад» нанесли удар по тыловым позициям ВСУ на Купянском направлении. «Ураганы» также уничтожили скопление бронетехники ВСУ на этом же направлении.

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    6 июля 2025, 13:52 • Новости дня
    Эксперт предположил причины сбоя на Южно-Украинской АЭС

    Анпилогов: Сбой на Южно-Украинской АЭС мог произойти из-за американского топлива Westinghouse

    Эксперт предположил причины сбоя на Южно-Украинской АЭС
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Киев не проводит необходимые регламентные работы на Южно-Украинской АЭС, а также не имеет возможности продлить срок эксплуатации энергоблоков, которые уже выработали свой ресурс. Поэтому инциденты на станции будут происходить все чаще, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в энергетике Алексей Анпилогов. Ранее стало известно о сокрытии СБУ сбоя в работе ЮУАЭС.

    «Спаренные первый и второй энергоблоки Южно-Украинской АЭС уже выработали свой положенный ресурс и должны быть выведены из эксплуатации. Но Киеву недоступна процедура продления их срока службы, она очень дорогая и завязана на Росатом. Компания разрабатывала и проверяла эти комплексы на своих станциях», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Со временем оболочка реактора подвергается радиоактивным усталостным изменениям. В полостях скапливается инертный газ, из-за чего металл превращается в своеобразную губку и теряет свои конструкционные качества. Чтобы избежать этого, Росатом разработал процедуру термического отжига стенки реактора. Очевидно, Украина не заказывала эти процедуры продления срока и даже не инициировала проведение инспекций», – продолжил собеседник.

    «По международным конвенциям Украина должна сообщать соседним странам о мероприятиях по поддержанию безопасности на таких объектах, как АЭС. При этом румынские и молдавские специалисты ранее проверили истинное положение дел и выяснили, что сроки работы энергоблоков были продлены только по документам. Но на их возражения никакой реакции из Киева не было», – продолжил спикер.

    «Есть и еще один момент, который мог стать причиной сбоя. ЮУАЭС была флагманом в тестировании топлива американской компании Westinghouse. Сейчас оно уже доведено до ума, но 20 лет назад все его недостатки проявлялись в работе станции. Кроме того, заклинивающиеся тепловыделяющие сборки, полученные от заокеанских коллег, украинские специалисты просто выбивали молотом из решеток. Этого делать категорически нельзя», – подчеркнул ученый.

    «Стоит напомнить, что из-за практически выведенной из строя тепловой генерации АЭС на Украине вынуждены работать с максимальной нагрузкой, чтобы не развалилась вся энергосистема. Все это делается за счет уменьшения количества регламентных работ и увеличение промежутков между ними. Это естественно тоже приводит к нештатным ситуация и сбоям», – добавил эксперт.

    «Думаю, в данном случае произошла авария на площадке, а не в самом реакторе, поскольку МАГАТЭ должно было бы сообщить о выбросе – его сразу засекли бы мониторинговые счетчики. Но если АЭС на Украине продолжат эксплуатировать подобным образом, то рано или поздно произойдет запроектная авария четвертой или пятой категории, а это уже будет второй Чернобыль или Фукусима», – предупредил аналитик.

    «Впрочем, на ЮУАЭС установлены блоки второго поколения с гермооболочками, чего не было, например, на Фукусиме. Поэтому по более оптимистичному сценарию, в случае аварии все вредные вещества останутся внутри, а реактор на долгие годы просто превратится в радиоактивный могильник. В общем, эксплуатацию Киевом АЭС еще нельзя назвать «обезьяной с гранатой», но ситуация к этому очень близка», – резюмировал собеседник.

    Ранее турецкое издание Aydinlik сообщило со ссылкой на внутренние документы Николаевского областного управления СБУ, что Киев скрыл сбой в работе реактора Южно-Украинской АЭС в марте 2024 года. В документе говорится о «поврежденном реакторном оборудовании энергоблоков». Отказ произошел из-за «нарушения условий эксплуатации», указывается в письме.

    Благодаря сокрытию со стороны СБУ, этот инцидент не дошел до МАГАТЭ. В материале называется и причастный к утаиванию информации – полковник СБУ Андрей Семенюк.

    Неясно, были ли должностные лица МАГАТЭ обмануты Семенюком и его командой, или же они намеренно скрыли халатную неисправность по политическим причинам. Однако в переписке говорится, что полковник «передал информацию властям» о неисправности и что «инцидент не был включен в расследование».

    «Учитывая международный политический баланс и нынешнюю поддержку Украины со стороны Запада, не было бы ничего удивительного, если бы МАГАТЭ было готово проигнорировать некоторые технические вопросы по АЭС», – пишет Aydinlik.

    Всего под контролем Украины находятся четыре АЭС: Ровенская, Хмельницкая, Южно-Украинская и разрушенная Чернобыльская. Крупнейшая в Европе Запорожская АЭС с марта 2022 года контролируется Россией. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему переход украинских АЭС под контроль США может создать дополнительные риски для России.

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    7 июля 2025, 11:56 • Видео
    Прибалтика бросила вызов Китаю

    Литва и Филиппины договорились о военном альянсе против России и Китая, а глава евродипломатии и бывший премьер Эстонии Кая Каллас требует от Пекина продать ЕС редкоземельные металлы и отказать России в поддержке. Почему прибалты разбушевались?

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    6 июля 2025, 16:32 • Новости дня
    Путин вручил премии россиянам за помощь участникам СВО и их семьям

    Tекст: Ольга Иванова

    В Москве прошла церемония вручения премии «Все для Победы!», где отметили россиян, отличившихся поддержкой участников спецоперации и их семей.

    Президент России Владимир Путин вручил премии россиянам за помощь участникам спецоперации, их семьям и жителям новых и приграничных регионов, передает РИА «Новости». Награждение состоялось на форуме «Все для Победы», который организовал Народный фронт в Национальном центре «Россия».

    Путин особо отметил заслуги семьи Малий из Курахово. Супруги Игорь и Валентина, а также их сын Илья помогали жителям города: глава семьи на мопеде доставлял медикаменты и бинты тем, кто пострадал от обстрелов, охватив более 150 человек. Валентина создала пункт временного размещения для граждан, а Илья спас десятки человек при атаке дронов, отказавшись уходить в укрытие, пока всех не вывел в безопасное место. Кроме того, он занимается развозом воды по домам.

    Премию получила и Ольга Язева, которая шьет одежду для бойцов спецоперации. Язева – жена священника, ее сыновья участвуют в СВО. Материалы на одежду женщина покупает на пожертвования прихожан, а помогает ей около ста женщин-волонтеров.

    Отдельно президент отметил Ивана Солдатова, создателя уникального комплекса радиоэлектронной борьбы «Волна». Солдатов успешно выполнял боевые задачи на передовой как командир группы РЭБ добровольческого отряда БАРС-30, а теперь возглавляет работу по выпуску комплексов РЭБ, которые защищают Крым от налетов и подавляют навигацию вражеских беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин приехал в Национальный центр «Россия» для участия в церемонии вручения премий и осмотра выставки.

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    6 июля 2025, 17:30 • Новости дня
    Путин на форуме Народного фронта назвал главную цель России
    Путин на форуме Народного фронта назвал главную цель России
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин назвал обеспечение безопасного и мирного будущего основной целью государства, выступая на форуме Народного фронта «Все для Победы!».

    Путин подчеркнул: «Сегодня вся страна является единым, сплоченным народным фронтом. И ваши инициативы, неравнодушие, энергия, каждодневная работа должны быть направлены на то, чтобы дать возможность миллионам людей внести свой вклад в победу, подчинены нашей главной цели – безопасному и мирному будущему России», передает ТАСС.

    Он также добавил, что ради этой цели трудятся все, а участники спецоперации получают широкую поддержку общества. По словам президента, вооруженные силы, участники и ветераны СВО, их семьи ощущают «всеобщую, всенародную поддержку».

    Ранее Путин заявил, что российские беспилотники, переданные в зону спецоперации по линии Народного фронта, уничтожили вражеской техники на сумму более 2 млрд долларов. Кроме того, российский лидер в Национальном центре «Россия» выразил глубокую признательность волонтерам Народного фронта, отметив их вклад за три года работы.

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    6 июля 2025, 14:28 • Новости дня
    Путин посетил Национальный центр «Россия» в пятый раз

    Tекст: Ольга Иванова

    В Москве президент России Владимир Путин приехал в Национальный центр «Россия», чтобы принять участие в церемонии вручения премий и посетить выставку.

    Президент России Владимир Путин в пятый раз посетил Национальный центр «Россия» в Москве, передает РИА «Новости». Как сообщается, глава государства осмотрел выставку «Все для Победы!», посвященную трехлетним итогам работы Народного фронта, и принял участие в церемонии вручения премий за помощь участникам спецоперации, их семьям и жителям новых и приграничных регионов.

    Благотворительный фонд «Все для Победы!» был создан в 2022 году при участии военных корреспондентов для поддержки участников спецоперации и оказания гуманитарной помощи жителям новых российских регионов и приграничья. Фонд закупает технику и оборудование для бойцов за счет пожертвований граждан. За три года россияне перевели более 24 млрд рублей на нужды военнослужащих.

    Национальный центр «Россия» был создан указом президента для сохранения наследия одноименной выставки на ВДНХ и открылся 4 ноября 2024 года. В разные месяцы Путин уже посещал центр в рамках форумов и мероприятий, включая съезд партии «Единая Россия» и заседание наблюдательного совета «Движения первых».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальный центр «Россия» отметил свою первую годовщину. Центр стал важной площадкой для диалога и объединения страны. За семь месяцев экскурсоводы провели более 10 тыс. экскурсий. В стенах центра прошло несколько сотен мероприятий, включая международные.

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    6 июля 2025, 17:01 • Новости дня
    Захарова показала необычные номера машин кортежа Лаврова на саммите БРИКС

    Захарова: На машине кортежа Лаврова на саммите БРИКС написали «Мы – Россия, мы – Лавров!»

    Захарова показала необычные номера машин кортежа Лаврова на саммите БРИКС
    @ @MariaVladimirovnaZakharova

    Tекст: Дарья Григоренко

    Автомобили кортежа российской делегации, прибывшей в Рио-де-Жанейро на саммит БРИКС под руководством министра иностранных дел России Сергея Лаврова, были украшены необычной надписью вместо стандартных номеров, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    На фото, опубликованном Захаровой в ее Telegram-канале, видно, что на месте номерных знаков размещена подпись: «Мы – Россия! Мы – Лавров!».

    «Сергей Лавров прибыл накануне в Рио. По номерам машин кортежа это понятно всем», – подписала фотографию Захарова.

    Напомним, в воскресенье Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите БРИКС.

    В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин примет участие в главном пленарном заседании саммита БРИКС по видеосвязи. МИД ранее объявил о поездке Лаврова на саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро.

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    7 июля 2025, 10:10 • Новости дня
    Bloomberg сообщил о разительном отличии фотографий БРИКС и G20
    Bloomberg сообщил о разительном отличии фотографий БРИКС и G20
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Рио-де-Жанейро лидеры стран БРИКС собрались на общее фото без опозданий и отсутствующих, что выделяет этот саммит на фоне прошлогодней неразберихи на встрече G20.

    Все лидеры стран-участниц прибыли на саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро вовремя, что выгодно отличает это мероприятие от встречи G20 в прошлом году, передает Bloomberg. На традиционном «семейном фото» не возникло организационных неурядиц, все делегации присутствовали при фотосъемке.

    Издание отмечает, что эта четкая организация стала контрастом к саммиту G20, который также прошел в Рио-де-Жанейро год назад. Тогда на общую фотографию не попали бывший президент США Джо Байден, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и премьер Канады Джастин Трюдо.

    В нынешнем саммите БРИКС принимают участие делегации из 37 стран. Российскую делегацию на встрече возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров, так как президент России Владимир Путин не поехал в Бразилию.

    Проходящий 6–7 июля саммит вновь подчеркивает роль Бразилии как важной площадки для международных мероприятий: в 2024 году страна также принимала у себя саммит G20.

    Напомним, год назад в Белом доме заявляли, что президент США Джо Байден отсутствует на общем снимке лидеров G20 в Бразилии не из-за отказа фотографироваться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на объяснение США заявила: «Умеет, конечно, Сергей Викторович наводить шорох своим присутствием».

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    7 июля 2025, 09:15 • Новости дня
    Путин освободил от должности главу Минтранса

    Путин освободил Старовойта от должности главы Минтранса

    Путин освободил от должности главу Минтранса
    @ Павел Быркин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Роман Старовойт больше не возглавляет Министерство транспорта страны.

    Президент России Владимир Путин своим указом освободил Романа Старовойта от должности министра транспорта, передает ТАСС. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

    В тексте указа говорится: «Освободить Старовойта Романа Владимировича от должности министра транспорта Российской Федерации». Причины принятого решения не уточняются.

    Роман Старовойт возглавил Минтранс в мае 2024 года. Ранее он занимал пост губернатора Курской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, по подсчетам экспертов, масштабные перебои в авиасообщении привели к многомиллиардным потерям для перевозчиков, при этом издержки из-за отмены рейсов в первые сутки масштабного сбоя в трех аэропортах оцениваются в 4–6 млрд рублей.

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    6 июля 2025, 19:43 • Новости дня
    Пять аэропортов России временно прекратили обслуживание рейсов

    Tекст: Ольга Иванова

    Пять аэропортов России временно приостановили обслуживание рейсов, при этом ситуация остается под контролем благодаря координации авиапредприятий и железнодорожных операторов.

    О временной приостановке обслуживания рейсов в пяти российских аэропортах сообщила Росавиация, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. В список попали аэропорты Иваново (Южный), Калуга (Грабцево), Псков, Петербург (Пулково) и Тамбов (Донское). Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов, отмечается, что авиасистема справляется с вмешательством извне, а у авиапредприятий достаточно ресурсов для работы в сложных условиях.

    В Петербурге аэропорт Пулково к 18.00 по московскому времени работал с ограничениями, отменено 90 рейсов, еще 37 на вылет задерживались более двух часов. Для недопущения скопления людей в чистой зоне введены ограничения на доступ пассажиров. Между Москвой и Петербургом продолжают курсировать поезда, есть более 8 тысяч свободных мест, железнодорожники готовы добавить вагоны при необходимости.

    В аэропорту Шереметьево отменено 171 рейс, еще 56 задержаны на вылет более чем на два часа. Вечером планировалось выполнение 76 рейсов, при этом в терминале B наблюдаются скопления пассажиров из-за рейсов на Дальний Восток. Для сокращения очередей открыты все стойки регистрации, увеличено число сотрудников, отдельные стойки предназначены для родителей с детьми и людей с ограниченными возможностями.

    В нижегородском аэропорту Чкалов (Стригино) отменено 26 рейсов, 13 задерживаются более чем на два часа. Усилены дежурные смены для оперативного оформления пассажиров. Между Нижним Новгородом и Москвой на поездах сохраняется примерно 9 тысяч свободных мест, их готовы увеличить при необходимости.

    Росавиация подчеркнула, что авиаперевозчики обязаны строго соблюдать федеральные авиационные правила, касающиеся предоставления напитков, питания и размещения пассажиров в гостиницах, и решать спорные вопросы в пользу пассажиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в петербургском аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В московском аэропорту Шереметьево за последние сутки задержали 241 рейс и отменили 158 рейсов. В петербургском Пулково задержали 36 рейсов и отменили 87 рейсов. Железнодорожные билеты на направлении Петербург – Москва полностью распродали.

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    6 июля 2025, 14:41 • Новости дня
    СПЧ призвал Азербайджан освободить задержанных российских журналистов
    СПЧ призвал Азербайджан освободить задержанных российских журналистов
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Постоянная комиссия Совета по правам человека (СПЧ) по международному сотрудничеству выразила обеспокоенность задержаниями граждан России, включая журналистов, на территории Азербайджана и призвала к их освобождению.

    Постоянная комиссия Совета по правам человека при президенте России выступила с заявлением по поводу ситуации в Азербайджане, сообщает Telegram-канал СПЧ. В сообщении отмечается, что Россия и Азербайджан традиционно считаются братскими странами и стремятся к развитию стратегического партнерства, однако в последнее время официальный Баку сделал ряд недружественных заявлений и действий по отношению к российским гражданам.

    Особое беспокойство у комиссии вызвала ситуация с сотрудниками радио «Спутник Азербайджан», которые были задержаны азербайджанскими силовиками и помещены в пенитенциарные учреждения без возможности организовать защиту своих законных прав. В заявлении подчеркивается, что в российское консульство в Баку поступают тревожные сообщения от туристов, бизнесменов и аккредитованных журналистов.

    «Обращаемся к азербайджанской стороне с предложением снизить накал в двусторонних отношениях и создать условия для справедливого расследования фактов нарушения прав человека в отношении граждан России», – говорится в заявлении комиссии. Также СПЧ призывает азербайджанские министерства и ведомства содействовать освобождению российских журналистов из тюрьмы.

    В завершение комиссия подчеркивает важность устранения возникшего раскола и возвращения к стратегическому межгосударственному партнерству, основанному на принципах гуманности, справедливости и соблюдения международного гуманитарного права.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Баку обостряет отношения с Москвой после задержания членов этнической ОПГ в Екатеринбурге. МИД России рекомендовал россиянам проявлять осторожность из-за ситуации в Азербайджане. В Азербайджане задержали граждан России, подозреваемых в принадлежности к преступным группам.

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    6 июля 2025, 14:32 • Новости дня
    Билеты на поезда Петербург – Москва полностью раскупили

    Tекст: Дарья Григоренко

    Железнодорожные билеты на направлении Петербург – Москва полностью распроданы, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

    Отмечается, что вечером 5 июля в продаже оставалось только одно место на 6 июля: на поезд с отправлением в 23:30, класс СВ, стоимостью 21,3 тыс. рублей. В публикации подчеркивается: «На утро 7 июля билеты тоже стремительно заканчиваются», передает РИА «Новости».

    В обратном направлении, из Москвы в Петербург, ситуация несколько лучше – билеты еще есть, но их количество быстро уменьшается. Рост спроса на железнодорожные перевозки связан с временными ограничениями, введенными 5 июля в аэропортах Пулково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево.

    Ранее Минтранс сообщил, что в московском аэропорту Шереметьево за последние сутки был задержан 241 рейс, отменено 158 рейсов. В петербургском Пулково задержали 36 рейсов, а отменили 87.

    Накануне в аэропорту Сочи произошли существенные перебои в расписании, там задержали десятки рейсов на прилет и вылет, включая направления в Москву.

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    7 июля 2025, 06:08 • Новости дня
    Трамп пригрозил пошлинами сторонникам «антиамериканского» БРИКС
    Трамп пригрозил пошлинами сторонникам «антиамериканского» БРИКС
    @ Molly Riley/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести дополнительные торговые пошлины против государств, которые поддерживают политику объединения БРИКС, отметив отсутствие исключений.

    Президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести дополнительные 10-процентные торговые пошлины на товары из стран, поддерживающих политику БРИКС, передает ТАСС. Заявление он опубликовал в воскресенье на платформе Truth Social.

    Трамп отметил: «В отношении любой страны, поддерживающей антиамериканскую политику БРИКС, будут введены дополнительные пошлины в размере 10%. Исключений не будет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что БРИКС «мертв» после его угроз о введении 100% пошлин, если объединение попробует конкурировать с долларом. США пытаются выбить самое слабое звено БРИКС. Эксперты отмечают, что подобные шаги Трампа могут принести Америке негативные последствия.

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    6 июля 2025, 18:34 • Новости дня
    В США резко выросла доля голодающих взрослых
    В США резко выросла доля голодающих взрослых
    @ REUTERS/Carlo Allegri

    Tекст: Ольга Иванова

    Уровень продовольственной нестабильности среди американских взрослых достиг 15,6%, что почти вдвое выше показателя 2021 года, особенно после сокращения соцподдержки.

    Доля голодающих взрослых американцев заметно растет, свидетельствуют свежие данные Morning Consult, передает Axios. В мае 2025 года 15,6% опрошенных сообщили, что им иногда или часто не хватает еды. Это почти вдвое выше уровня 2021 года, когда Конгресс расширил продовольственные выплаты и налоговые льготы для семей с детьми, что помогло снизить бедность.

    Эксперт Morning Consult Джон Лир отмечает: «Сейчас наблюдается резкий разрыв между рекордными показателями Уолл-стрит и высоким уровнем продовольственной незащищенности». Несмотря на рост фондового рынка, количество голодающих американцев лишь увеличивается. Этот показатель уже превышает доковидные уровни: федеральная статистика за 2023 год показывает аналогичную тревожную динамику.

    Спрос на продовольственную помощь подскочил на 120% за три года в сети продовольственных банков Филадельфии, сообщает исполнительный директор George Matysik. Как только государственная поддержка начала сокращаться в 2022 году, количество нуждающихся резко выросло. Вместе с этим продолжали расти и цены на продукты.

    Недавно Конгресс одобрил крупные сокращения программы SNAP, что, по мнению экспертов, лишь усугубит ситуацию. Новый закон заставляет штаты выделять больше средств на программу и ужесточает требования к получателям, повышая возрастной порог для трудоспособных до 64 лет и сокращая количество исключений для родителей. Ожидается, что миллионы американцев лишатся пособий или будут получать меньше.

    При этом часть изменений SNAP, связанных с финансированием штатов, вступит в силу только в 2028 году, что оставляет пространство для их возможного пересмотра. Представители Белого дома и республиканцы в Конгрессе заявляют, что сокращения стимулируют людей искать работу и позволят снизить расходы и мошенничество. Однако, по данным экспертов, американцы все хуже справляются с покупкой еды, и эта проблема может только усугубиться в ближайшие годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цены на яйца в США продолжают расти из-за вспышек птичьего гриппа, уничтожающего птицеводческие фермы. Министерство юстиции США инициировало антимонопольное расследование по факту резкого роста цен на яйца. К Пасхе жители США раскрашивали картофель, луковицы и использовали пластмассовые аналоги вместо яиц на традиционных мероприятиях.

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    7 июля 2025, 11:35 • Новости дня
    Медведев предрек «мерзкой» фон дер Ляйен «спидошлиц и краснофай»

    Медведев пригрозил фон дер Ляйен последствиями на языке радиостанции «Судного дня»

    Медведев предрек «мерзкой» фон дер Ляйен «спидошлиц и краснофай»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал разгорающийся скандал вокруг главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сопоставив это с загадочными сигналами военной радиостанции «Судного дня».

    Медведев в своем Telegram-канале, комментируя ситуацию вокруг фон дер Ляйен, заявил о появлении «звоночков» для «оголтелых русофобов на Западе». Он написал: «Для мерзкой Урсулы начинается спидошлиц и краснофай. Похоже, злобная тетка-гинеколог всех достала. Кроме того, выяснилось, что она нечиста на руку и принимала участие в махинациях с закупками вакцины Pfizer в период пандемии. Неизвестно, что и в каких объемах получила, тем не менее осадочек остался. Это и стало триггером неприятного для нее процесса».

    По словам Медведева, на этой неделе Европарламент будет решать вопрос о дальнейшем пребывании фон дер Ляйен на посту, а ее позиции «неясны». Он предположил, что несмотря на неопределенность, «токсичная бабка» может сохранить свое кресло, однако ситуацию уже можно считать предупреждением для западных политиков, проявляющих антироссийскую позицию.

    Зампред Совбеза также привел аналогию с российской военной радиостанцией УВБ-76, получившей в СМИ прозвище «радиостанция Судного дня». УВБ-76 регулярно транслирует загадочные сообщения, которые нередко связывают с международной повесткой, хотя официального подтверждения этому нет.

    Между тем в Telegram-канале «УВБ-76 логи» было опубликовано очередное сообщение: «Сообщение за сегодня 07.07.25 10:57 по мск НЖТИ 11655 МАЛЬТОЗА 7813 5427». Пользователи соцсетей нередко ассоциируют подобные радиосигналы с международными событиями, однако назначение станции официально не раскрывалось.

    Ранее сообщалось, что вся коллегия Еврокомиссии, включая главу Урсулу фон дер Ляйен, примет участие в обсуждении вотума недоверия в Европарламенте.

    Напомним, евродепутат из Румынии Георге Пиперя вынес на голосование вотум недоверия фон дер Ляйен. Он объявил, что предложение собрало 79 подписей, что немного превышает порог, необходимый для принятия парламентских мер.

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    7 июля 2025, 11:02 • Новости дня
    Путин назначил врио главы Минтранса

    Путин назначил Никитина исполняющим обязанности министра транспорта России

    Путин назначил врио главы Минтранса
    @ kremlin.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о временном назначении Андрея Никитина на должность министра транспорта.

    Президент России Владимир Путин назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности министра транспорта, передает пресс-служба Кремля. Никитин с февраля занимал пост заместителя министра транспорта, а до этого, с 2017 года, возглавлял Новгородскую область. Ранее он был руководителем Агентства стратегических инициатив.

    Путин провел в Кремле личную встречу с Никитиным, говорится на сайте Кремля. Президент предложил Никитину занять пост исполняющего обязанности министра транспорта России, подчеркнув высокий уровень профессионализма и достигнутые результаты в ходе работы на должности заместителя министра.

    Путин отметил: «Хочу предложить вам сделать еще один шаг вперед по вашей карьерной лестнице и поработать в качестве исполняющего обязанности министра транспорта Российской Федерации».

    В ходе беседы Никитин подробно отчитался о ходе цифровизации транспортной отрасли, внедрении электронных документов для грузоперевозок и пилотных проектах по ускорению пересечения границы для грузов. Он также доложил о разработке единой системы идентификации для всех беспилотных транспортных средств, включая дроны и сельхозтехнику, и переводе льготных билетов на электронную платформу.

    Путин сообщил, что кандидатура Никитина будет внесена в Государственную Думу, а в случае одобрения депутатами он подпишет указ о назначении на пост министра транспорта. Никитин поблагодарил за доверие и пообещал приложить все силы для развития транспортной системы страны.

    Согласно законодательству, кандидатура главы Минтранса должна быть внесена председателем правительства в Госдуму для утверждения. После одобрения депутатами президент издаст указ о назначении министра транспорта на постоянной основе. До завершения этой процедуры Никитин будет исполнять обязанности министра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин подписал указ об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта России. Источники сообщили, что новым главой Минтранса, скорее всего, станет Андрей Никитин, ранее руководивший Новгородской областью.

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