Трамп хочет не сдать, а продать Украину. Или, если быть точнее, обменять ее на какую-то уступку с российской стороны. И поскольку на сегодняшний день Москва и Вашингтон не сошлись в цене, то обе стороны занимаются ее изменением. Россия понижает, США повышают или удерживают.0 комментариев
В Днепропетровской области уничтожили иностранных наемников и штаб ВСУ
Удар корректируемой авиабомбой по селу Январское привел к уничтожению штаба бригады ВСУ и гибели более десяти человек.
Пункт управления 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ был уничтожен в результате удара корректируемой авиабомбой по селу Январское, передает ТАСС. По информации российских силовых структур, в ходе удара погибли более десяти украинских военнослужащих, среди которых находилась группа недавно переброшенных иностранных наемников.
В результате атаки еще шесть украинских военнослужащих получили тяжелые ранения. Информация о национальности иностранных наемников и других деталях уточняется.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска выбили украинские подразделения из населенного пункта Ялта в Донецкой народной республике на границе с Днепропетровской областью. Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» поразил установки ЗРК Patriot под Орджоникидзе в Днепропетровской области. Российские войска приблизились к позициям ВСУ в Днепропетровской области.