Tекст: Дмитрий Зубарев

Пункт управления 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ был уничтожен в результате удара корректируемой авиабомбой по селу Январское, передает ТАСС. По информации российских силовых структур, в ходе удара погибли более десяти украинских военнослужащих, среди которых находилась группа недавно переброшенных иностранных наемников.

В результате атаки еще шесть украинских военнослужащих получили тяжелые ранения. Информация о национальности иностранных наемников и других деталях уточняется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска выбили украинские подразделения из населенного пункта Ялта в Донецкой народной республике на границе с Днепропетровской областью. Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» поразил установки ЗРК Patriot под Орджоникидзе в Днепропетровской области. Российские войска приблизились к позициям ВСУ в Днепропетровской области.