Шестого июля сто лет Биллу Хейли. Вы можете его даже не знать. Но важно знать, что с него начался рок-н-ролл. Которому, кстати, в этом году исполняется семьдесят.4 комментария
В Дагестане арестовали планировавшего совершить теракт подростка
В Дагестане возбудили уголовное дело по факту покушения на теракт, подозреваемым по которому проходит 16-летний житель республики, сообщили в следственном управлении СК по региону.
Как уточнили в ведомстве, дело возбуждено по статьям о покушении на совершение террористического акта. Несовершеннолетний был арестован, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, передает ТАСС.
По версии следствия, в марте 2025 года подросток планировал совершить террористический акт на территории города Буйнакска, используя самодельное взрывное устройство. Преступление должно было произойти в заранее определенном месте, однако довести замысел до конца он не смог, так как был задержан сотрудниками полиции.
В силовых структурах Дагестана рассказали, что подросток намеревался провести теракт у здания МВД по республике. Сейчас расследование продолжается, все обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее Центральный окружной военный суд назначил жителю Челябинска 20 лет лишения свободы за подготовку теракта на административных объектах города.
В июне в Херсонской области был задержан гражданин России, который готовил подрыв автомобиля чиновника, используя взрывчатку иностранного производства.