В Дагестане арестовали планировавшего совершить теракт подростка

Tекст: Дарья Григоренко

Как уточнили в ведомстве, дело возбуждено по статьям о покушении на совершение террористического акта. Несовершеннолетний был арестован, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, передает ТАСС.

По версии следствия, в марте 2025 года подросток планировал совершить террористический акт на территории города Буйнакска, используя самодельное взрывное устройство. Преступление должно было произойти в заранее определенном месте, однако довести замысел до конца он не смог, так как был задержан сотрудниками полиции.

В силовых структурах Дагестана рассказали, что подросток намеревался провести теракт у здания МВД по республике. Сейчас расследование продолжается, все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее Центральный окружной военный суд назначил жителю Челябинска 20 лет лишения свободы за подготовку теракта на административных объектах города.

В июне в Херсонской области был задержан гражданин России, который готовил подрыв автомобиля чиновника, используя взрывчатку иностранного производства.