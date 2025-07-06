Стало известно об эвакуации поврежденного теплохода на Енисее

Tекст: Дмитрий Зубарев

Теплоход с поврежденным топливным баком, получивший пробоину на Енисее в Казачинском районе, был эвакуирован к месту ремонта, сообщает ТАСС. Авария произошла вечером 8 июня, когда судно, буксировавшее две баржи, получило пробоину и повреждение рулевого управления, из-за чего его прибило к берегу. В результате повреждений из судна вытекло до 30 тонн дизельного топлива, а при подготовке к подъему произошел новый выброс нефтепродуктов в реку.

Глава района Юрий Озерских заявил: «Сложная техническая операция по эвакуации аварийного теплохода с Казачинского порога до села Галанино завершилась успешно. Пострадавшее судно уже пришвартовано у левого берега Енисея в пределах населенного пункта». По его словам, для транспортировки судна из Красноярска прибыл буксир, а также было установлено оборудование для последующего ремонта – мощные лебедки и специальные ролевые мешки.

Озерских отметил, что основной задачей было не только доставить теплоход на место ремонта, но и извлечь его на сушу. Сейчас работы по извлечению продолжаются. Спасательные службы контролировали ситуацию относительно новых утечек нефтепродуктов, новых выбросов не зафиксировано. При необходимости на месте ремонта планируют установить дополнительные защитные барьеры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Красноярском крае завершили основные работы по локализации аварии на реке Енисей, очистив более 10 км береговой линии. В регионе ранее объявили межмуниципальный режим ЧС из-за разлива топлива на Енисее.