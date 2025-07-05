Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинские власти заявили об усилении системы ПВО добровольческими формированиями территориальных общин, сообщает РИА «Новости». Заместитель начальника главного управления государственной авиации Сергей Якубенко отметил, что в эту структуру войдут гражданские лица из числа снятых с воинского учета, включая военных запаса.

Якубенко уточнил, что добровольцы будут использовать гражданские самолеты, которые пройдут переоборудование для выполнения боевых задач. Эти воздушные суда зарегистрируют во временном реестре экспериментальных самолетов.

Ранее военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что украинская ПВО не смогла эффективно противодействовать российским разведывательным дронам, которые беспрепятственно летали над Киевом. По словам Якубенко: «Систему ПВО усилят добровольческие формирования территориальных общин (ДФТО), которых посадят на гражданские самолеты».

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск намекнул на возможность скорой передачи Киеву истребителей МиГ-29. Польские власти ранее допустили передачу Украине этих самолетов. В конце 2024 года Польша объяснила отказ от передачи МиГ-29 Киеву.