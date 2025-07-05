Более 25 квартир пострадали после атаки БПЛА на Энгельс

Tекст: Дмитрий Зубарев

Более 25 квартир и более 10 автомобилей повредились в Энгельсе в результате атаки БПЛА, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, передает ТАСС. Он отметил: «На данный момент администрацией района установлено, что были повреждены более 25 квартир (в основном выбиты окна) и более 10 автомобилей. Специалисты продолжают оценивать ущерб».

Бусаргин заявил, что пострадавшим жителям и владельцам автомобилей предоставят помощь, выделив необходимые средства из резервного фонда региона. Механизм поддержки уже проработан на уровне администрации.

Губернатор подчеркнул, что угрозы для населения нет, все профильные службы работают на месте. Главе района поручено организовать работу горячей линии для обращений граждан. Восстановительные работы в квартирах планируют провести в ближайшее время.

Как писала газета ВЗГЛЯД, система ПВО за ночь уничтожила 94 украинских беспилотника в 11 регионах России. В результате атаки БПЛА дома в Саратове и Энгельсе получили повреждения. Атака беспилотников привела к возгоранию на промышленном предприятии Энгельса.