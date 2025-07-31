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Росавтодор сообщил о запуске единого реестра дорожных ограничений
В 2025 году сроки оформления спецразрешений для грузоперевозчиков сократились до 2,5 дня, а Росавтодор планирует запустить единый реестр ограничений на дорогах.
Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) планирует создать единый реестр ограничений по автодорогам, электронный проект организации дорожного движения и систему уведомлений для перевозчиков о превышениях габаритов, передает ТАСС. Разработка этих сервисов направлена на повышение удобства и прозрачности для участников рынка грузоперевозок.
В сообщении агентства говорится: «В будущем для удобства грузоперевозчиков планируем создать единый реестр ограничений по автодорогам, электронный проект организации дорожного движения и информирование владельцев транспортных средств о зафиксированных превышениях весогабаритных параметров». Ожидается, что запуск новых цифровых инструментов позволит перевозчикам быстрее получать необходимую информацию и предупреждения.
В 2025 году Росавтодор уже сократил сроки оформления спецразрешений для перевозчиков на 42%, с 4,3 дня до 2,5 дня. Число разрешений, оформленных за четыре рабочих дня, выросло на 25,5%, а за один день – на 86%. В агентстве отмечают, что этого удалось добиться благодаря цифровизации и внедрению принципов клиентоцентричности в рамках федерального проекта «Государство для людей».