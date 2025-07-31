Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причём делают это почему-то от имени русской культуры.3 комментария
В Казахстане осудили мужчину за нападение на российского байкера
Жителя Казахстана приговорили к реальному сроку заключения за нападение на российского мотоциклиста на заправке, также ему предстоит выплатить компенсацию морального и материального вреда, сообщили в пресс-службе суда Жамбылской области.
Суд признал подсудимого виновным в незаконном ношении холодного оружия и покушении на убийство из хулиганских побуждений, передает РИА «Новости».
Его приговорили к 11 годам и трем месяцам лишения свободы с возмещением морального вреда в размере 500 тыс. тенге и материального ущерба свыше 1,3 млн тенге.
В суде напомнили, что в апреле подсудимый, находясь на автозаправке, незаконно хранил при себе нож. Он подошел сзади к российскому мотоциклисту и нанес ему два непроникающих ранения в спину и грудь. Свой преступный умысел он не довел до конца из-за вмешательства окружающих и бегства пострадавшего.
Напомним, гражданин России мотоциклист Александр Ярцев был ранен в Казахстане, его адвокат заявил, что клиент нуждается в охране, чтобы избежать давления со стороны родственников нападавшего, которые требуют от него заявления об отсутствии претензий.