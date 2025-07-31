Tекст: Мария Иванова

Подразделения Южной группировки в результате активных боевых действий освободили Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР). Было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Дзержинска, Иванополья и Константиновки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Противник при этом потерял до 150 военнослужащих и два артиллерийских орудия. Уничтожены два склада с боеприпасами.

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ около Алексеевки, Андреевки, Кондратовки и Пролетарского Сумской области.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанскими Хуторами и Меловым Харьковской области.

При этом ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих, бронемашину и три артиллерийских орудия. Уничтожен склад с боеприпасами.

Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям механизированной и аэромобильной бригад ВСУ в районах Лесной Стенки Харьковской области и Красного Лимана ДНР, отчитались в Минобороны.

Потери противника при этом составили более 240 военнослужащих, две бронемашины, две станции контрбатарейной и пять станций РЭБ. Уничтожены десять складов с боеприпасами.

Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии у Владимировки, Вольного, Красноармейска и Сухецкого ДНР.

Потери украинских вооруженных формирований составили до 385 военнослужащих, три бронемашины и четыре артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.

В то же время подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии поблизости от Новогригоровки, Новоселовки Запорожской области, Новопетровского и Январского Днепропетровской области.

ВСУ при этом потеряли более 205 военнослужащих, два танка, три бронемашины и два артиллерийских орудия. Уничтожены два склада с материальными средствами.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригадам береговой обороны ВСУ и теробороны около Григоровки, Новоандреевки Запорожской области, Антоновки и Ольговки Херсонской области.

При этом противник потерял до 70 военнослужащих, артиллерийское орудие и девять станций РЭБ. Уничтожены четыре склада с боеприпасами и два склада матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, утром четверг Минобороны сообщило об освобождении города Часов Яр в Донецкой народной республике. Причем отмечается, что в Часовом Яре уничтожили самую большую за историю СВО группировку ВСУ.