Сирия объявила о намерении наладить сотрудничество с Россией

Tекст: Дмитрий Зубарев

Дамаск заинтересован в построении правильного взаимодействия между Сирией и Россией, передает ТАСС. Об этом заявил глава МИД Сирии Асаад аш-Шейбани на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым.

По его словам, отношения между народами двух стран имеют исторический характер, однако существуют сложности, которые необходимо преодолеть: «Мы сегодня представляем новую Сирию. Заинтересованы в налаживании правильного взаимодействия и отношений между нашими странами, которые бы основывались на сотрудничестве и взаимном уважении».

В ходе переговоров, которые проходят в Москве, российский министр иностранных дел выразил надежду на участие президента Сирии Ахмеда аш-Шараа в первом саммите Россия – Лига арабских государств, намеченном на 15 октября, пишет РИА «Новости». Лавров подчеркнул значимость этого события для дальнейшего развития двусторонних отношений.

Глава МИД России также отметил, что Москва искренне желает дружественному сирийскому народу преодолеть все внутриполитические вызовы и полностью стабилизировать ситуацию в стране. Лавров подчеркнул, что Россия внимательно следит за происходящими в Сирии процессами переходного периода и надеется на скорейшее восстановление стабильности.

Это первая официальная встреча Асаада аш-Шейбани в российской столице. Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, в ходе переговоров министры обсуждают актуальные вопросы двусторонних отношений, а также международную и региональную повестку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о наличии разногласий между Европой и США по вопросу урегулирования ситуации на Украине. Лавров подчеркнул, что признание российского статуса Крыма и Донбасса остается обязательным условием для мирного процесса. Евро-атлантическое сообщество во главе с Германией, Францией и Британией, по словам Лаврова, сосредоточилось на подготовке к новой войне.