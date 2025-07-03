Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем взрывной рост количества, интенсивности и масштабности региональных конфликтов.12 комментариев
Власти Сирии представили новый государственный герб
SANA: Президент Сирии аш-Шараа представил новый герб государства
Временный президент Сирии Ахмед аш-Шара представил в Дамаске новый герб страны и объяснил значение символа, который, по его словам, отражает неделимую Сирию.
Новый государственный герб Сирии теперь представляет собой ястреба с распростертыми крыльями и тремя звездами над головой на черном фоне.
По словам временного президента аш-Шараа, новый визуальный образ Сирийской Арабской Республики, отражает Сирию, которая является неделимой, единой объединенной страной.
«Когда-то давным-давно родилась сказка о городе, где собралось множество людей, говорят, в нем началась первоистория, людей становилось все больше, и человечество стало нуждаться в дисциплинированном поведении, поэтому они стали оттачивать правила жизни и так построили первую столицу, известную человечеству, – Дамаск», – приводит слова аш-Шараа агентство SANA.
Он отметил, что сегодняшний праздник – это дань уважения самобытности Сирии и ее сынов на новом историческом этапе, самобытности, которая берет начало от хищной птицы, от которой она черпает силу, решительность, скорость, мастерство и новаторство.
Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, власти Сирии объявили о запуске комиссий, которые займутся расследованием нарушений прежнего режима и поддержкой семей пропавших без вести.