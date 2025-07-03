Минэкономразвития представило программу подготовки кадров для ВЭД до 2030 года

Tекст: Елизавета Шишкова

Программа подготовки специалистов в сфере внешнеэкономической деятельности была представлена Минэкономразвития России, говорится сайте ведомства.

Обсуждение документа прошло на стратегической сессии с участием заместителя председателя правительства Александра Новака во Всероссийской академии внешней торговли.

Вице-премьер Новак отметил, что к 2030 году несырьевой и энергетический экспорт должен вырасти до 250 млрд долларов, что примерно вдвое превышает показатели 2024 года. Изменения географии торговли, переориентация на рынки Китая, Индии, стран Центральной Азии, Африки и Ближнего Востока требуют новых компетенций у специалистов.

Министр экономического развития Максим Решетников подчеркнул: «Сегодня внешнеэкономическая деятельность – это не просто часть бизнеса, а вопрос устойчивости экономики». Он отметил, что число экспортеров выросло, особенно среди малого и среднего предпринимательства, для которых важна универсальность кадров.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что программа согласовала направления подготовки и специальности, а также перечень вопросов для новых образовательных модулей. По его словам, подход поддерживает развитие профильных программ в вузах по всей стране.

По словам гендиректора Российского экспортного центра Вероники Никишиной, крупные экспортеры и МСП нуждаются в различных компетенциях, а образовательные программы должны учитывать эти различия и быть доступны вузам в регионах. Программа предполагает разработку 180 учебно-методических комплексов и онлайн-курсов, переподготовку 3 тыс. преподавателей, проведение 20 международных мероприятий, а также создание Методического центра.

Ректор ВАВТ Виттория Идрисова рассказала, что пилотные образовательные модули уже готовы и внедряются, а программа нацелена на выпуск до 25 тыс. специалистов ежегодно. Вопросы формата и содержания подготовки еще требуют доработки, после чего программа будет направлена в правительство для утверждения.