Путин заявил о готовности России принимать квалифицированных иностранных специалистов

Tекст: Ольга Иванова

Путин подчеркнул на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени», что Россия всегда рада иностранцам, разделяющим ее традиционные ценности и желающим работать на благо страны, передает ТАСС. Он отметил особую важность приезда людей с хорошим образованием и подготовкой, готовых жить, трудиться и растить детей в России.

Путин заявил: «Мы только будем приветствовать их стремление работать с нами». Он добавил, что содействие переезду таких специалистов – часть работы по решению кадрового вопроса и развитию страны. Глава государства напомнил, что подобная инициатива уже обсуждалась на прошлом форуме.

Президент особо отметил вклад квалифицированных иностранцев не только в российскую экономику, но и в развитие стран, из которых они приезжают. По его словам, создание комфортных условий для семей переезжающих также является важным направлением.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин выступил на заседании форума Агентства стратегических инициатив.