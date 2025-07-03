Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем взрывной рост количества, интенсивности и масштабности региональных конфликтов.6 комментариев
Путин заявил о готовности России принимать квалифицированных иностранных специалистов
Россия открыта для иностранных специалистов, готовых работать и жить в стране, при этом особое внимание уделяется кандидатам с высоким уровнем образования, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени».
Путин подчеркнул на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени», что Россия всегда рада иностранцам, разделяющим ее традиционные ценности и желающим работать на благо страны, передает ТАСС. Он отметил особую важность приезда людей с хорошим образованием и подготовкой, готовых жить, трудиться и растить детей в России.
Путин заявил: «Мы только будем приветствовать их стремление работать с нами». Он добавил, что содействие переезду таких специалистов – часть работы по решению кадрового вопроса и развитию страны. Глава государства напомнил, что подобная инициатива уже обсуждалась на прошлом форуме.
Президент особо отметил вклад квалифицированных иностранцев не только в российскую экономику, но и в развитие стран, из которых они приезжают. По его словам, создание комфортных условий для семей переезжающих также является важным направлением.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин выступил на заседании форума Агентства стратегических инициатив.