Путин выступил на форуме «Сильные идеи для нового времени»

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент России принял участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) по продвижению новых проектов «Сильные идеи для нового времени», передает Telegram-канал Кремля.

Форум проводится с 2020 года по поручению главы государства и направлен на поиск и реализацию эффективных идей для развития России. В этом году заявки принимались по пяти направлениям: социальная, предпринимательская, кадровая, технологическая, экологическая и климатическая национальные инициативы. Общее количество поданных заявок превысило 35 тысяч.

«Каждый год на этой площадке – с учетом весьма сжатого формата – мы успеваем детально обсудить, конечно, только несколько инициатив. Но, хотел бы повторить, таких экологических, образовательных, технологических, предпринимательских идей, конечно, гораздо больше, чем то, что обсуждается на этих форумах», – сказал глава государства.

Президент отметил, что ежегодно тысяча лучших идей получает поддержку, а сто наиболее значимых инициатив направляются в профильные органы власти для формирования системных решений.