Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем взрывной рост количества, интенсивности и масштабности региональных конфликтов.6 комментариев
Путин выступил на форуме «Сильные идеи для нового времени»
Президент России Владимир Путин выступил на заседании форума Агентства стратегических инициатив, где рассматриваются ключевые идеи для развития различных сфер страны.
Президент России принял участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) по продвижению новых проектов «Сильные идеи для нового времени», передает Telegram-канал Кремля.
Форум проводится с 2020 года по поручению главы государства и направлен на поиск и реализацию эффективных идей для развития России. В этом году заявки принимались по пяти направлениям: социальная, предпринимательская, кадровая, технологическая, экологическая и климатическая национальные инициативы. Общее количество поданных заявок превысило 35 тысяч.
«Каждый год на этой площадке – с учетом весьма сжатого формата – мы успеваем детально обсудить, конечно, только несколько инициатив. Но, хотел бы повторить, таких экологических, образовательных, технологических, предпринимательских идей, конечно, гораздо больше, чем то, что обсуждается на этих форумах», – сказал глава государства.
Президент отметил, что ежегодно тысяча лучших идей получает поддержку, а сто наиболее значимых инициатив направляются в профильные органы власти для формирования системных решений.