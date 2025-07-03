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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Почему в мире обострились конфликты

    Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем взрывной рост количества, интенсивности и масштабности региональных конфликтов.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Перемены в России напомнили о Петре Первом

    Есть какое-то несоответствие, перекос в освещении деятельности Петра с реальным титаническим объемом того, что он сделал для страны. До сих пор у нас основа восприятия – недописанный роман Алексея Толстого. А другого по масштабу труда и нет.

    4 комментария
    Александр Коц Александр Коц Злорадство в отношении избитых в Баку релокантов неуместно

    Тем, кто в Азербайджане разбивал айтишникам лица в кровь, все равно, релоканты они, туристы или наркобароны. Их избивали, потому что они из России. И все издевательства они проецировали на нашу страну.

    31 комментарий
    3 июля 2025, 12:52 • Новости дня

    Песков анонсировал участие Путина на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин планирует выступить в четверг на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Путин примет участие в пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени». Будет выступление Путина», – цитирует Пескова ТАСС.

    Он напомнил, что агентство создали по инициативе главы государства. На форуме также ожидается выступление руководителя АСИ Светланы Чупшевой и главы экспертного совета агентства, председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова.

    Путин занимает пост председателя наблюдательного совета АСИ и регулярно принимает участие в мероприятиях агентства.

    Ранее политолог Анатолий Гагарин в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Агентство стратегических инициатив превращает отдельные идеи социального развития в масштабные и стратегически выверенные программы, благодаря которым удается экономить ресурсы, сокращать управленческие ошибки и внедрять передовой опыт в широкую практику.

    1 июля 2025, 23:43 • Новости дня
    Мерц выдвинул условия для обсуждения с Путиным ситуации на Украине
    Мерц выдвинул условия для обсуждения с Путиным ситуации на Украине
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил обсуждения с президентом России Владимиром Путиным урегулирования на Украине, но заявил, что согласен на это при двух условиях.

    Мерц в интервью ARD заявил, что не собирается посещать Россию в обозримом будущем, если со стороны Москвы произойдет эскалация ситуации на Украине, передает ТАСС.

    В то же время он допустил обсуждение с президентом России путей достижения перемирия на Украине, но обозначил два условия. По его словам, «во-первых, должно быть ясно, что имеется такое направление». «И это возможно только с Украиной, но не за спиной Украины», – назвал он второе условие.

    По его словам, обсуждение этих вопросов возможно только при соблюдении данных условий, но пока до этого момента стороны не дошли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Мерц заявил, что считает нецелесообразным телефонный разговор с президентом России.

    Во вторник состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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    30 июня 2025, 18:12 • Новости дня
    Путин дал совет, как правильно качать пресс

    Путин рассказал футболистам Херсонской области, как правильно качать пресс

    Путин дал совет, как правильно качать пресс
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время онлайн-совещания по развитию Донбасса и Новороссии президент России Владимир Путин обратил внимание на тренировку футболистов из Херсонской области и дал совет по технике упражнения на пресс.

    Президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам развития Донбасса и Новороссии заметил на экране тренировку футболистов из Херсонской области, передает ТАСС.

    Он обратился к директору новой школы в Геническом районе Ильмии Челебиеву с вопросом о происходящем за его спиной в кадре.

    После того как Челебиев подтвердил наличие спортсменов на новой спортплощадке, Путин отметил: «Вот видите, я вижу то, что они делают – пресс подкачивают. Ручки лучше бы за голову закладывать, а не просто так приподниматься». Президент также жестом показал, как именно нужно держать руки при выполнении упражнения.

    Глава государства порекомендовал директору школы передать этот совет футболистам. На это Челебиев пообещал: «Обязательно!»

    Ранее Владимир Путин заявил, что Донбасс и Новороссия должны достигнуть российских стандартов по всем ключевым показателям и по качеству жизни людей к 2030 году.

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    2 июля 2025, 18:44 • Видео
    Зеленский меняет стратегию

    Россия и Украина ведут подготовку к третьему раунду переговоров. Чего от него ждать и как будет развиваться конфликт в дальнейшем, учитывая, что ни одно из требований Москвы Киев по-прежнему не готов принять?

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    1 июля 2025, 19:30 • Новости дня
    Путин провел телефонный разговор с Макроном
    Путин провел телефонный разговор с Макроном
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном, сообщил Кремль.

    По информации из Telegram-канала Кремля, разговор между лидерами состоялся по инициативе французской стороны. В ходе диалога Путин и Макрон уделили большое внимание ситуации на Ближнем Востоке, особенно на фоне обострения конфликта между Ираном и Израилем, а также в связи с ударами США по иранским ядерным объектам.

    Президенты подчеркнули особую ответственность России и Франции как постоянных членов Совета Безопасности ООН в поддержании мира и безопасности, в том числе в ближневосточном регионе. Лидеры отметили важность уважения законного права Ирана на развитие мирного атома и необходимости продолжения выполнения им своих обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия, включая сотрудничество с МАГАТЭ.

    Стороны подчеркнули, что кризис вокруг иранской ядерной программы, как и другие противоречия в регионе, должны решаться исключительно политико-дипломатическими средствами. Президенты условились поддерживать дальнейшие контакты для возможной координации позиций.

    В ходе обсуждения ситуации на Украине Путин отметил, что конфликт стал прямым следствием политики западных государств, которые долгое время игнорировали интересы безопасности России, создавали на Украине антироссийский плацдарм, потворствовали нарушениям прав русскоязычных жителей, а теперь ведут линию на затягивание боевых действий, осуществляя подпитку киевского режима различными современными вооружениями.

    Говоря о перспективах мирного урегулирования, президент России подтвердил принципиальные подходы к возможным договоренностям, которые должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии. 

    В феврале Макрон заявил, что готов провести переговоры с Путиным, если это будет способствовать урегулированию украинского конфликта. Президенты России и Франции в последний раз общались по телефону в сентябре 2022 года.

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    2 июля 2025, 20:37 • Новости дня
    Путин пошутил о скорой зиме из-за дождливого лета
    Путин пошутил о скорой зиме из-за дождливого лета
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в разговоре о северном завозе отметил необычно холодную погоду в столице, пошутив про скорое наступление зимы.

    Президент России Владимир Путин на совещании с правительством в ходе обсуждения темы северного завоза с иронией отметил, что лето в Москве выдалось холодным, и не исключено, что зима может наступить быстрее обычного, передает ТАСС.

    Путин в шутливой форме сказал: «Вот сейчас говорили про зиму. Она у нас вроде как не скоро – но, судя по погоде, может и быстро наступить». Президент добавил, что обсуждать вопросы северного завоза необходимо уже сейчас, несмотря на календарное лето.

    Северный завоз обеспечивает доставку продуктов, топлива и медикаментов в труднодоступные регионы России, включая Арктику, где зимой транспортное сообщение осложнено или отсутствует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве была зафиксирована аномально низкая температура 30 июня, что установило новый исторический рекорд по данным метеостанции ВДНХ.

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    1 июля 2025, 12:13 • Новости дня
    Путин поручил интегрировать госуслуги и банковские сервисы в российский мессенджер

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поставил задачу правительству поддержать отечественный мессенджер с возможностью доступа к ключевым государственным и банковским сервисам.

    Президент России Владимир Путин поручил правительству при участии Банка России организовать работу по поддержке развития российского мессенджера.

    В перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля, уточняется, что речь идет не только о совершенствовании сервиса обмена мгновенными сообщениями, но и об интеграции в мессенджер востребованных государственных и банковских услуг.

    Путин ждет доклад по этому вопросу до 15 августа. Отдельно президент поручил обеспечить устойчивость и безопасность Рунета для бесперебойной работы отечественного мессенджера, а доклад по этому пункту должен быть представлен до 1 сентября 2025 года. Ответственным за исполнение назначен глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

    Законопроект о создании многофункциональной цифровой платформы обмена данными был принят Госдумой 10 июня. В качестве кандидата на роль такой платформы рассматривается мессенджер Max, разработанный VK. Max развивается как российская альтернатива WeChat, совмещая чаты, звонки, мини-приложения и ботов, и обладает возможностями для интеграции с «Госуслугами».

    Напомним, Путин подписал указ о создании цифрового национального многофункционального сервиса, который объединяет функции мессенджера и сервисов госуслуг.

    Эксперты отмечали, что национальный мессенджер может стать основой для суперсервиса с единой точкой входа во все государственные и коммерческие сервисы.

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    1 июля 2025, 21:23 • Новости дня
    Макрон после разговора с Путиным позвонил Зеленскому
    Макрон после разговора с Путиным позвонил Зеленскому
    @ Eliot Blondet/ABACAPRESS.COM/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон пообщался с украинским лидером Владимиром Зеленским после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, пишут украинские СМИ.

    Макрон подробно рассказал Зеленскому о содержании своей беседы с Путиным, передает РИА «Новости» со ссылкой на «РБК-Украина».

    Во вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Макрон выразил готовность поддерживать диалог с Путиным.

    Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил о поддержке проведения переговоров между президентом России Владимиром Путиным и французским лидером Эммануэлем Макроном.

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    1 июля 2025, 19:50 • Новости дня
    Макрон заявил о планах продолжать контакты с Путиным

    Reuters: Макрон заявил о планах продолжать контакты с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Французский лидер Эммануэль Макрон выразил готовность поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным, пишет Reuters.

    Как сообщает Reuters со ссылкой на Елисейский дворец, президенты договорились координировать подходы и провести новые переговоры в ближайшем будущем для продолжения обсуждений, передает ТАСС.

    В администрации французского лидера уточнили, что Макрон призвал к скорейшему согласованию перемирия на Украине и к старту переговоров о завершении конфликта.

    Напомним, президент России Владимир Путин во вторник провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Разговор состоялся по инициативе французской стороны.

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    30 июня 2025, 17:02 • Новости дня
    Путин призвал к перезапуску экономики Донбасса и Новороссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании, посвященном социально-экономическому развитию новых регионов, заявил о необходимости проведения крупного перезапуска экономики Донбасса и Новороссии.

    Путин отметил, что ключевая задача – раскрыть и реализовать потенциал этих территорий, укрепить их финансовую базу и повысить самодостаточность, передает ТАСС.

    «Нам нужно уже на новом этапе в полной мере раскрыть, реализовать этот огромный потенциал, обеспечить мощный перезапуск и развитие экономики наших исторических регионов, укрепить их финансовую базу, повысить самодостаточность», – заявил российский лидер.

    Он добавил, что все необходимые ресурсы и возможности для этого есть, и подчеркнул важность того, чтобы люди видели реальные перемены к лучшему. В этом случае жители будут возвращаться домой, работать, учиться, растить детей и строить планы на будущее.

    Напомним, Путин начал совещание по развитию Донбасса и Новороссии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как в 2024 году изменилась жизнь в новых регионах России.

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    2 июля 2025, 09:29 • Новости дня
    Захарова призвала НАТО и ЕС прокомментировать звонок Макрона Путину

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила странам НАТО и Евросоюза прокомментировать состоявшийся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

    Она поинтересовалась, были ли предупреждены западные союзники Франции о запланированной беседе и согласовывалась ли эта позиция на саммитах НАТО или ЕС, передает РИА «Новости».

    Захарова отметила, что странам НАТО и Евросоюза следовало бы объяснить, как они оценивают действия своего коллеги, и предложила им высказать свои рассуждения по этому поводу.

    Также Захарова указала, что вопрос о разговоре президентов стоит прокомментировать посольству Франции в России, подчеркнув, что французской стороне стоит объяснить мотивацию такого шага именно сейчас.

    Эксперт Константин Долгов считает, что звонок Макрона показал осознание лидерами ЕС важности контактов с Москвой.

    По информации Елисейского дворца, беседа продолжалась более двух часов. Макрон в ходе разговора также призвал «к скорейшему установлению режима прекращения огня и началу переговоров для прочного и долгосрочного урегулирования конфликта».

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    1 июля 2025, 17:07 • Новости дня
    Путин ввел спецсчета типа «Ин» для иностранных инвесторов

    Путин подписал указ о спецсчетах для иностранных инвесторов

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов.

    Указ «О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов», подписанный 1 июля 2025 года, вводит новый тип спецсчетов типа «Ин» для иностранных инвесторов, передает ТАСС.

    Эти счета предназначены для покупки ценных бумаг российских компаний. Иностранные инвестиции будут осуществляться за счет денежных средств, зачисленных на счета типа «Ин» со счетов в иностранных банках. Инвесторы, открывшие счет типа «Ин», не должны открывать спецсчета типа «С». Снятие наличных денег со счетов типа «Ин» запрещено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Петербургском международном экономическом форуме был анонсирован запуск нового фонда для поддержки эффективных проектов двойного назначения в России.

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ подчеркнул, что в стране отсутствуют значимые барьеры для вложений иностранных инвесторов.

    Ранее министр экономического развития Максим Решетников отметил, что возвращение западных компаний на российский рынок может привести к стабилизации цен и усилить конкуренцию.

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    1 июля 2025, 22:22 • Новости дня
    Первышов назвал сложной экологическую ситуацию в Тамбовской области

    Tекст: Антон Антонов

    Экологическая ситуация в Тамбовской области остается сложной из-за срыва строительства мусороперерабатывающего комплекса, однако региональные власти готовят новый план, сообщил врио главы региона Евгений Первышов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    «По министерству природных ресурсов – ситуация очень сложная, но нашли выход. У нас должен был быть реализован проект по строительству мусороперерабатывающего комплекса, в 2025 году этот проект должен был завершиться», – приводит слова Первышова ТАСС.

    Он указал, что «по факту концессионер, который заключил соглашение, не выполнил свои обязательства и даже не приступил к строительству мусороперерабатывающего комплекса». Однако, как сообщил Первышов, уже подготовлен новый план. «Представил его министру, он поддержал», – сказал глава региона.

    Также Первышов обозначил успехи Тамбовской области в сельском хозяйстве. По данным главы региона, около 70% произведенной сельхозпродукции экспортируется в Китай и страны ближнего зарубежья. Тамбовская область входит в число лидеров по этому показателю, и власти региона рассчитывают удержать и увеличить долю экспорта. Также в рамках Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение по строительству пятого завода по производству сахара из сахарной свеклы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области. Президент выразил согласие с инициативой создания свободной экономической зоны в регионе и поддержал планы по ускорению экономического роста области.

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    30 июня 2025, 17:10 • Новости дня
    Путин: Донбасс и Новороссия должны достигнуть стандартов уровня жизни России к 2030 году
    Путин: Донбасс и Новороссия должны достигнуть стандартов уровня жизни России к 2030 году
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Донбасс и Новороссия должны достигнуть российских стандартов по всем ключевым показателям и по качеству жизни людей к 2030 году, заявил президент России Владимир Путин.

    Об этом Путин заявил во время совещания по социально-экономическому развитию новых регионов, передает ТАСС.

    «К 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области должны выйти на общероссийский уровень по всем показателям и по качеству жизни людей», – подчеркнул президент.

    Напомним, Путин в понедельник проводит совещание по развитию Донбасса и Новороссии.

    Ранее глава государства заявил, что жители новых регионов России должны ощутить рост уровня жизни.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как в 2024 году изменилась жизнь в новых регионах России.

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    30 июня 2025, 16:54 • Новости дня
    Путин начал совещание по развитию Донбасса и Новороссии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин начал совещание по вопросам социально-экономического развития Донбасса и Новороссии.

    На встрече ожидается доклад вице-премьера Марата Хуснуллина о ходе реализации мероприятий в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, передает ТАСС.

    В настоящее время на территории Донбасса и Новороссии реализуется масштабная программа социально-экономического развития. В рамках этой программы строятся жилые дома, школы, поликлиники, объекты энергетики, промышленные и аграрные предприятия. Кроме того, здесь реконструируются музеи и библиотеки, а также ведется восстановление исторических мемориалов.

    Программа социально-экономического развития исторических территорий включает порядка 300 мероприятий, в работе задействовано 41 федеральное ведомство, 26 госкомпаний, 82 региона-шефа. По всем направлениям ведётся ритмичная, планомерная работа.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что во время совещания по развитию новых регионов России с участием президента Владимира Путина будут открыты социальные объекты.

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    1 июля 2025, 20:57 • Новости дня
    ООН приветствовала диалог Путина и Макрона

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик заявил о поддержке проведения переговоров между президентом России Владимиром Путиным и французским лидером Эммануэлем Макроном.

    Дюжаррик на брифинге подчеркнул, что ООН приветствует любые контакты между двумя странами, особенно если речь идет о переговорах на высшем уровне, передает ТАСС.

    «Я не видел итогов переговоров, но, очевидно, мы приветствуем любой диалог между двумя странами, особенно на высшем уровне», – заявил он.

    Во вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Макрон выразил готовность поддерживать диалог с Путиным.

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    1 июля 2025, 12:22 • Новости дня
    Кремль анонсировал переговоры Путина и Жапарова в Москве

    Кремль: Путин и Жапаров обсудят развитие сотрудничества России и Киргизии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В столице России 2 июля пройдут переговоры президентов России и Киргизии Владимира Путина и Садыра Жапарова, где особое внимание уделят укреплению стратегического партнёрства между странами.

    Переговоры Владимира Путина и президента Киргизии Садыра Жапарова состоятся в Москве 2 июля, сообщает Telegram-канал Кремля. Садыра Жапарова ожидают с рабочим визитом в Россию.

    В рамках встречи планируется обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития стратегического партнерства и союзничества между двумя странами. Темой разговора станут перспективы сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

    Особое внимание будет уделено укреплению отношений между Россией и Киргизией, а также реализации совместных проектов в различных сферах.

    Ранее Путин провел встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым на полях саммита Евразийского экономического союза в Минске.

    Также Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели беседу перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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