Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем взрывной рост количества, интенсивности и масштабности региональных конфликтов.3 комментария
Песков анонсировал участие Путина на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени»
Президент Владимир Путин планирует выступить в четверг на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Путин примет участие в пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени». Будет выступление Путина», – цитирует Пескова ТАСС.
Он напомнил, что агентство создали по инициативе главы государства. На форуме также ожидается выступление руководителя АСИ Светланы Чупшевой и главы экспертного совета агентства, председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова.
Путин занимает пост председателя наблюдательного совета АСИ и регулярно принимает участие в мероприятиях агентства.
Ранее политолог Анатолий Гагарин в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Агентство стратегических инициатив превращает отдельные идеи социального развития в масштабные и стратегически выверенные программы, благодаря которым удается экономить ресурсы, сокращать управленческие ошибки и внедрять передовой опыт в широкую практику.