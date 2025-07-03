Основание Владивостока связано с соперничеством России не с Востоком, а с Западом. Еще во время Крымской войны 1853-1856 годов (которая шла и на Тихом океане) берега Приморья наперегонки ощупывали англичане и французы.0 комментариев
Замминистра энергетики Маршавин назвал рекордным спрос БРИКС на нефть из России
Партнеры из стран БРИКС активно интересуются российскими энергоресурсами, включая нефть, сжиженный природный газ и уголь, при этом спрос на нефть превышает доступные объемы, на большую часть из которых уже заключены контракты, рассказал замминистра энергетики России Роман Маршавин.
«Партнеры из БРИКС уже открыто заявляют о заинтересованности в российских энергоресурсах, даже с проектов, которые находятся под западными санкциями. Речь идет об СПГ, нефти, нефтепродуктах, угле. Причем по нефти мы сталкиваемся с ситуацией, когда спрос превышает доступные объемы – все законтрактовано, новых доступных объемов мало. Недостатка спроса мы не видим», – цитирует его РИА Новости».
По словам Маршавина, партнеров из БРИКС интересует также российский опыт торговли в условиях санкций, так как в 2022 году Россия смогла не только переориентировать экспорт, но и сохранить его объемы.
«Если мы создадим неуязвимую для внешнего воздействия систему, и у нас будут собственные платежные механизмы и логистика, то никакой потребности в долларе и западных рейтингах не будет», – подытожил замминистра.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Сербии Джуро Мацут сообщил о заинтересованности Белграда в поставках российских энергоресурсов по строящемуся нефтепроводу между Венгрией и Сербией. До этого Сербия и Венгрия задумались о расширении нефтепровода «Дружба».