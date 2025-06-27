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Сербия заинтересовалась поставками российской нефти по новому нефтепроводу
Премьер-министр Сербии Джуро Мацут сообщил о заинтересованности Белграда в поставках российских энергоресурсов по строящемуся нефтепроводу между Венгрией и Сербией.
«Разумеется, да. Российская Федерация остается нашим ключевым и стратегическим партнером, особенно в сфере энергетики», – сказал он, передает ТАСС.
По его словам, Россия продолжает играть решающую роль в поставках энергоносителей в Сербию, и для страны крайне важно иметь надежные и бесперебойные поставки нефти и нефтепродуктов.
Строящийся нефтепровод соединит венгерский нефтеперерабатывающий завод в Сазхаломбатте, принадлежащий компании MOL, с городом Альдьо и далее с сербским Нови-Садом. Проект реализуют MOL совместно с сербской компанией Transnafta.
Ранее Сербия и Венгрия задумались о расширении нефтепровода «Дружба».