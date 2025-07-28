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    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем художнику нужны демоны

    Главный конфликт в нашей жизни происходит не между хорошим и лучшим, а между добром и злом, поэтому художнику приходится показывать и зло, причем со всеми его атрибутами и символикой.

    9 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский сносит остатки демократической «крыши»

    Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.

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    28 июля 2025, 09:05 • Новости дня

    ВС России поразили пункт ВСУ на Хортице

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе острова Хортица удар был нанесен по пункту временной дислокации украинских военных с использованием ударных беспилотников «Герань-2», сообщили в Минобороны.

    Российские войска поразили пункт временной дислокации подразделения ВСУ с применением беспилотников «Герань-2» в районе острова Хортица, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка «Восток» сорвала инженерные работы ВСУ в Запорожской области. Российские войска закрепились в запорожской Малиновке возле Гуляйполя. Наступление российской армии отмечается на стыке Запорожской области и Донецкой народной республики, где ширина фронта превышает 30 километров.

    27 июля 2025, 11:50 • Новости дня
    Минобороны сообщило об успехах российских войск на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные подразделения России продвинулись на нескольких направлениях, уничтожив склады боеприпасов и нанеся значительные потери украинским формированиям в Донбассе и Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении, подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям трех механизированных, одной штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Дробышево, Карповки и Шандриголово в Донецкой народной республике и Купянска в Харьковской области, сообщает Telegram-канал МО. Потери противника составили более 225 военнослужащих, уничтожены танк, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

    В районе ответственности группировки войск «Север» российские подразделения улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике двух механизированных, одной десантно-штурмовой бригады и двух штурмовых полков ВСУ в Сумской области – в районах Алексеевки, Андреевки, Кондратовки и Могрицы. На Харьковском направлении были поражены подразделения мотопехотной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Гатище, Меловое и Чугуновка.

    ВСУ на этом направлении потеряли свыше 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и восемь артиллерийских орудий, в том числе западного производства. Также уничтожены два склада боеприпасов и три склада материальных средств.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике сразу пяти украинских бригад в районах населенных пунктов Закотное, Клебан-Бык, Константиновка, Кривая Лука и Северск в Донецкой народной республике. Потери ВСУ составили до 130 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и шесть артиллерийских орудий.

    В зоне ответственности группировки «Центр» отмечается улучшение тактического положения. Было нанесено поражение формированиям механизированной, воздушно-десантной, десантно-штурмовой и пехотной бригад ВСУ, а также двум бригадам морской пехоты и бригаде нацгвардии в районах населенных пунктов Гродовка, Димитров, Красноармейск, Розы Люксембург и Сухой Яр в ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили более 425 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Российские силы начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе.

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    28 июля 2025, 06:10 • Новости дня
    Польский наемник попытался взорвать гранату при пленении в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время освобождения Зеленого Гая в ДНР польский наемник в составе ВСУ попытался привести в действие гранату при задержании, однако это было предотвращено.

    Польский наемник, служивший в Вооруженных силах Украины, попытался взорвать гранату, когда его взяли в плен российские военные при освобождении населенного пункта Зеленый Гай в Донецкой Народной Республике, передает РИА «Новости». Об этом рассказал боец 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» с позывным «Восток».

    По его словам, во время штурма дома польский наемник сначала отбивался, но затем прекратил огонь и сдал оружие российским военным. Однако, как отметил боец, когда военные подошли к пленному, тот попытался потянуться за гранатой, но российские военные успели отобрать у него боеприпас и предотвратили взрыв.

    Минобороны России ранее сообщило, что группировка «Восток» 26 июля освободила Зеленый Гай, который украинские формирования превратили в крупный опорный пункт для обороны подходов к административной границе с Днепропетровской областью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польские наемники сбежали с позиций ВСУ в Сумской области. Силовики заявили об обезображивании ВСУ тел иностранных наемников. Родственников погибших солдат ВСУ потрясло число пропавших на границе.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    28 июля 2025, 06:46 • Новости дня
    Командование 61-й бригады ВСУ сбежало из Сум
    Командование 61-й бригады ВСУ сбежало из Сум
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководство 61-й механизированной бригады ВСУ покинуло Сумы, не восстановив боеспособность соединения даже с усилением резервами.

    Командование 61-й механизированной бригады ВСУ, утратившей боеспособность, покинуло Сумы, передает ТАСС. Российские силовые структуры сообщили, что в состав бригады дополнительно привлекались роты 141-й отдельной механизированной бригады для усиления позиций.

    Несмотря на поступление подкреплений, восстановить боеспособность подразделения не удалось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска ослабили оборону Красноармейска из-за переброски сил на направление Сум. Полк связи ВВС Украины перекинули в зону боев под Сумами, где его использовали как штурмовой. Украинская армия потеряла склады с вооружением и вышки связи после ударов по Сумам.

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    28 июля 2025, 02:07 • Новости дня
    Российского военнослужащего оштрафовали на 2,5 млн рублей за пораженческие разговоры

    Tекст: Ирма Каплан

    Прапорщик из Ростова-на-Дону Сефербег Гаджиев получил штраф в 2,5 млн рублей, лишение чина и реальный срок за то, что пугал сослуживцев рассказами о будто бы разительных успехах ВСУ в отличие от достижений ВС России, но апелляционная коллегия смягчила приговор.

    «На днях апелляционная коллегия Южного окружного военного суда рассмотрела жалобу на приговор, вынесенный Сефербегу Гаджиеву гарнизонным судом Ростова-на-Дону. Военный был признан виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил России, совершенном с использованием своего служебного положения (пункт «а» части 2 статьи 207.3 УК РФ)», – пишет «Коммерсантъ».

    Суд первой инстанции постановил, что Гаджиев вел пораженческие беседы с сослуживцами 7 и 11 сентября 2024 года, когда был начальником смены взвода военной войсковой комендатуры и возглавлял караул, охранявший склад одной из частей, дислоцированных в Ростове-на-Дону.

    «Желая напугать подчиненный ему личный состав из числа караула, он решил ввести его в заблуждение относительно выполнения задач СВО», – сказано в документах суда.

    Целей своих обвиняемый объяснить не мог, но в апреле 2025 года полностью признал вину, за что получил 5,5 лет колонии общего режима с лишением воинского звания и права в течение трех лет занимать связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий должности в госорганах и органах местного самоуправления.

    Защита прапорщика подала апелляцию и, ссылалась на наличие престарелых родителей и малолетнего ребенка, а также намерение осужденного отправиться на СВО, суд смягчил приговор, ограничившись штрафом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, второй Западный окружной военный суд вынес заочный приговор жителю Литвы, признав его виновным в осквернении воинского захоронения в Курской области.

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    27 июля 2025, 19:51 • Новости дня
    ПВО за сутки сбили 72 украинских беспилотника над российскими регионами

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские средства ПВО за сутки уничтожили и перехватили более 70 украинских беспилотников, большая часть которых была сбита над Ленинградской областью.

    В течение 12 часов 20 минут средства противовоздушной обороны России уничтожили и перехватили 72 украинских беспилотника над различными регионами страны, передает РИА «Новости». По информации Минобороны, наибольшее количество дронов – 51 – было сбито над Ленинградской областью.

    Министерство уточняет, что атаки были отражены с 05:40 до 18:00 по московскому времени. Помимо Ленобласти, пять беспилотников уничтожили над Брянской областью, четыре – над Калужской, по три – над Новгородской и Курской областями, по два – над Нижегородской областью и акваторией Азовского моря, по одному – над Смоленской и Белгородской областями.

    В ведомстве отметили, что дежурные расчеты ПВО своевременно обнаружили и нейтрализовали все летательные аппараты самолетного типа. Информация о возможных повреждениях на земле или пострадавших в результате инцидентов не приводится.

    Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела из реактивной системы залпового огня в Белгородском районе пострадал местный житель, у которого зафиксированы баротравма и осколочные ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ атаковали семь пунктов Белгородской области. При ударах ВСУ в Белгородской области пострадали три человека.

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    28 июля 2025, 02:41 • Новости дня
    Симоньян назвала цели атак дронов ВСУ по «Сириусу» и аэропортам

    Tекст: Ирма Каплан

    Украина и страны Запада пытаются расшатать политически нейтральных россиян, атакуя места скопления детей и аэропорты, поделилась главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

    «Они зачем устраивают коллапс в наших аэропортах в разгар курортного сезона? Зачем они на этой неделе пустили, я даже не знаю сколько, беспилотников, но огромное количество, на Сочи и на «Сириус»? Это какие такие военные объекты в «Сириусе»? Это одна большая школа», – цитирует РИА «Новости» выступление Симоньян на телеканале «Россия 1».

    Она добавила, что в ночь атак беспилотников на «Сириус» ее дети были там и ночевали в коридоре с такими же ребятами. По ее словам, все это делается для провокации у нейтральных граждан определенных реакций.

    «С тем, чтобы возможность улететь, отдыхать куда-то на море, для них стала важнее, чем будущее страны. А будущее страны – это и есть исход СВО. А исход СВО – это... такая необходимость мириться с тем, что вот дети спят в коридоре. Иногда можно куда-то не улететь, отпуск, может быть, даже придется отменить. Они пытаются сделать так, чтобы мы сами себя победили и в результате сами себе проиграли, как мы уже делали дважды в XX веке, в начале и в конце», – сказала она.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на 24 июля по нефтебазе на улице Таврической произошло попадание дрона, сообщил глава федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин.

    Российские средства противовоздушной обороны в ночь на четверг  нейтрализовали 39 украинских дронов самолетного типа, сообщило Министерство обороны России.

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    28 июля 2025, 07:07 • Новости дня
    «Северяне» рассказали о перегруппировке войск ВСУ на Сумском направлении
    «Северяне» рассказали о перегруппировке войск ВСУ на Сумском направлении
    @ Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/REUTERS

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие группировки «Север» заметили, что ВСУ в Сумской области проводят перегруппировку войск, что не спасает их от смертоносных атак ВС России.

    «Противник проводит перегруппировку своих войск. Штурмовые подразделения были частично выведены с линии боевого соприкосновения на восполнение потерь, на передний край командование ВСУ перебросило сводные группы солдат из механизированных бригад», – сообщил неофициальный Telegram-канал группировки «Северный ветер».

    Бойцы отметили, что ожесточенные бои продолжаются в лесных массивах около Алексеевки и в Юнаковке. В последней десантники уничтожили несколько боевых групп ВСУ и зачистили важный опорный пункт в жилой застройке на юго-западной окраине села.

    Морпехи и мотострелки «Севера», сломив упорное сопротивление противника, выбили его их нескольких опорных пунктов в лесополосах западнее Юнаковки.

    В окрестностях сел Рыжевка, Пересыпки и Соляники были вскрыты и уничтожены несколько боевых групп, а также расчет БПЛА ВСУ.

    На Харьковском направлении, по словам бойцов, не прекращаются ожесточенные бои в Волчанске и прилегающих лесных массивах, а также в окрестностях села Меловое, где противник бросает на убой штурмовые группы.

    «На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожены 16 штурмовых групп ВСУ вместе с автомобильной техникой, несколько минометных расчетов ВСУ», – рассказали военные.

    Они добавили, что за сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинское командование направило дополнительные силы ВСУ в район Мелового Харьковской области, чтобы попытаться остановить продвижение российских войск и удержать позиции.

    Кроме того, стало известно, что Сумы покинуло руководство 61-й механизированной бригады ВСУ, не восстановив боеспособность соединения даже с усилением резервами.

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    28 июля 2025, 01:50 • Новости дня
    FT описала, как Зеленский опрокинулся с «пьедестала демократии»

    Tекст: Ирма Каплан

    Борьба главы киевского режима Владимира Зеленского с независимостью НАБУ и САП на прошедшей неделе привела к самому серьезному политическому кризису с момента избрания Зеленского в 2019 году и к самым масштабным общественным протестам, пишет FT.

    «Он поставил под угрозу процесс вступления Украины в ЕС и, возможно, финансовую поддержку со стороны ЕС и МВФ, от которой Киев полностью зависит. По мере нарастания негативной реакции Зеленский отдал приказ отступить, пообещав новый закон для восстановления независимости ведомств, но его репутация внутри страны и за рубежом уже была подорвана», – пишет Financial Times (FT).

    Издание пытается разобраться в правоохранительной системе Украины, которая  представляет собой мешанину из непонятных аббревиатур, отмечая, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) выделяются тотемной важностью для гражданского общества и западных кредиторов Украины.

    FT напоминает, что Международный валютный фонд (МВФ) потребовал создать НАБУ и вместе с ЕС настаивал на том, чтобы правительство Украины защищало его независимость в качестве условия для получения финансовой поддержки и, в случае с ЕС, безвизового режима.

    Однако решение Зеленского едва не обрушило все, что было критически важно для западных кураторов Киева и, если его действия подорвали доверие западных партнеров, то внутри страны, подчеркивает газета, последствия оказались еще более разрушительными.

    «Смелое и стойкое руководство Зеленского в борьбе Украины против российской тирании вознесло его на пьедестал демократии. На этой неделе он с него упал», – резюмирует FT.

    На ваш взгляд
    Что заставило Зеленского «сдать назад» в скандале с урезанием полномочий антикоррупционных ведомств на Украине?



    Результаты

    Напомним, Верховная рада одобрением 263 голосов приняла закон, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП. Он устанавливает верховенство генпрокурора Украины над прокурорами САП, что переводит в его подчинение антикоррупционную прокуратуру и оказывает влияние на дела НАБУ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером вторника, 22 июля, мэр Киева Виталий Кличко присоединился к протестующим, которых, по некоторым подсчетам, было не менее тысячи человек, а к вечеру их стало вдвое больше. На следующий день протесты продолжились.

    Директор НАБУ Семен Кривонос выразил мнение, что после возможного принятия закона, возвращающего полномочия Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП), атаки на антикоррупционные органы могут перейти на новый уровень.

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    28 июля 2025, 03:25 • Новости дня
    Командир ремроты ЮВО рассказал о выдержавшем восемь снарядов ВСУ танке

    Tекст: Ирма Каплан

    Танк, оснащенный приваренной к корпусу противодронной защитой в виде распушенной арматуры, выдержал восемь попаданий снарядов ВСУ и остался на ходу, рассказал командир ремонтной роты 110-й бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии ЮВО Влад.

    «Ребята, которые с передовой, говорят, очень эффективно, потому что когда едет, весь шевелится, винты бьются, уходят. Кумулятивная струя по-другому может пойти. Танк был, я разговаривал с ребятами, порядка восьми попаданий [снарядов] выдержал», – рассказал он ТАСС.

    Ремонтная рота, по словам Влада, оборудует бронетехнику специальными противодронными мангалами и решетками для дополнительной защиты от ударов беспилотников.

    Кроме того, ранее командир роты отмечал, что ремонтная служба восстановила с начала года около 90% поступившей на восстановление поврежденной бронетехники, включая танки и бронемашины.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ремонтном батальоне Западной группировки завершили сборку транспортеров на базе отечественных автомобилей для доставки боеприпасов и вывоза раненых.

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    28 июля 2025, 04:31 • Новости дня
    Марочко сообщил о переброске резервов ВСУ к Меловому в Харьковской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Украинское командование направило дополнительные силы ВСУ в район Мелового Харьковской области, чтобы попытаться остановить продвижение российских войск и удержать позиции, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «В Меловом противник не отступает, он ведет здесь маневренную оборону и пока пытается удержать всеми силами и средствами продвижения наших войск. Более того, сюда перебрасываются дополнительные силы и средства резерва украинского командования», рассказал он ТАСС.

    По словам Марочко, украинское командование надеется оттеснить ВС России с уже занятых рубежей и позиций. Но несмотря на попытки Киева, российские силы продолжают наступление на этом участке и расширяют зону контроля.

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, в районе Мелового Харьковской области подразделения российской армии ведут наступление на трех направлениях, постепенно расширяя зону контроля и занимая новые территории.


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    28 июля 2025, 07:30 • Новости дня
    Эксперт сообщил о возможной дезорганизации ВСУ при отключении Starlink

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прекращение работы спутниковой связи Starlink способно значительно нарушить координацию и управление войсками ВСУ, что усилит эффективность наступательных действий российских сил, заявил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

    Отключение спутниковой связи Starlink может привести к серьезной дезорганизации вооруженных сил Украины и обрушению фронта, передает ТАСС. Эксперт из российского оборонно-промышленного комплекса заявил, что управление войсками, координация подразделений, разведка и управление современными системами, такими как дроны, сейчас зависят от Starlink.

    По его словам, при потере доступа к Starlink украинские военные рискуют столкнуться с «слепотой органов управления» и снижением огневой мощи. «Отключение Starlink для ВСУ может довольно быстро привести к дезорганизации и как следствию обрушению фронта», – заявил эксперт.

    Он подчеркнул, что если отключение продлится менее суток, серьезных последствий удастся избежать. Однако при отсутствии связи более одного дня негативные эффекты начнут накапливаться, что позволит российским силам проводить более эффективные наступательные и штурмовые операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ заявили о прекращении работы Starlink по всей линии фронта. В тот же день по всему миру были зафиксированы перебои в работе Starlink. Илoн Маск подтвердил факт сбоя в работе системы.

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    28 июля 2025, 06:06 • Новости дня
    Бойцы «Центра» сорвали ротацию ВСУ на Красноармейском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские артиллеристы нанесли удар по опорному пункту противника, что позволило штурмовым подразделениям занять более выгодные позиции под Красноармейском.

    Артиллеристы группировки «Центр» уничтожили замаскированный опорный пункт противника на красноармейском направлении, что привело к срыву ротации формирований ВСУ, передает ТАСС. В сообщении Минобороны отмечается, что расчет самоходной артиллерийской установки «Мста-С» из состава 90-й гвардейской танковой дивизии успешно поразил цель, помешав украинским подразделениям осуществить ротацию.

    После артиллерийского удара российские штурмовые подразделения смогли продвинуться вперед и закрепиться на более выгодных позициях. В министерстве также подчеркнули, что сейчас артиллеристы гвардейского танкового соединения продолжают активно поддерживать наступление российских штурмовых подразделений на стратегически важных направлениях вблизи Красноармейска Донецкой Народной Республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, женское штурмовое подразделение ВСУ насчитывает около ста человек и действует на красноармейском направлении. Дронщики российского спецназа заставили подразделения ВСУ покинуть позиции под Красноармейском. ВСУ ведут подготовку к уличным боям в Красноармейске.

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    28 июля 2025, 06:33 • Новости дня
    ПВО отразили атаку беспилотников в трех районах Ростовской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате атаки беспилотников в Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и Красносулинском районе Ростовской области пожар возник у хутора Васецкий, но был быстро ликвидирован, сообщил в телеграм-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.

    По его словам, силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников в Ростовской области, передает ТАСС. По словам Слюсаря, атака была зафиксирована в Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и Красносулинском районе.

    «Атака БПЛА отражена в Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и Красносулинском районе. Из-за атаки начался пожар возле хутора Васецкий Красносулинского района. Прибывшие на место пожарные оперативно потушили его», – сообщил Слюсарь в своем телеграм-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки БПЛА на Ростовскую область погибли два человека. Женщина получила осколочное ранение при ударе беспилотника. Хирург из Калмыкии погиб в результате украинской атаки дроном под Ростовом.

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    28 июля 2025, 08:20 • Новости дня
    Взрывы раздались в Хмельницкой области на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На территории Хмельницкой области зафиксированы взрывы, совпавшие с объявлением воздушной тревоги по всей стране.

    Взрывы прозвучали на территории Хмельницкой области на Украине в период воздушной тревоги, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение украинского телеканала «Общественное».

    В Telegram-канале «Общественного» отмечается: «В Хмельницкой области слышны взрывы». Уточняется, что на момент происшествия воздушная тревога действует на всей территории страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области на Украине прозвучала воздушная тревога. В пяти областях на Украине объявили воздушную тревогу. В Полтаве и Полтавской области на Украине произошли взрывы.

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    28 июля 2025, 08:57 • Новости дня
    Воздушную тревогу объявили по всей Украине второй раз за утро

    Tекст: Ольга Иванова

    Второй раз за утро вся территория Украины оказалась охвачена воздушной тревогой.

    Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины второй раз за утро, передает ТАСС. По данным официального ресурса для оповещения населения, страна снова перешла в состояние тревоги менее чем через 30 минут после отмены предыдущего сигнала.

    Первый раз утром воздушная тревога также охватила всю страну и продолжалась около получаса. В этот период поступали сообщения о взрывах в Хмельницкой области на западе Украины, а также в находящемся под контролем Киева Херсоне.

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    Когда россияне снова смогут покупать дома и машины

    Банк России резко снизил ставку – сразу на два процентных пункта. Обычно это напрямую сказывается на ставках по кредитам и депозитам. И для рубля смягчение политики ЦБ означает путь к ослаблению. Однако реальная ситуация в России не такая однозначная, как в учебниках. Какого же эффекта стоит ждать? Подробности

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    Европа теряет еще одно нейтральное государство

    Еще одна европейская страна рискует утратить нейтралитет. Так, глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила о готовности страны начать дискуссию о вступлении в НАТО. Эксперты отмечают, что в случае необходимой политической воли со стороны Вены, этот шаг может быть легко осуществим, однако потерю нейтралитета может не одобрить население республики. Что вступление Австрии в НАТО будет означать для России? Подробности

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    Как формируется новый облик российского ВМФ

    «Сейчас в России строятся десятки кораблей». Такими словами в День Военно-морского флота эксперты оценивают как обновление корабельного состава, так и резкий рост значения роботизированных систем для морских боевых действий. Как формируется новый облик ВМФ России и какие задачи отрабатывались на завершающихся учениях «Июльский шторм»? Подробности

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    Ракетные амбиции Турции затрагивают интересы России

    Гиперзвуковое оружие якобы появилось у Турции, пишут некоторые издания. И действительно, в Стамбуле был показан новый образец турецкой ракетной техники. Но на самом деле ракета Tayfun имеет совсем другие ключевые особенности, которые стоит иметь в виду всем потенциальным противникам Турции. В том числе и России. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

      Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

    • Трамп требует от Киева атаковать Россию?

      Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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