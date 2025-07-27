Если экономить, но не голодать, в Японии вполне можно питаться на 500 рублей в день. Почему так получилось? Во всем снова виноваты русские. И это почти не шутка.2 комментария
Путин награжден медалью «За верность российскому флоту»
Президента России Владимира Путина наградили медалью Морской коллегии Российской Федерации «За верность российскому флоту».
Церемония прошла в Петербурге, где глава государства находится с рабочей поездкой по случаю Дня Военно-морского флота, передает РИА «Новости».
Медаль и удостоверение к ней вручил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Пресс-служба Кремля также распространила видеокадры вручения награды.
В сообщении пресс-службы Кремля говорится: «Владимир Путин награжден медалью Морской коллегии Российской Федерации "За верность российскому флоту"». Эта награда вручается за особые заслуги в поддержке и развитии российского флота.
Ранее Путину подарили уникальную титановую модель ракеты «Ангара» во время визита в Санкт-Петербургский государственный морской технический университет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России во время рабочей поездки в Петербург обратился к жителям на Дворцовой площади, уделив внимание личным обращениям. Президент России поздравил личный состав Военно-морского флота в Главном Адмиралтействе в Петербурге. Глава государства прибыл на территорию Главного Адмиралтейства в Петербурге в День Военно-морского флота.