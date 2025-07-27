ВПП ООН сообщила о наличии продовольствия для 2,1 млн жителей Газы

Tекст: Ольга Иванова

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН приветствовала решение Израиля ввести ежедневные гуманитарные паузы в ряде районов сектора Газа для доставки помощи, пишет РИА «Новости». Армия обороны Израиля объявила, что с 10.00 до 20.00 по московскому времени в некоторых районах сектора будут приостановлены военные действия.

«ВПП приветствует новость о готовности Израиля ввести гуманитарные паузы... ВПП располагает достаточным количеством продовольствия в регионе или находящимся на пути к нему, чтобы прокормить всё население, насчитывающее 2,1 млн человек, в течение почти трёх месяцев», – говорится в официальном заявлении организации.

ВПП отметила, что доступ к жителям анклава и безопасность гуманитарных работников остаются ключевыми условиями для эффективной помощи. Международные организации продолжают следить за ситуацией и отмечают, что введённые паузы создают реальные возможности для увеличения объёмов помощи населению сектора Газа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, армия обороны Израиля объявила о возобновлении сбросов гуманитарной помощи на территорию сектора Газа.