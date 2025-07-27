На Украине сотрудники военкомата сбили мотоциклиста при попытке мобилизации

Tекст: Дарья Григоренко

По данным издания, представители военкомата попытались задержать мотоциклиста, чтобы вручить ему повестку, для чего подрезали его на дороге, передает ТАСС.

В результате мотоциклист упал и сломал ногу. На место происшествия прибыли медики, которые оказали первую помощь и уложили пострадавшего с забинтованной ногой на носилки.

Женщины, ставшие свидетелями происшествия, вступили в конфликт с сотрудниками военкомата, призывая их прекратить «людоловство» и самим отправиться на фронт. Во время перепалки один из сотрудников военкомата пригрозил забрать телефон у человека, который снимал происходящее на видео. Сотрудники полиции, присутствовавшие при инциденте, не вмешивались.

Ранее в Полтавской области группа местных жителей заблокировала автобус военкомата, после чего нескольким мобилизованным удалось покинуть транспорт и скрыться.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудник военкомата в Харькове ударил мужчину с повесткой во время проверки документов. В Кривом Роге мужчина был избит представителем территориального центра комплектования, когда искал своего мобилизованного сына.