Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.7 комментариев
На Украине сотрудники военкомата сбили мотоциклиста при попытке мобилизации
В Ровненской области на западе Украины мотоциклист получил перелом ноги после того, как сотрудники военкомата попытались остановить его для принудительной мобилизации, а полиция не вмешалась, сообщили местные СМИ.
По данным издания, представители военкомата попытались задержать мотоциклиста, чтобы вручить ему повестку, для чего подрезали его на дороге, передает ТАСС.
В результате мотоциклист упал и сломал ногу. На место происшествия прибыли медики, которые оказали первую помощь и уложили пострадавшего с забинтованной ногой на носилки.
Женщины, ставшие свидетелями происшествия, вступили в конфликт с сотрудниками военкомата, призывая их прекратить «людоловство» и самим отправиться на фронт. Во время перепалки один из сотрудников военкомата пригрозил забрать телефон у человека, который снимал происходящее на видео. Сотрудники полиции, присутствовавшие при инциденте, не вмешивались.
Ранее в Полтавской области группа местных жителей заблокировала автобус военкомата, после чего нескольким мобилизованным удалось покинуть транспорт и скрыться.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудник военкомата в Харькове ударил мужчину с повесткой во время проверки документов. В Кривом Роге мужчина был избит представителем территориального центра комплектования, когда искал своего мобилизованного сына.