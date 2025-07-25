Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко, активно интригующий против Зеленского на Западе, и мэр Киева Виталий Кличко.3 комментария
Балицкий попросил не ездить на машинах в Энергодар
Жителям Запорожской области не следует ездить на автомобилях в Энергодар и Пологовский округ из-за возможных украинских атак, заявил глава региона Евгений Балицкий.
«Прошу автомобилистов воздержаться от поездок в Энергодар и Пологовский муниципальный округ», – написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Он отметил, что опасность повторных ударов сохраняется.
Также губернатор отметил, что из-за угроз временно приостановили движение автобусов районных маршрутов в Пологовском округе. Его возобновят после стабилизации обстановки.
Ранее в пятницу ВСУ начали обстрел города Энергодара в Запорожской области, пострадали несколько человек.