Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко, активно интригующий против Зеленского на Западе, и мэр Киева Виталий Кличко.3 комментария
Форвард «Партизана» выложил фото под «Катюшу» после победы над украинской «Александрией»
После победы «Партизана» над «Александрией» со счетом 2:0 нападающий Андрей Костич сопроводил командное фото популярной песней «Катюша» в TikTok.
Нападающий «Партизана» Андрей Костич выложил фотографию с товарищами по команде в TikTok, сопроводив её советской песней «Катюша», сообщает RT.
Пост был размещен после победы сербского клуба над «Александрией» в первом матче противостояния.
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Партизана». Ответная игра между командами пройдёт в Белграде 31 июля.
После финального свистка украинские футболисты отказались жать руки игрокам сербского клуба.
Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич исполнил строчку из песни «Катюша» на русском языке после победы клуба над немецким «Штутгартом» в матче Лиги чемпионов со счетом 5:1.