Самое сложное в политике России в отношении государств бывшего СССР – это четкое определение наших собственных целей: чего мы, собственно говоря, хотим в первую очередь?17 комментариев
Российские бойцы дронами уничтожили пять станций РЭБ ВСУ в ДНР
Военнослужащие России при поддержке дронов ликвидировали несколько станций радиоэлектронной борьбы противника в населенных пунктах Яблоневка и Новоаленовка на константиновском направлении.
Российские военные с помощью дронов уничтожили пять станций радиоэлектронной борьбы ВСУ на константиновском направлении в ДНР, передает РИА «Новости». Операцию провели бойцы 68-го отдельного разведывательного батальона Южного военного округа. Районами поражения стали населенные пункты Яблоневка и Новоаленовка.
Оператор FPV-дронов с позывным «Цыпа» рассказал: «Когда началась активная работа по ближнему тылу и дальнему тылу противника, было обнаружено и уничтожено множество систем радиоэлектронной разведки, систем радиоэлектронной борьбы. Это такие станции, как станция радиоэлектронной разведки »Пластун«. Их было порядка пяти или шести штук в районе Яблоневки, в районе Новоаленовки».
Он также отметил, что большинство систем удалось обнаружить и уничтожить в лесополосах, однако одну станцию ликвидировали на вышке сотовой связи, расположенной примерно в 15 километрах от линии фронта.
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