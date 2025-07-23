«Единая Россия» подвела итоги весенней сессии Госдумы

Tекст: Валерия Городецкая

Приоритетом фракции в весеннюю сессию стала поддержка участников СВО и их близких, сообщается на сайте «Единой России». По словам секретаря Генсовета партии Владимира Якушева, консолидированная позиция депутатов и сенаторов «Единой России» отражается в росте числа инициатив помощи участникам спецоперации.

Замруководителя фракции Дмитрий Вяткин подчеркнул расширение круга лиц, получающих статус ветерана боевых действий, включая защитников приграничных районов и подразделения МЧС, занимающиеся разминированием. «Этот статус мы распространили на граждан, защищающих приграничные районы страны. Также право на статус ветерана боевых действий получили военнослужащие подразделений МЧС, участвующие в разминировании территорий после боевых действий», – заявил Вяткин.

Приняты законы, упрощающие оформление доверенностей для добровольцев, порядок вступления в наследство и расширяющие доступ к бесплатной юридической помощи. Кроме того, супругам погибших участников СВО разрешено сохранять право на использование транспортного средства, а также обеспечена поддержка в сфере образования, переобучения и расширены трудовые гарантии.

В осеннюю сессию планируется рассмотреть еще порядка 10 законопроектов, связанных с поддержкой участников СВО и их семей. Первый зампред Госдумы Александр Жуков отметил, что были приняты законы о борьбе с нелегальной миграцией, продлении материнского капитала до конца 2030 года, увеличении необлагаемых налогом выплат матерям, а также повышении пособий по беременности для студенток.

Военная пенсия будет проиндексирована с 1 января 2025 года, приняты меры по защите граждан от кибермошенничества и упрощено получение кредитных каникул. Проведена работа по усовершенствованию среднего профессионального образования, увеличены расходы бюджета на 800 млрд рублей, направленные на нацпроекты и новое регулирование платформенной экономики.