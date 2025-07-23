Путин расширил применение принудительных работ как уголовного наказания

Tекст: Алексей Дегтярев

Суды теперь могут назначать принудительные работы напрямую, без замены лишения свободы, за преступления небольшой, средней тяжести, а также за тяжкие при первичном осуждении, передает РИА «Новости».

Максимальный срок наказания составляет пять лет, осужденный будет находиться в исправительном центре и обязан трудиться: из заработка удерживается от 5% до 20% в доход государства.

Наказание не распространяется на несовершеннолетних, инвалидов I и II групп, беременных женщин, предпенсионеров, военнослужащих, а также мужчин – единственных родителей детей до трех лет. Перечень исключений был расширен. При злостном уклонении или нарушении режима предусмотрена возможность замены принудительных работ на лишение свободы.

Законом внесены изменения в статьи УК РФ, предусматривающие альтернативу лишению свободы или штрафу в виде принудительных работ. Это касается статей об уклонении от уплаты алиментов, незаконной банковской деятельности, незаконной охоте, злоупотреблениях в сфере госконтрактов и других экономических преступлениях. По отдельным статьям изменены сроки и размеры штрафов.

Кроме того, другой подписанный закон уточняет порядок исполнения наказания в виде исправительных работ. Теперь такие работы смогут отбывать только осужденные, имеющие основное место работы, и приговор должен быть исполнен не позднее 15 дней после поступления документов. Уточнены обязанности инспекций, усилен контроль за трудоустройством осужденных, а также ужесточена ответственность за уклонение и невыполнение трудовых обязанностей.

В апреле Путин утвердил новые поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие ответственность за сокрытие информации о готовящейся диверсии и предусматривающие лишение свободы до одного года.