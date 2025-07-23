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Кремль подтвердил переговоры с Украиной в Стамбуле в среду
В Стамбуле в среду состоится третий раунд переговоров между Россией и Украиной, основным вопросом которых станет обсуждение проектов меморандумов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что российская делегация отправилась в Стамбул для участия в третьем раунде прямых переговоров с Украиной, передает ТАСС.
По его словам, встреча запланирована на вечер в среду, стороны намерены обсудить основные вопросы, связанные с проектами меморандумов, которыми обменялись во время второго раунда переговоров.
Песков уточнил, что работа над согласованием меморандумов фактически является подготовкой к возможной встрече на высшем уровне между Россией и Украиной, на которой настаивает украинская сторона.
Он добавил, что назначение саммита без предварительного согласования меморандумов Москва считает нецелесообразным, так как в этом случае лидерам государств пришлось бы выполнять «черновую, очень сложную и емкую работу».
Источник сообщал, что российская делегация отправилась в Турцию для проведения нового раунда переговоров с украинскими представителями.
Переговоры Москвы и Киева в Стамбуле планируются вечером в среду.